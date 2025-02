"A mayor inteligencia emocional, mejor salud mental; van de la mano"

PREGUNTA: ¿Por qué es importante fomentar la inteligencia emocional desde la infancia?

RESPUESTA: La inteligencia emocional es como un idioma; así como aprendemos castellano, también aprendemos el lenguaje de nuestras emociones. Constantemente recibimos información a través de nuestros sentidos, y esa información nos genera emociones. Sentimos emociones todo el tiempo, y esa información se transforma en un estado emocional. Si logramos gestionar nuestras emociones de manera asertiva y adaptativa, nos sentiremos mejor con nosotros mismos y con los demás. Además, esto nos permite amplificar los estados emocionales agradables y amortiguar los desagradables. Cuanto más desarrollada esté nuestra inteligencia emocional, más estrategias tendremos para afrontar la vida y mejor podremos adaptarnos a nuestro entorno.

P: ¿Qué factores influyen en el desarrollo de la inteligencia emocional?

R: La inteligencia emocional de un niño comienza mucho antes de que nazca; metafóricamente, desde que sus padres se conocen y se dan un beso. La inteligencia emocional de mamá y papá es determinante para el desarrollo de la del niño. Si los padres son muy reactivos, están constantemente enfadados o frustrados y carecen de estrategias de gestión emocional, es probable que su hijo también tenga dificultades en este aspecto. Si, además, los adultos no son resilientes, tienen traumas no resueltos o problemas como adicciones, esto afectará al desarrollo emocional del niño. Sin embargo, la inteligencia emocional es un aprendizaje. Si los padres no pueden ofrecer un buen modelo, el niño puede desarrollarla a través de otros referentes, como abuelos, maestros o figuras cercanas.

P: ¿En qué aspectos de la vida influye la inteligencia emocional?

R: En todo. Nos ayuda, por ejemplo, a afrontar conflictos de manera adecuada. Si una persona es capaz de reconocer que lo que siente es rabia y entiende que esta emoción es normal, podrá validarla en lugar de reprimirla. También podrá identificar dónde la siente en su cuerpo, como un nudo en el estómago, y aplicar estrategias para calmarse y volver a un estado de equilibrio.

P: ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los padres al intentar gestionar las emociones de sus hijos?

R: Uno de los errores más frecuentes es invalidar las emociones de los niños. Por ejemplo, cuando un niño siente miedo, es común que los adultos le digan frases como "No tengas miedo, no es para tanto" o "No te enfades por esa tontería". El miedo nace en la amígdala cerebral y no es algo que el niño pueda decidir sentir o no. Cada emoción cumple una función. La rabia, la vergüenza o la tristeza nos proporcionan información valiosa sobre lo que nos sucede. Sin embargo, mientras la alegría y la calma suelen ser bien aceptadas por los padres, las emociones desagradables tienden a ser rechazadas. Es fundamental permitir que los niños experimenten todas sus emociones. Sentirse mal es una necesidad biológica, y no es algo que se pueda controlar voluntariamente.

P: Cuando los niños están en medio de una rabieta, ¿cómo pueden los padres ayudarles a regularse?

R: Es importante no clasificar las emociones como "positivas" o "negativas". En realidad, todas son necesarias. Algunas, como la alegría o la curiosidad, nos invitan a acercarnos a ciertas experiencias. Otras, como la rabia o el miedo, nos protegen de posibles amenazas. Para ayudar a un niño a regularse, lo primero es comprender que él solo no puede hacerlo. Decirle "Cálmate y cuando estés mejor, hablamos" es un error, porque su cerebro aún no tiene la madurez suficiente para autorregularse por sí mismo. En lugar de eso, debemos permitirle sentir la emoción, pero enseñarle a gestionar su conducta. Por ejemplo, es válido que el niño esté enfadado, pero no que grite o golpee.

P: ¿Qué papel juega la sobreprotección de los padres en la inteligencia emocional de los niños?

R: La sobreprotección es un problema cuando los padres sufren más que el niño ante cualquier dificultad y buscan evitarle cualquier malestar a toda costa. Si cada vez que el niño tiene un problema, los padres se angustian y buscan soluciones inmediatas para que no se sienta triste o frustrado, lo privan de la oportunidad de aprender a manejar sus propias emociones. A corto plazo, esto puede parecer un acto de amor, pero a largo plazo se convierte en un problema. Si a los tres años los padres lo protegen de todo, ¿quién se hará cargo de su bienestar emocional cuando tenga dieciséis? Un niño que no desarrolla estrategias de regulación emocional será, en la adolescencia y adultez, una persona con baja resiliencia, poca autoestima y dificultades para gestionar conflictos.

P: ¿La falta de inteligencia emocional puede influir en el desarrollo de adicciones?

R: Sí, absolutamente. El cerebro humano busca salir del malestar de la forma más rápida posible. Si una persona tiene estrategias de regulación emocional saludables, podrá usarlas para volver a un estado de equilibrio. Pero si no las tiene, buscará otras vías, como las adicciones. Por ejemplo, si alguien encuentra calma en el consumo de heroína o siente satisfacción inmediata al ver pornografía, sin herramientas emocionales que le permitan gestionar su malestar de manera saludable, es probable que recurra a estas conductas como una estrategia de supervivencia.

P: ¿Por qué cada vez hay más niños diagnosticados con TDAH?

R: Hay una presión social muy grande por parte de las familias y los maestros para etiquetar como "trastorno" ciertas conductas infantiles que pueden resultar incómodas. Si un niño es inquieto, se distrae fácilmente o reta a la autoridad, a menudo se le diagnostica TDAH sin profundizar en las verdaderas causas de su comportamiento. Para los padres y los docentes, puede ser más fácil atribuir los problemas del niño a un diagnóstico que asumir que el entorno y la educación también influyen. Decir "mi hijo es así porque tiene un trastorno" alivia la culpa del adulto. Además, algunos profesionales de la salud diagnostican TDAH solo basándose en síntomas superficiales, sin investigar qué puede estar provocando esas conductas.

P: Entonces, ¿la inteligencia emocional está relacionada con la salud mental?

R: Totalmente. Las personas con una buena inteligencia emocional tienen recursos para adaptarse a las dificultades, son flexibles y saben gestionar sus emociones. Todo esto está directamente relacionado con una buena salud mental. En cambio, quienes tienen baja inteligencia emocional suelen ser más reactivas, agresivas o vivir con miedos e inseguridades, lo que afecta su bienestar psicológico. A mayor inteligencia emocional, mejor salud mental. Ambas están estrechamente ligadas.

