“Tenemos que replantear este turismo de masas que consume muchísimos recursos naturales”

El ecólogo alicantino Fernando Maestre (Sax, 1976), acaba de cumplir en febrero un año en Arabia Saudí. Este catedrático de la UA se marchó a la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá (Kaust) de Thuwal, huyendo de la burocracia y las dificultades para mantener un grupo de investigación estable. Dirigía el Laboratorio de Ecología de Zonas Áridas y Cambio Global de la UA, dejando su puesto a través de una excedencia de cinco años. Es un prestigioso experto en cambio climático y uno de los científicos más citados del mundo. Y en la Península Arábiga afirma que ha encontrado la financiación y estabilidad que necesita para avanzar en su trabajo.

¿Cómo es su vida en Thuwal, un pueblo de unos 13.000 habitantes?

Aquí llevo una vida tranquila y familiar. Vivimos en la universidad, que está al lado del pueblo de Thuwal, pero la universidad es un complejo cerrado en el que está el campus universitario, las residencias de los trabajadores, profesores, estudiantes, las zonas comerciales, de ocio, deportivas, etcétera. Además estamos a pie de playa, así que es un lugar muy bonito en el Mar Rojo y muy agradable para vivir. El día a día es parecido al que tenía en España. Obviamente mis hijos van al colegio e instituto y voy a trabajar. Mi mujer hace lo propio y por lo que respecta a mi tiempo libre, a mí personalmente me gusta mucho pasar tiempo con la familia, hacemos actividades juntos, práctico deporte todo lo que puedo… una vida sencilla y familiar.

Maestre durante una salida al desierto en Arabia Saudí / INFORMACIÓN

¿Hay más españoles allí?

Sí, aquí en Kaust hay una comunidad española muy grande. De hecho entre profesores, investigadores, estudiantes y familias seremos unas 100 personas. O sea que la verdad es que sí que te sientes un poco como en casa en el sentido de que además, como todos somos expatriados, nos llevamos muy bien entre nosotros y también hacemos actividades juntos y hay muy buen ambiente entre los españoles.

¿Su familia se ha adaptado bien?

Sí, mi familia se ha adaptado bien. Ha requerido cierto tipo de adaptación. No es fácil, sobre todo para mi hija pequeña, que vino aquí sin saber nada de inglés, cuando sacas a tu familia de su entorno y lo llevas a un país nuevo, hablar en un idioma que no es el materno... siempre cuesta un poco. Hay un periodo de adaptación pero nos hemos adaptado bien y estamos disfrutando eh mucho en nuestra estancia aquí.

¿Ha vuelto a Alicante desde entonces?

He vuelto a casa varias veces. De hecho pasamos las vacaciones de verano, las de Navidad. Allí también descanso en primavera, siempre que podemos aprovechamos para ir a casa.

Cuando aceptó marcharse a Arabia, aseguró que los motivos eran la "excesiva burocracia" y las "dificultades para poder mantener un grupo de investigación estable". ¿Qué se ha encontrado en la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá?

Lo que me he encontrado es un panorama muy diferente. Por un lado tenemos también en la universidad su burocracia, como en todos los sitios. Solo que hay una diferencia fundamental, que es que tenemos primero una burocracia que no está hecha para ponernos palos en la rueda todo el tiempo, como ocurre en España. Aquí el sistema está pensado para ayudar a realizar nuestro trabajo, con los controles pertinentes, pero siempre con esta filosofía de ayudar, ayudarnos y que nosotros podamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y preocuparnos lo menos posible por la burocracia.

Y también tenemos mucho más apoyo a nivel administrativo del que tenía en España. Y luego hay una otra diferencia fundamental con la situación en España, ya que aquí tengo financiación basal estable de la universidad que me permite mantener un grupo de investigación en función de la estructura, entre 7 y 10 personas, con el dinero que me da la universidad, con lo cual he pasado de tener un grupo precario en Alicante, donde éramos entre 15 y 20 personas y yo era la única persona con contrato estable, a tener financiación estable para mantener una estructura de grupo estable mientras yo esté aquí, lo cual es una diferencia muy importante que obviamente facilita mucho mi nuestro trabajo. Al tener más apoyo administrativo y menos papeleo, no tengo que dedicar tanto tiempo a la burocracia y puedo centrarme más en mi investigación.

¿Se ha arrepentido en algún momento de la decisión?

No me he arrepentido, todo lo contrario. Soy una persona que una vez que tomo una decisión, sobre todo una decisión de este calado, pienso que es la mejor decisión que he podido tomar, y en este caso es una decisión que fue muy meditada y tomada en conjunto con mi familia. Una decisión así no la puedo tomar yo solo y no me estoy arrepentido, en absoluto.

¿Qué diferencias hay respecto al trabajo que puede desarrollar en Alicante o en otra ciudad europea?

No son muchas en lo que es el día a día. Y hay una gran diferencia fundamental respecto a Alicante, que este es un sitio muy internacional, con gente de todo el mundo a diferencia de Alicante, que es un sitio con una universidad con una internacionalización, a nivel de profesorado sobre todo, mínima. Las facilidades para el día a día es otra de las diferencias, es decir, no tengo que estar tan preocupado como estaba en Alicante por conseguir financiación y por la burocracia. En ese sentido aquí tengo una carga burocrática mucho menor. Y mucho más apoyo. Pero por lo demás, el día a día tampoco es tan diferente. En ese sentido la transición ha sido bastante fácil.

¿A nivel profesional echa de menos algo de Alicante?

Siempre se echa de menos, el contacto más frecuente con amigos y buenos colegas... En la universidad tenía muy buenos amigos y muy buenos colegas como Jorge Olcina o Javier García, por citar solo un par, y obviamente pues echo de menos el poder tener ocasión de hablar y de verlos con más frecuencia. Pero aparte de eso, no, ya que tenemos muchas más facilidades para trabajar, tenemos todos los medios que necesitamos y además en un entorno científico y académico de primer nivel. Estoy rodeado por compañeros que hacen investigación punterísima y es un entorno muy estimulante para trabajar. En ese sentido no echo muchas cosas de menos de mi etapa anterior.

¿Se ha llevado un equipo de investigadores con usted a Arabia?

Sí, conmigo se han venido varios investigadores postdoctorales que estaban en mi grupo y también he incorporado a investigadores que no trabajaban conmigo, y todavía los estoy incorporando.

¿Sigue en contacto con investigadores de la UA y otros puntos del país?

Sí, claro. Sigo en contacto con investigadores de la UA y tengo muchísimos colegas y colaboradores en España y en otros países, y obviamente mantengo contacto con ellos de manera regular. Todavía quedan dos personas de mi grupo de investigación en Alicante, aunque está ya en vías de extinción. En cuando se acaben sus contratos se acabará lo que queda de mi grupo allí. En principio seguiré manteniendo proyectos conjuntos tanto con colegas de la Universidad de Alicante como de otras partes de España.

¿Cuál ha sido su labor en este primer año en Arabia?

Este primer año ha sido también un año de transición y adaptación, aunque aquí el periodo de adaptación es corto en el sentido de que es una universidad muy internacional y el sistema está todo muy preparado para ayudarnos a aterrizar y a establecernos lo más rápidamente posible. En este primer año he dedicado muchos esfuerzos a montar mi nuevo laboratorio, reclutar a mi grupo de investigación, proceso que todavía no ha terminado. Y también en este primer año he dedicado muchos esfuerzos a coordinar la participación de la Kaust junto con otros colegas en la reciente conferencia de la COP, la número dieciséis de la Convención de Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación, que se celebró aquí en Riad en diciembre. En esta COP la universidad tuvo un papel muy destacado y yo he dedicado buena parte de mis esfuerzos en mi participación y a coordinar la participación de otros compañeros y compañeras en este evento, que ha sido muy importante para el país y para todos los esfuerzos a nivel internacional que se están haciendo en materia de lucha contra la desertificación y la degradación de la tierra.

El equipo de investigación de Maestre en la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalà / INFORMACIÓN

¿En qué se centra su investigación?

Mi investigación ahora mismo está centrada en varios aspectos. Seguimos con la línea que hemos seguido en mi grupo tradicionalmente de comprender mejor cómo funcionan los ecosistemas de zonas áridas y cómo están respondiendo a los distintos agentes de cambio ambiental global. Lo único es que ahora nos estamos, por motivos obvios, centrando en las zonas hiperardias, que son las zonas más áridas dentro del conjunto de las zonas áridas y que aquí están muy bien representadas, a diferencia de en España, que no tenemos este nivel de aridez. Básicamente el primer gran proyecto que estamos poniendo en marcha aquí es una caracterización a nivel nacional de Arabia Saudí de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos que prestan las zonas áridas, y cómo estos se están viendo afectados por incrementos en la presión de pastoreo.

¿Qué retos tiene por delante?

Son múltiples. En primer lugar terminar de formar y consolidar mi grupo de investigación y el laboratorio en Kaust. Seguir en la línea que hemos tenido hasta ahora de ser una referencia internacional en el estudio de la ecología de las zonas áridas y el impacto de nuestras actividades en los recursos naturales de estas zonas. Y luego también hay un reto que a mí personalmente me hace mucha ilusión, que es contribuir a la formación de la nueva generación de ecólogos y de ecólogas saudís en los ámbitos de nuestra competencia profesional, de nuestra investigación y también contribuir a la capacitación de personal de las administraciones, ya que hay muchísimo interés y muchísimos recursos que se están poniendo ahora en la conservación y restauración de la naturaleza en Arabia Saudí. Y en poder contribuir a que el personal de la administración sea capaz de realizar trabajos como el monitoreo de la biodiversidad, la evaluación de servicios ecosistémicos o evaluar el impacto de nuestras actividades en los recursos naturales de los ecosistemas áridos e hiperáridos que tenemos en la Península Arábiga es un reto muy bonito y muy importante, en el que le estoy dedicando también importantes esfuerzos.

Alicante es la tercera provincia, con Murcia y Almería, con más zonas áridas y mayor riesgo de desertificación. ¿Sus trabajos en Arabia Saudí se pueden extrapolar a la provincia o son zonas que no se pueden comparar?

Obviamente no son directamente comparables en estos momentos por las características climáticas, sociales, económicas, de uso del territorio... hay muchas diferencias. Si bien tenemos muchos retos en común, entre ellos el problema por ejemplo de la escasez del agua, de como estamos gestionando los recursos naturales como el agua y el suelo y la intensificación del uso de la de la tierra, que obviamente en España ya llevamos mucha más ventaja en el sentido negativo en este caso. Si bien no son directamente comparables, debido al cambio climático, el clima se está "arinificando", y los últimos estudios y datos así lo demuestran en España. El clima cada vez es más árido, las zonas áridas cada vez ocupan más extensión. El nivel de aridez en el sudeste ibérico está aumentando y obviamente cada vez nos vamos a parecer un poquito más a entornos como en que tenemos aquí. Eso no quiere decir que de aquí a 10 años, 20 años Alicante sea como Arabia Saudí, que no se malinterpreten mis palabras. Y en ese sentido todo lo que estamos empezando a aprender a partir de ahora puede tener una aplicación para comprender mejor el futuro que le espera a los ecosistemas naturales del sudeste ibérico.

¿El cambio climático no tiene ya marcha atrás?

Hay que ser claros. El cambio climático no tiene marcha atrás debido a la cantidad de gases de efecto invernadero que hemos emitido la atmósfera en los últimos 150 años y la propia dinámica de la atmósfera. Lo que todavía está en nuestras manos es minimizar el nivel de calentamiento, lo cual pasa obviamente por una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En Alicante el cambio climático estamos viendo que se manifiesta con fenómenos cada vez más extremos y frecuentes, como sequía, lluvias torrenciales, temperaturas más altas, noches más tórridas en verano… ¿En Arabia en qué se nota el cambio climático?

Aquí estamos notando fenómenos también similares. Las tormentas están aumentando de frecuencia y de intensidad. El año pasado pudimos ver en la televisión las imágenes de las inundaciones en Dubai y en la zona de Yeda también se sufren inundaciones periódicas. Estas tormentas, al igual que ha ocurrido con la reciente dana en Valencia, son más virulentas. Cada vez descargan más agua en menos tiempo. Otra consecuencia del cambio climático en la Península Arábiga es que está lloviendo más, sobre todo en las zonas costeras. Y también aquí se está notando muchísimo el calentamiento global. De hecho esta zona se está calentando bastante por encima de la media. También estamos sufriendo aquí las consecuencias del cambio climático, que es global pero que tiene muchos impactos a nivel local en las distintas regiones de nuestro planeta.

¿Cómo ha vivido la dana de Valencia desde Arabia?

La he vivido con mucha tristeza, en primer lugar al ver la magnitud de la catástrofe, todas las vidas humanas que se han perdido, todos los daños materiales… y también obviamente la he vivido con mucha tristeza al ver la mala gestión que se ha hecho por parte de los responsables. A la vista de todos están los acontecimientos que han pasado, las decisiones que se han tomado y también me da mucha pena que veamos que pese a todo el conocimiento que tenemos, pese a todos los excelentes técnicos que hay, el excelente papel que han jugado instituciones como la Aemet, pues desgraciadamente las personas encargadas de tomar las decisiones no han estado a la altura y a la vista están las consecuencias de cómo se han hecho las cosas.

Después de esta tragedia, ¿entiende que aún haya gente que niegue el cambio climático?

Es difícil de entender porque claramente los síntomas están aquí. Los síntomas del cambio climático ya los estamos sufriendo no solo con la dana de Valencia, la anterior dana de Orihuela y todos los eventos atmosféricos catastróficos que estamos viendo en distintas partes del mundo. Ahora mismo, sin ir más lejos por ejemplo todos los incendios forestales que están azotando la zona de California o la Patagonia argentina. No son más que evidencias, una tras otra, síntomas de cómo el cambio climático está alterando el clima y muchos otros aspectos de nuestro día a día que dependen directamente del clima. Es muy difícil de entender que haya gente que niegue esta evidencia tan clara y que utilice esta negación para retrasar o evitar las acciones que sean necesarias para poder afrontar este problema que tenemos tan importante, que es básicamente el problema más importante que tiene nuestra sociedad en estos momentos, porque tiene muchísimas derivadas, no solo ambientales, sino para todos nuestros días, sociales, económicas, de salud y un largo etcétera.

Maestre en su despacho de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalà / INFORMACIÓN

¿Qué deben hacer las administraciones para evitar que algo de este calibre se pueda repetir?

En primer lugar escuchar a los técnicos y a los científicos. Y en segundo lugar, es fundamental hacer una ordenación del territorio racional. Las zonas de inundación están muy bien marcadas, muy definidas y claramente de una vez por todas hay que dejar de construir en zonas inundables, porque se haga lo que se haga, si seguimos construyendo como hemos venido haciendo hasta ahora, que por desgracia todo parece indicar que así será, vamos a seguir padeciendo estas consecuencias de estos fenómenos meteorológicos, que además cada vez van a ser más frecuentes y más y más extremos. En primer lugar una ordenación territorial acorde a la nueva realidad que nos está tocando vivir. Y en segundo lugar hay que dejarse asesorar por la ciencia, por el conocimiento, porque tenemos un conocimiento muy claro de lo que hay que hacer, y hay que aplicarlo. Luego obviamente tenemos que hacer todo lo posible para minimizar el cambio climático, reverdecer nuestras ciudades, naturalizar los cauces, reducir el número de coches… Buena parte los problemas de la dana, como hemos visto con las impactantes imágenes, se han debido a la acumulación de coches, que han hecho de tapón y que han hecho que el impacto de la riada sea mucho mayor. Y es fundamental ser conscientes de que no podemos seguir haciendo las cosas como las hemos venido haciendo en el pasado, porque si no seguiremos lamentando víctimas mortales, seguiremos lamentando numerosos daños materiales cada vez que tengamos una dana. Como ya hemos dicho, van a ser más frecuentes y con una virulencia que hasta ahora ha sido desconocida.

¿El trasvase Tajo Segura tiene fecha de caducidad? ¿El futuro de la provincia pasa por la desalación y la reutilización de las aguas?

El trasvase tiene fecha de caducidad por una razón muy sencilla, porque en el futuro no va a seguir siendo capaz de abastecer de la cantidad de agua que los agricultores necesitan, que además siempre va a más porque el regadío no para de aumentar. El futuro de la agricultura en Alicante y en el sudeste en general pasa obviamente no solo por un mayor uso de la desalación y la reutilización de aguas, sino por una reducción del regadío. No podemos asumir que vamos a poder siguiendo incrementando la superficie de regadío continuamente en los escenarios climáticos en los que estamos y vamos a estar en el futuro. Eso es totalmente poco realista. Tenemos que ser conscientes de la nueva realidad climática que estamos viendo, de que en el futuro vamos a tener recursos hídricos menguantes y de que el trasvase no va a ser capaz de satisfacer las necesidades hídricas de la agricultura. Y para poder adaptar la agricultura de Alicante y del sudeste ibérico en general a la nueva realidad climática, necesariamente tenemos que limitar el regadío. Yo sé que es algo que muchos no quieren oír, pero es la realidad. Si seguimos aumentando el regadío ni la desalación ni la reutilización van a ser suficientes, primero por volumen, y segundo, por el coste, porque la desalación puede ser económicamente viable para regar cerca de la costa, pero si tienes que mover esa agua 100 kilómetros, tierra dentro, tierra dentro, pues ya económicamente los números no salen.

¿El modelo turístico de Alicante es viable en este contexto de cambio climático?

Con el cambio climático el turismo, al igual que otras actividades, como las conocemos, van a cambiar. Los veranos cada vez van a ser más difícilmente soportables en Alicante, ya lo estamos viendo con la cantidad de noches tropicales, y sencillamente muchos turistas preferirán ir a sitios menos cálidos. Y al revés, habrá desplazamientos estacionales en el sentido de que habrá más gente que venga a lo mejor en otras épocas que no sean verano. Pero yo creo que lo que tenemos que repensar es este modelo de turismo de masas. Es decir si el futuro pasa porque sigan viniendo millones y millones de turistas para tomar cervezas a Benidorm a un euro o euro y medio la cerveza, pues claro, cuánta cerveza necesitan vender para poder mantener un sistema económico basado en este tipo de turismo. Eso es lo que nos tenemos que replantear, este turismo de masas, este turismo low cost, que al final es un turismo que consume muchísimos recursos naturales. El modelo de turismo de masas basado en el sol y playa cada vez va a ser más difícil de sostener en nuestra provincia por los nuevos condicionantes climáticos. Y también por todos los cambios que están ocurriendo no solo en Alicante sino en otras regiones de España y del mundo.

Se encuentra de excedencia de su plaza en la UA por cinco años. ¿Volverá en 2029 a su puesto?

A día de hoy no lo sé, va a depender de cuestiones personales y profesionales. Obviamente si mi familia dentro de cinco años sigue estando a gusto y yo estoy a gusto, y la situación familiar amplia, si nuestros padres están bien y la situación lo permite, seguiremos aquí, y si no igual tendremos que volver. A la hora de volver también dependerá un poco de la situación que haya en la universidad, de las perspectivas. Depende de muchos factores.

