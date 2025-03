Productos de ayuda a la dana siguen en la Plaza de Toros de Villena

Una parte de la avalancha de solidaridad para la dana que se recolectó en la Plaza de Toros de Villena no ha llegado a su destino. El PP ha lamentado que una veintena de palés con productos donados por los villeneros el pasado mes de noviembre continúen sin ser distribuidos desde el coso taurino, que fue habilitado como punto de recogida.

Los populares aseguran que algunos de los productos, como leche o comida para bebés, ya están caducados. Además, se encuentran varios palés con agua y alimentos para mascotas, entre otros artículos.

El PP también se pregunta por qué, si no se podía absorber más ayuda en el momento de la donación por parte de los municipios afectados, no se coordinó la distribución días o semanas después, o por qué no se entregó antes a las asociaciones sociales de la ciudad, para evitar que los productos llegaran a su fecha de caducidad.

Asimismo, los populares piden que se revisen todos los productos almacenados para asegurar que se les dé salida a aquellos que estén próximos a caducar.

Por su parte, el Ayuntamiento ha explicado que el material almacenado "no pudo ser asumido" por los municipios valencianos afectados y que ya tiene "una previsión de destino". En la misma línea, el equipo de gobierno (PSOE-Los Verdes) ha señalado que la ayuda se encuentra almacenada a disposición de las entidades locales, y que el agua está "en reserva" para posibles necesidades de emergencia.