Elda saca adelante un millonario plan con proyectos nuevos y heredados de otras legislaturas

La futura sala de estudios 24 horas, la nueva sede de la Policía Local, la rehabilitación del Hospital de Pobres y las obras en la Plaza de Toros son algunos de los proyectos incluidos en el millonario plan de inversiones aprobado este viernes por el equipo de gobierno de Elda (PSOE-Elda Para Todas). Mientras los primeros son iniciativas nuevas, los segundos llevan años pendientes de ejecución, un hecho que la oposición (PP y Vox) ha recriminado durante el debate.

El Plan de Actuación Integrado (PAI) "Elda Parte de Ti", presentado por el alcalde Rubén Alfaro el pasado lunes, movilizará más de 40 millones de euros en inversiones durante los próximos cuatro años. La propuesta salió adelante con la abstención del PP y el voto en contra de Vox.

El portavoz de Elda Para Todas y miembro del equipo de gobierno, Iñaki Pérez, defendió en su intervención que este plan supone "un paso importante que demuestra el trabajo constante y el diálogo del equipo de gobierno para conseguir que el espacio urbano sea un lugar de convivencia y encuentro".

Un momento del pleno celebrado este viernes en Elda. / INFORMACIÓN

Entre las actuaciones previstas se encuentran la construcción de la nueva sede de la Policía Local, cuyo proyecto fue presentado el verano pasado; la renovación del Pabellón Juan Carlos Verdú, que permanece clausurado desde hace tres años tras el derrumbe de una de sus gradas; la rehabilitación del Hospital de Pobres, el segundo edificio más antiguo de Elda, y la esperada reforma de la Plaza de Toros, que aún estaría pendiente de adjudicación.

Críticas de la oposición

El portavoz del PP, Paco Sánchez, criticó que el equipo de gobierno presenta cada año proyectos que luego no se ejecutan. "Da la sensación de que hay que hablar todos los años de lo mismo. La Plaza de Toros, por ejemplo, lleva 12 años en obras", señaló. Además, cuestionó la gestión económica del Ayuntamiento: "Que haya remanentes es un error. Significa que el equipo de gobierno no ejecuta su propio presupuesto y que las partidas asignadas no se usan, lo que impide que se realicen los proyectos que los ciudadanos han financiado con sus impuestos".

Sánchez también reprochó que algunas inversiones del plan dependan de los fondos FEDER, cuyo plazo de ejecución abarca de 2021 a 2027: "Estamos en 2025 y esto se podría haber hecho antes. Cuando los expedientes lleguen a Europa, la legislatura habrá acabado".

Por su parte, la portavoz de Vox, Paqui Vicente, consideró que el plan es poco ambicioso y carece de medidas concretas para el desarrollo económico de la ciudad: "Anuncian un globo de colores cargado de millones, pero dentro solo hay tres ejes: barrios, patrimonio y deporte. Y en barrios, por ejemplo, incluyen la ampliación de aceras y la reurbanización de la calle Colón, que ni siquiera es de las que más lo necesitan".

Además, Vicente cuestionó la efectividad de las ayudas al comercio local: "El comercio mejora si facilitamos suelo para que se instalen más empresas, no solo con subvenciones".

A pesar de las críticas, el equipo de gobierno logró gracias a su mayoría sacar adelante el plan, que marcará las inversiones en Elda hasta 2028.

