"Hay que darle un giro a la partida de la Falla Oficial e ir a más"

Joaquín Rubio (Elda, 1976), ha sido el artista elegido por el jurado para realizar el monumento oficial que se plantará en la Plaza del Ayuntamiento en el mes de septiembre. Será su séptima vez plantando en Elda, su ciudad, y la que admite ha sido la cuna de sus inicios.

P: ¿Por qué cree que el jurado ha vuelto a confiar en usted para plantar la Falla Oficial?

R: Mi proyecto estaba muy madurado y estudiado, llevaba tiempo dándole vueltas a esta idea, incluso antes de la Falla de 2024. Supongo que el hecho de que estuviese tan elaborado ha sido un factor clave en la decisión del jurado, más allá de la competencia. Creo que se ha valorado el proyecto en sí, por encima de la persona que lo presenta. Esto demuestra que el peso de la decisión ha estado en la calidad de la propuesta. Cada año se presentan tres proyectos para la Falla Oficial, y el jurado valora principalmente la propuesta, no tanto quién la firma. En los últimos años, la tendencia ha sido que tres artistas compitan para realizar la Falla Oficial de Elda.

P: ¿Cómo valora el presupuesto de 9.000 euros para realizar la Falla Oficial?

R: Hay que ajustarse al presupuesto y diseñar un proyecto acorde al dinero disponible, aunque el coste de la vida y los materiales siga subiendo. Sin embargo, para una falla representativa de la ciudad y plantada en la plaza del Ayuntamiento, no estaría de más aumentar un poco la inversión cada año. Esto podría atraer a más artistas y fomentar propuestas de mayor calidad. Por ejemplo, en el 90º aniversario de las Fallas de Elda, realizamos un monumento entre cinco artistas falleros que costó 11.000 euros. Desde entonces, el presupuesto ha ido variando, pero en los dos últimos años se ha mantenido en 9.000 euros. Ha habido años en los que incluso se ha destinado menos dinero. Las fallas son el exponente principal de la ciudad durante las fiestas, y hay que apostar por ellas. Sería positivo que el presupuesto destinado a la Falla Oficial se ajustara al incremento general de precios y a la importancia que tiene dentro de la festividad. Hay que apostar y darle un pequeño giro a la partida que se destina para la Falla Oficial.

P: ¿Es Elda una de las ciudades que menos invierte en su fiesta del fuego?

R: Comparar fiestas es complicado porque cada población tiene sus propias circunstancias: el número de habitantes, si es la festividad principal o si hay más eventos alrededor. Cada ciudad gasta lo que puede y lo que tiene.

P: Aunque no le gusta comparar, ¿cree que las Hogueras de San Vicente del Raspeig tienen un presupuesto similar?

R: Estamos más o menos a la par, tanto en lo que se destina a la Falla Oficial como en el gasto de los monumentos de concurso de cada comisión. Hay poblaciones que invierten más y otras menos que Elda, por lo que la comparación no es sencilla.

P: ¿Qué nos puede contar sobre "Histórica", el nombre de la Falla Oficial de este año?

R: La novedad de este año es que se ha hecho público el nombre de la falla desde el principio. Creo que eso genera más expectación y curiosidad. Escuchas el lema Histórica y pueden venirte muchas ideas a la cabeza, pero lo más evidente quizás no sea lo que finalmente represente. Este monumento será diferente a todo lo que he hecho hasta ahora en Elda. En total, esta será la séptima vez que plante aquí: cinco al inicio de mi carrera y, ahora, dos consecutivas en 2024 y 2025. De todas las fallas que he realizado, esta es la que más entusiasmo me genera, porque supone un reto a nivel de pintura. Este año me he propuesto que la falla tenga la mayor carga de identidad eldense posible y recupere la sátira, algo que se ha ido perdiendo en las Fallas Oficiales. Al ser la falla municipal, muchas veces se evita la ironía para no entrar en temas políticos. Sin embargo, este año quiero hacer un guiño en ese sentido. La Falla Oficial de este año va a ser un monumento diferente a lo que hasta ahora yo he realizado en Elda.Tengo las ideas muy claras y muchas ganas de llevarla a cabo.

P: ¿Es un monumento distinto a lo que se suele ver en las Fallas de Elda?

R: Sí, tampoco es una falla que haría para competir en un concurso. Está diseñada específicamente para plantarse en la Plaza del Ayuntamiento. Hace un par de años que tenía esta idea en mente, pero el año pasado presenté Elda, la mejor calzada porque coincidía con el 25º aniversario del Museo del Calzado. A veces, las ideas pueden madurarse con el tiempo hasta que llega el momento adecuado para realizarlas. Además, la experiencia del año pasado me sirvió para estudiar los volúmenes en la plaza, cómo quedaba la falla en altura, la cantidad de figuras, la reacción del público... Hice una especie de prueba para asegurarme de que Histórica se podría llevar a cabo.

P: ¿Qué le transmitieron esas pruebas del año pasado?

R: A la gente le gustó mucho la falla. Se entretenían leyendo los mensajes y disfrutaban con su contenido. Se generó expectación tanto entre los vecinos como entre los visitantes, porque hablaba de nuestra ciudad. A nivel estético y compositivo, el mensaje se entendió muy bien. El año pasado busqué que la falla fuese comprensible para todo el mundo, y este año voy en la misma línea, pero añadiendo más sátira y un toque más divertido.

P: Actualmente, las Fallas de Elda están bajo una Junta Gestora. ¿Cómo valora esta situación?

R: Cuando ocurren estas situaciones, es momento de reflexionar sobre las razones que las han provocado. Yo me dedico más a la parte artística y profesional de la fiesta que a su gestión, pero es normal que, cuando hay grandes responsabilidades, se necesite un equipo comprometido. Llevar la Junta Central de Fallas de Elda es un reto, y requiere una estructura bien organizada. Estos momentos sirven para analizar hacia dónde debe evolucionar la fiesta.

P: ¿Alguna comisión de Elda se ha visto afectada por la riada que perjudicó a algunos artistas falleros en Valencia?

R: No, en Elda no hemos llegado a ese extremo. De hecho, en Valencia, los artistas que sufrieron daños por la dana han seguido trabajando como han podido. Fue una desgracia, pero ya se ha superado. Puede que algunos artistas hayan tenido problemas con sus comisiones, pero, por lo que tengo entendido, todo está funcionando con normalidad ahora.

P: ¿Cuál es el principal atractivo de las Fallas de Elda?

R: Deberíamos potenciar más el hecho de que se celebran en septiembre. Las Fallas en la Comunidad Valenciana tienen muchos seguidores, y hay gente dispuesta a desplazarse a verlas fuera de la temporada habitual (de marzo a junio). Sin embargo, en Elda siempre hemos pecado de una actitud pasiva: "El que quiera venir, que venga, y el que no, que no". Creo que deberíamos cambiar ese enfoque y promocionar más nuestra fiesta para atraer a más visitantes.

