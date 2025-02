Villena festeja cinco siglos como una "ciudad viva"

Villena ha cumplido este martes medio milenio como ciudad. Una ciudad «viva», como reza el logo conmemorativo. Y para celebrarlo ha tenido lugar una emotiva gala que da inicio a los festejos conmemorativos de esta efeméride, que ha concluido con un espectáculo de fuegos artificiales desde el Paseo Chapí. La Gala del V Centenario ha tenido lugar en el Teatro Chapí en la tarde noche de este martes, abriendo el conjunto de la programación que se extenderá hasta noviembre y que conmemora la concesión del Título de Ciudad, otorgado el 25 de febrero de 1525 por el Rey Carlos I.

El evento ha contado con la presencia del presidente de la Diputación Toni Pérez; el subdelegado del gobierno, Juan Antonio Nieves; la presidenta del Consell Valencià de Cultura (CVC), Dolors Pedrós; el Coronel Jefe de la Guardia Civil en Alicante, José Hernández Mosquera; así como alcaldes y cargos políticos de todos los ámbitos territoriales, además de representantes de entidades y colectivos sociales de la ciudad. Y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha felicitado a través de la red X a Villena por este aniversario.

El acto ha incluido las actuaciones musicales de Óscar Albuixech, Ironic CCPINK y de la coral Ambrosio Cotes, que se han intercalado a lo largo de la gala entre los vídeos promocionales y las intervenciones de las autoridades.

El alcalde Fulgencio Cerdán ha recordado en su intervención que "hoy, 25 de febrero de 2025, Villena cumple cinco siglos de ciudad, aunque sean miles de años de historia la que este pueblo lleva a sus espaldas. Celebramos un título, que es muy importante, pero quiero detenerme un minuto para destacar algo más: celebramos la forma de ser que nos ha caracterizado a lo largo de miles de años desde que nuestros antepasados pisaron por vez primera estas tierras".

Fidelidad

El primer edil se refería a "la nobleza, a esa forma que el Rey Carlos I llama ‘fidelidad’, es la forma que entendemos de sentirnos parte de algo más, de entregarnos, de ser solidarios, comprometidos, generosos, aliados y amigos de la justicia, del progreso colectivo, y de la unión de las personas para hacer más y hacer mejor. Se puede entender esto como un elemento más de nuestras fiestas, pero también de la cultura, de tantas y tantas actividades donde nos reunimos, nos organizamos y nos sentimos parte de algo más grande. Así somos, y de ahí la rica sociedad civil de nuestra ciudad".

Cerdán ha destacado que "en nuestro ADN está sentirse parte intrínseca de esta tierra, un elemento indisoluble de estos campos, estas montañas, estas aguas, de nuestros bosques y paisajes. También de nuestras calles, plazas y pedanías. El de Villena, la de Villena, puede ser de muchas partes del mundo a la vez, siempre lo hemos demostrado, pero nunca dejamos de ser de este rincón del mundo. Villena, como pueblo y como ciudad, es luchadora, lo ha sido y lo seguirá siendo. Apuesta por su entorno, por su futuro, siempre crítico, sin dejar de ser lúcida nunca".

Una ciudad muy viva

"Villena no se conforma con más y nunca quiere menos. Villena, ciudad que avanza, está incómoda cuando para, y a pesar de las mil mejoras, de superar las crisis de sectores económicos, de modelos sociales, de realidades políticas, siempre está insatisfecha. Pero nunca deja de estar orgullosa de lo que es, de lo que somos. Esta es la forma de ser Villena. Porque Villena, antes, ahora y después de este V Centenario de Ciudad, es y seguirá siendo una ciudad muy viva".

El primer edil ha recordado que "Villena ya fue grande antes de recibir de Carlos I este título. Su reconocimiento nos sirvió para estar y ser más presente en una realidad compleja en un reino difícil. Hoy, 500 años después, nos debe seguir sirviendo para continuar con nuestra defensa de Villena, y también del modelo de las ciudades medias del interior que debe estar más presentes en las políticas, en las decisiones y en los apoyos de todas las administraciones. Digo de todas, las estatales, las autonómicas y las provinciales".

"Ciudades como Villena, somos punta de lanza también para fortalecer el futuro de los municipios rurales, aquellos que sufren la despoblación. Estos municipios pequeños tienen su apoyo fundamental y su defensa perfecta cuando muy próximo hay una ciudad media como Villena. Ciudades como la nuestra, somos la primera fortaleza contra la despoblación de municipios más pequeños".

Nodo logístico

Así, ha destacado que "nuestro cruce de caminos debe ser considerado sin ninguna duda para convertir nuestra centenaria ciudad en un nodo logístico de primera. De ahí que en nuestro futuro esté el Puerto Seco. Carlos I, hace 500 años, ya entendió la posición estratégica, y no solo militar, que ocupaba nuestra ciudad. Llegan nuevas empresas a nuestro municipio, crecen las que ya están aquí, pero necesitamos apoyo para convertirnos en capital industrial y logística del interior, y sumarnos a otros núcleos de población próximos en el rearme industrial que España, y toda la Unión Europea precisan ante las anunciadas políticas arancelarias que hará más difícil vender y comprar en el exterior. Villena reivindica su posición de ciudad viva en materia industrial, la tradicional y la de base tecnológica".

"Y también lo reclama como ciudad viva en lo turístico, en lo cultural y en sectores tan nuestros como el agrícola y el comercio. Villena es ciudad viva. Esta es la visión de futuro que los actos que celebremos de aquí al 6 de noviembre debemos compartir, en los que debemos participar y que debemos sostener en el tiempo, puesto que no se trata de decisiones y planificaciones a corto plazo, sino proyectos estratégicos que deberán ser defendidos y sostenidos en los próximos 500 años que nos vienen encima".

"Lo vamos ir viendo en los siguientes meses. A la frenética actividad cultural y festiva de nuestra ciudad, se van a sumar también los actos del V Centenario. Villena va a brillar como nunca, pero no con la intención de deslumbrar a nadie, sino con el objetivo de iluminarnos a todos… El horizonte que tenemos en el mundo puede calificarse de mil maneras. Algunos sentimos cierta zozobra. Da igual, que no nos tiemble el pulso, que esta ciudad del interior, esta tierra de frontera entre la meseta y el mediterráneo no pierda nunca la estabilidad de su timón".

Y ha concluido pidiendo que "nos sintamos orgullos de ser ciudad, reivindicando como nunca nuestro espíritu de pueblo unido. Vientos del pueblo me llevan/ vientos del pueblo me arrastran/ me esparcen el corazón/ me aventan la garganta. Leo hoy estos versos, cuando más sentido tienen, para que ilumine nuestra ciudad y nuestra fuerza de pueblo. Gracias Villena por estos 500 años, Gracias Villena por los próximos 500 años que vienen, Gracias Villena, nuestra ciudad viva. Viva Villena".

Comisionado

Por su parte el comisionado del V Centenario, José Ayelo, ha explicado en su intervención que "quizá sea esta la primera vez que los villeneros y villeneras celebremos juntos este centenario. Se puede intuir, por la propia estructura de la sociedad, que los cuatro centenarios anteriores probablemente quedaron reservados a los nobles, la burguesía y los eruditos. Sin embargo este, precisamente en un momento en que algunos cuestionan los valores del sistema democrático en que vivimos, lo podemos celebrar entre todos, auspiciado por nuestra administración más cercana: nuestro Ayuntamiento".

"No debemos obviar que el hecho de que nos encontremos aquí sentados es gracias al cumplimiento de uno de los artículos más importantes de nuestra Constitución, el artículo 44, que garantiza el acceso igualitario de la cultura y el deber de las administraciones de protegerlo y hacerlo accesible para todos nosotros y nosotras. Luego debe quedarles claro, sobre todo cuando se cuestiona y se trata de minusvalorar la cultura, que es nuestro derecho y es obligación de las administraciones públicas ofrecérnoslo en libertad e igualdad".

Investigadores

"Pero si estamos aquí hoy, se debe fundamentalmente a la labor callada, constante y humilde de los investigadores. En este aspecto, en Villena podemos presumir de varias cosas: del fomento de la labor investigadora gracias al trabajo que realiza la Fundación José María Soler, con la convocatoria de sus premios de investigación y sobre todo, de disponer de una nómina muy importante de estudiosos y estudiosas que a lo largo de los años, y encabezados por D. José María Soler, nos han ido descubriendo nuestro rico pasado. Esta celebración debe servir también para poner en valor el trabajo de todas estas personas que han dedicado su tiempo a mostrarnos la riqueza de nuestra historia. Sin olvidar a aquellas que han sabido custodiarla a lo largo de los siglos para que documentos tan importantes como este título de ciudad hoy podamos contemplarlo y atesorarlo. Porque sin archiveros no hay custodia, sin custodia no hay documentación y sin documentación no hay investigación".

Ayelo ha destacado que el objetivo de la comisión del V Centenario "era plantear una propuesta de acciones desde la participación y la transversalidad y esto no podría darse si no se recogían propuestas de las diferentes personas y colectivos que forman parte" de la misma. "Porque necesariamente esta celebración debía tener un programa transversal, que tuviera como objetivo llegar a todas las generaciones de villeneros y villeneras en diferentes disciplinas, que van desde el arte a la intervención urbana, o desde la divulgación e investigación histórica hasta la mirada futura. También entendemos que este V Centenario debe ser útil, en tanto que necesario y sobre todo reflejo de lo que somos como sociedad, de nuestra identidad como pueblo".

"Planteamos propuestas de acercamiento al patrimonio y a los hechos históricos que acontecieron en 1525 y sus consecuencias. Aprovechamos la ocasión para reafirmarnos en la hermandad con ciudades con las que compartimos nuestro rico pasado. Tratamos de acercar a la ciudadanía a la cultura de aquella época con actividades musicales, expositivas y escénicas. Pero también se realizarán acciones que perdurarán en el tiempo y quedarán como recuerdo de esta celebración, intervenciones urbanas, publicaciones y concursos. Se plantean acciones de comunicación que tratan de extender la celebración de este V Centenario más allá de nuestras fronteras para hacer valer nuestra imagen de marca", ha destacado.

Cápsula del tiempo

"Pero este es un centenario que tiene también su mirada puesta en el futuro. De ahí que una parte de las acciones de esta celebración se llevan a cabo asomados a la ventana de lo que vendrá: pedimos a los niños y niñas que escriban y dibujen sobre la ciudad futura, recogiendo estos trabajos en un libro que se custodiará para disfrute de las personas que tengan la suerte de disfrutar el sexto centenario, habitualmente suele realizarse una cápsula del tiempo que congela el momento presente, a nosotros nos ha parecido más relevante que los villeneros y villeneras de 2125 tengan a su disposición un libro confeccionado por los niños y niñas de 2025, que contenga su visión futura de la ciudad. También abriremos el debate junto con el Foro Económico y Social de nuestra ciudad en colaboración con la universidad de Alicante para pensar también en la ciudad que queremos", ha manifestado.

"No podríamos pensar en esta efeméride sin poner la mirada en el futuro. Nuestro título de ciudad lo defenderemos en la medida en la que seamos capaces de dejar a las generaciones futuras una ciudad mejor y eso ya no nos lo va a conceder un rey por los servicios prestados, eso es tarea de todos y todas. Por ello este acto de apertura del V Centenario de la concesión del título de ciudad, tiene como principal protagonista a Villena y su gente. La configuración de la gala está pensada para que todas y todos nos sintamos vecinos y protagonistas de un pasado, pero sobre todo de labradores del futuro", ha agregado.

Mazón

Por su parte Mazón, a través de X, la antigua Twitter, ha recordado que "el 25 de febrero de 1525, justo hace hoy V siglos, el Rey Carlos I concedía a Villena el título de ciudad. Un reconocimiento que debe servir para poner en valor el importante legado histórico, patrimonial y cultural y, sobre todo, para analizar su presente y tratar de aprovechar todas sus fortalezas de cara al futuro. ¡Feliz aniversario a la Muy Noble, Muy Leal y Fidelísima Ciudad de Villena!".

