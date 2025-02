Villena pierde 1,4 millones de los fondos Edusi por "dificultades en la gestión"

El Ayuntamiento de Villena ha perdido 1,4 millones de euros procedentes de los fondos europeos Edusi, según ha confirmado la concejal de Desarrollo Económico, Paula García (Verdes de Europa). La edil ha atribuido esta pérdida a las "dificultades en la gestión" de dichas subvenciones, señalando que no es un caso aislado, sino una situación que también ha afectado a otras ciudades.

El expediente de los fondos Edusi se inició en 2016, durante la mayoría absoluta de Los Verdes con el alcalde Javier Esquembre al frente del Consistorio, y se ha prolongado hasta mediados de 2024. Finalmente, el pasado 16 de enero, el Ayuntamiento dio por cerrado este proceso, con un balance negativo en cuanto a la captación de fondos.

García ha reconocido que, de los 1,4 millones de euros inicialmente previstos, el Ayuntamiento solo ha podido recibir una parte mínima. En concreto, los fondos europeos han subvencionado dos proyectos: la instalación de luminarias led en el casco histórico, con una ayuda de 36.082 euros sobre un coste total de 85.614 euros, y la rehabilitación de dos viviendas, con una subvención de 70.234 euros sobre una inversión total de 205.196 euros.

La concejal ha explicado que la gestión de estos fondos ha resultado complicada, ya que el cumplimiento de los hitos exigidos por la Unión Europea ha sido un reto, al igual que la necesidad de priorizar otros proyectos considerados más urgentes para la ciudad. "El trabajo en el Ayuntamiento no siempre es como uno quiere. A veces hay que priorizar unas actuaciones sobre otras en base al interés general y la disponibilidad de fondos, y eso ha dificultado la ejecución de proyectos susceptibles de ser subvencionados", ha señalado García.

No obstante, la edil ha subrayado que esta pérdida no supone una devolución de dinero ni el pago de intereses, sino simplemente la no materialización de unas ayudas que, por distintos motivos, no llegaron a ejecutarse. Además, ha destacado que la Unión Europea "ha aprendido de estos problemas" y que los nuevos fondos europeos se están gestionando "de manera diferente" para optimizar su aprovechamiento.