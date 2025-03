"Cuanto antes aparece el cáncer de mama en la familia, mayor es la predisposición hereditaria"

PREGUNTA: ¿Qué significa para usted recibir el Premio Emilio Castelar?

RESPUESTA: La verdad es que lo vivo con mucho agradecimiento, especialmente porque viene de Elda, la ciudad donde nací y crecí, donde está mi familia y de donde me fui hace muchos años. Es emocionante ver que desde allí han reconocido mi trabajo y lo que he hecho a lo largo de mi carrera. Para mí, la palabra clave es agradecimiento.

P: El Hospital de Elda arrastra desde hace años el problema de la falta de profesionales. ¿Cómo ve esta situación?

R: Es una problemática que se repite en muchos hospitales de España, por lo que no me sorprende. Por ejemplo, en Navarra también enfrentamos una situación similar en algunos hospitales comarcales. Se trata de un problema global que no afecta solo a Elda, sino a numerosos centros sanitarios del país. Es fundamental tomar medidas a corto plazo, pero también es imprescindible planificar soluciones a medio y largo plazo para evitar que la situación se agrave.

P: ¿Qué tipo de medidas cree que serían necesarias?

R: En primer lugar, es esencial analizar la falta de profesionales, tanto médicos como enfermeros y otros sanitarios. A largo plazo, es necesario realizar una planificación adecuada para determinar el número de profesionales que se requerirá en el futuro y ajustar la formación en las facultades y escuelas de enfermería según esas necesidades. A corto plazo, uno de los principales problemas en los hospitales es el exceso de burocracia. Sería conveniente revisar qué tareas deben ser realizadas por los médicos y cuáles podrían delegarse en otros profesionales sanitarios, como enfermeros, auxiliares o administrativos. Así podría redistribuirse el trabajo de manera más eficiente. Contar con herramientas más ágiles permitiría a los médicos dedicar más tiempo a la atención de los pacientes en lugar de a la gestión documental.

P: ¿Qué diferencias observa entre la sanidad en Navarra y en la Comunidad Valenciana?

R: Una de las características de nuestro país es que la sanidad está transferida a las comunidades autónomas. Tenemos un sistema de salud público común para todas ellas, pero los recursos disponibles en cada comunidad o en cada hospital pueden variar. En el ámbito del cáncer, que es mi especialidad, trabajamos de manera multidisciplinar. Estamos acostumbrados a formar equipos y a basarnos en la evidencia científica. Contamos con guías establecidas por las principales sociedades científicas dedicadas al cáncer. También tenemos grupos de trabajo y sociedades especializadas, como la Sociedad Española de Oncología Médica o la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. Además, colaboramos en red en investigación y ensayos clínicos. Puede haber diferencias en técnicas quirúrgicas entre hospitales o en el acceso a ciertos fármacos, pero en general, el manejo de los pacientes sigue estándares nacionales e internacionales, sin grandes diferencias entre comunidades autónomas.

P: Recientemente, la inteligencia artificial ha comenzado a aplicarse en hospitales como el de Alicante para la lectura de radiografías. ¿Cómo valora esta incorporación y qué papel cree que puede desempeñar la IA en el ámbito de la oncología?

R: Pues, por ejemplo, puede ayudarnos en el análisis de datos y en la investigación sobre el cáncer. Tenemos muchos retos, y uno de los principales para avanzar hacia la medicina de precisión es identificar el mejor tratamiento para cada paciente. La esperanza es que, si podemos disponer de información de miles o incluso millones de pacientes con características similares (no solo en términos moleculares o de las particularidades del tumor, sino también considerando factores como edad, sexo, enfermedades previas, hábitos de vida y alteraciones genómicas), la inteligencia artificial nos ayude a determinar cuál es el tratamiento más adecuado para cada caso concreto. El cerebro humano, por sí solo, no puede procesar tanta información a la vez para establecer estas correlaciones de manera eficaz.

P: En 2030 se prevé que en la provincia de Alicante se diagnostiquen más de 14.000 nuevos casos de cáncer, lo que supone casi un caso cada dos minutos, según la Asociación Española Contra el Cáncer. ¿A qué cree que se debe este aumento?

R: En los últimos años, la incidencia del cáncer no ha dejado de crecer y las previsiones indican que seguirá aumentando hasta 2040. Hoy en día, es la primera causa de muerte en hombres en España y la segunda en mujeres, después de las enfermedades cardiovasculares. Este incremento se debe, en gran parte, al envejecimiento de la población, ya que el cáncer es una enfermedad ligada al paso del tiempo y a las alteraciones genéticas acumuladas en nuestras células. Además, factores modificables como el tabaco, el alcohol, la obesidad y la falta de ejercicio también juegan un papel clave en su desarrollo. Por otro lado, se está observando un aumento preocupante de ciertos tipos de cáncer, como el de colon, en menores de 50 años. Actualmente, se están llevando a cabo múltiples estudios para identificar las causas, incluyendo análisis de sangre, heces y encuestas sobre hábitos de vida y alimentación. Aunque todavía no hay respuestas claras, es un área de investigación prioritaria.

P: ¿Qué probabilidad tiene una mujer de desarrollar cáncer de mama si hay antecedentes familiares?

R: Depende de varios factores, como el número de familiares afectados y la edad a la que se les diagnosticó. No es lo mismo que una madre y una abuela hayan tenido cáncer de mama a los 40 años, que si lo desarrollaron a los 70. Existen criterios bien establecidos para evaluar el riesgo, incluyendo síndromes hereditarios. Por eso, es fundamental realizar un árbol genealógico en las consultas de asesoramiento genético. En estos casos, se evalúa el historial familiar y, si es necesario, se realizan pruebas genéticas. Todas las comunidades autónomas cuentan con consultas especializadas para este tipo de valoraciones. En general, cuanto más tarde aparece la enfermedad en la edad adulta, menor es la predisposición hereditaria en comparación con casos de aparición temprana.

P: Como docente, ¿cómo percibe al estudiante de medicina actual?

R: La exigencia para ingresar a Medicina es altísima, lo que filtra a un perfil de estudiante con notas muy altas. Sin embargo, se centra demasiado en el rendimiento académico, y a veces esto deja de lado el desarrollo de habilidades clínicas y de comunicación. Muchos estudiantes llegan a la residencia con muchas horas de estudio, pero con miedo a enfrentarse al paciente, y se sienten saturados al terminar sus estudios. La carrera es una sucesión de obstáculos, y aunque la nota es importante, es crucial dar más relevancia a otras competencias, como la capacidad clínica y la comunicación con los pacientes.

P: ¿Cuál es su opinión sobre el estatuto de Sanidad que está provocando movilizaciones de médicos en toda España?

R: Creo que no va a favorecer el desarrollo y el mantenimiento de la sanidad publica, tal y como esta plantedo.

