La Confederación del Júcar aprueba definitivamente las reglas de explotación que garantizan el trasvase al Vinalopó hasta 2033

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha dado su visto bueno definitivo a las reglas de explotación del trasvase del Júcar al Vinalopó, según ha anunciado este jueves el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l' Alacantí y Consorcio de la Marina Baixa, Ángel Urbina, que representa a los miles de agricultores beneficiarios de esas aguas.

"Desde hoy mismo el agua del trasvase del Júcar llega avalada por esas reglas de explotación, llega con carné de identidad", ha indicado a INFORMACIÓN el ingeniero presidente de la Junta Central, que señala que la rúbrica por parte del presidente de la entidad de cuenca, Miguel Polo, culmina años para afianzar el funcionamiento efectivo de la infraestructura.

Primero para negociar el convenio firmado en octubre de 2023 para que la llegada del trasvase fuera asequible desde el punto de vista económico para los regantes y, ahora, con las reglas de explotación definidas al detalle, cumpla su objetivo principal cuando fue concebido a finales de los años 90: el medioambiental de mejorar el estado de las aguas subterráneas al reducir de forma importante las extracciones de pozos que en estos momentos emplean los agricultores para regar. Es un documento muy relevante también porque pone negro sobre blanco el funcionamiento de este trasvase, comunidad de regantes por comunidad de regantes, desde que se impulsó su creación hace un cuarto de siglo con ese mismo objetivo ambiental.

Riego por goteo de viñedos en el Medio Vinalopó, que ya reciben agua del Júcar / Áxel Álvarez

Garantía

Desde la finalización de la infraestructura en 2010 hasta 2023 el trasvase del Júcar, que capta el agua el azud de La Marquesa en el último tramo del río antes de su desembocadura en Cullera (València), ha funcionado a medio gas con aportaciones anuales de agua muy poco ventajosas para los empresarios agrícolas -más de un euro por metro cúbico-, mientras que este convenio, ahora afianzado con las reglas de explotación deja el valor del metro cúbico a 0,24 euros el metro cúbico.

Ahora este plan da continuidad y seguridad jurídica y técnica al convenio que Acuamed, empresa estatal que gestiona el trasvase, y los usuarios del Vinalopó firmaron en el Teatro Wagner de Aspe en octubre de 2023, con la CHJ y la Generalitat como testigos. Así la senda de abastecimiento a través del postrasvase del Júcar se cumplió en 2023 con la entrega de 7,9 hm³. Con el compromiso de trabajar en las reglas de explotación se prorrogó con la aportación de otros 15,2 hm³. Este 2025, ya con las mismas en vigor, serán 22,1; se elevará a 28,4 en 2026 y un mínimo de 34,1 todos los ejercicios desde 2027 hasta 2032. Un mínimo que incluso podría tener margen para elevarse, según fuentes de los regantes, porque si existe demanda suficiente y excedente en el azud de la Marquesa se podrán aumentar esos volúmenes.

Estas reglas de explotación del trasvase Júcar-Vinalopó garantizan agua a un precio asequible durante una década a miles de agricultores. Y que a su vez permite la mejora ambiental, volumen y calidad de las masas de agua subterránea, para preservar, a su vez, los recursos hídricos subterráneos destinados al abastecimiento urbano para las principales ciudades del Baix, Medio y Alto Vinalopó, que van a tener difícil el acceso al agua desalada de las plantas del litoral.

Infraestructura de canalizaciones del embalse del Toscar, uno de los principales del postrasvase Júcar Vinalopó, ubicado en Monóvar / Áxel Álvarez

Pozos desde los años 60

En el ámbito de la Junta Central de Usuarios, que abarca para el caso del riego, sobre todo, las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, pero también superficies importantes de comunidades de regantes del norte de Elche y Crevillent, y Albatera en la Vega Baja, además de la comarca de l´Alacantí, existen más de 400 autorizaciones de pozos. Tienen concesiones estimadas en 136 hm³ al año, de los que se emplean ahora unos cien. Las previsiones más optimistas señalan que se podrían sustituir hasta 50 hectómetros anuales de las extracciones de acuíferos por las del Júcar. De hecho, la Unidad de Tecnologías del Agua de Ciclo Hídrico de la Diputación, mantiene que algunos de los acuíferos en mal estado ya están comenzando al menos, a estabilizarse.

Adelantarse a la directiva agua de 2027

Urbina, que ha agradecido el trabajo conjunto con la CHJ, ha querido destacar ese carácter mediambientalista de las reglas explotación. El de sustituir los recursos hídricos en vez de reducir. Con esta normativa los agricultores se comprometen a renunciar a regar con agua extraída de acuíferos sobreexplotados a cambio de recibir el mismo caudal equivalente de agua del trasvase del río Júcar. El objetivo es que estas masas de agua puedan alcanzar buen estado ambiental en 2027, fecha límite que impone la legislación europea de la Directiva Agua y estatal para recuperar los acuíferos sobreexplotados. O, lo que es lo mismo, que exista equilibrio entre la recarga de agua natural de los acuíferos y sus extracciones artificiales. El plan de explotación se centra en la recuperación de las masas de agua subterráneas de Villena-Beneixama, Jumilla-Villena, Serral-Salinas, Sierra de Crevillent, Peñarrubia y Quibas.

Sobre todo porque a su juicio se trata de un acuerdo que se adelanta con una alternativa de recursos hídricos a la fecha límite de 2027 fijada por la directiva agua de la Unión Europea, que obligará a cerrar los pozos en zonas sobreexplotadas si no se logra su equilibrio hidrológico: si no se recargan en la misma medida que se extraen agua y se rebajan los niveles de contaminación. Un grave problema a la que se enfrentan otras zonas de regadío, como la de la cuenca del Segura, en la que no hay alternativa al cierre de los pozos que aportan 200 hectómetros al año.

Aprobación

De estas reglas de explotación para ya dio cuenta la junta directiva de los regantes reunida en asamblea a principios de diciembre pasad. La CHJ ha aceptado que sea el departamento de Ciclo Hídrico de la Diputación Provincial, por encargo de la Junta Central, quien supervise el cumplimiento de las condiciones del plan de explotación a la hora de reducir y en su caso cerrar los pozos de los acuíferos sobreexplotados en el mismo volumen equivalente de agua que llegue del trasvase del Júcar, a través de su red de control de niveles piezométricos de los pozos.

Muchas zonas de riego de España que dependen de caudales subterráneos no cuentan con alternativa de agua que sustituya a las que emplean ahora para alcanzar el objetivo fijado por la ley de buen estado cuantitativo de las masas de agua.

Senda de suministro del trasvase del Júcar a los regantes de vinalopó / informacion

Colaboración

La CHJ ha elaborado este Plan de Explotación en estrecha colaboración con la Junta Central de Usuarios a lo largo del último año y medio. Mano a mano junto con Urbina y su equipo. Inicialmente, impuso sus propias normas de explotación en 2020, que los regantes tumbaron en los tribunales.

Fotovoltaicas

Acuamed, que es la que opera la infraestructura del trasvase ha comenzado ahora a tramitar las plantas fotovoltaicas que deben rebajar el coste de impulsión del agua desde el azud de La Marquesa al embalse de San Diego para igualar el coste al que aportan los recursos hídricos con el que deben afrontar para impulsarlos casi desde una cota al nivel del mar hasta los más de 600 metros a los que se encuentra San Diego en Villena. En ese sentido, esta misma semana ha iniciado la exposición del proyecto de una planta solar de 21 megavatios en término de Llanera (València) que ocupará casi medio millón de metros cuadrados a expropiar junto a la autovía, y debe tramitar otra en Moixent, también en Valencia, coincidiendo ambas con las principales impulsiones del trasvase. Fotovoltaicas para sufragar el coste energético y también amortizar una infraestructura, la del trasvase, que tuvo un coste de más de 200 millones de euros.

Al mismo tiempo que avanzaba en estas reglas de explotación con el Ministerio para la Transición Ecológica, la Geneneralitat ha desplegado una inversión de 30 millones de euros para completar la infraestructura del postrasvase en su margen izquierda.

Obras del postrasvase del Júcar en el Medio Vinalopó que aborda la Generalitat con un presupuesto de 30 millones de euros / Alex Domínguez