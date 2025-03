"El Idella en Elda es como el chupinazo en Pamplona"

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda darán comienzo el 29 de mayo con la tradicional Entrada de Bandas, seguida de la interpretación del pasodoble Idella desde el castillo de Embajadas. La cita anual reúne a miles de personas que, al unísono, cantan con fervor, desbordando el sentimiento de ser eldenses, y marca el inicio de los días más esperados del año.

PREGUNTA: ¿Cómo le llegó la propuesta?

RESPUESTA: Me llamaron desde la Junta Central de Comparsas de Elda y, al proponérmelo, se me puso la piel de gallina. No me lo esperaba. Para mí es un honor que hayan pensado en mí y, sobre todo, que se hayan acordado de mí. Fue una sorpresa muy grata. Les dije que sí, que podía y que lo haría encantado. Elda fue el primer sitio al que fui a tocar con mi padre, cuando aún no había entrado ni en una banda.

P: ¿Por qué cree que pensaron en usted para dirigir el pasodoble Idella?

R: Soy compositor y mi música se toca en Elda. Hace unos años, la obra obligada en el certamen de música festera, el pasodoble Calle Nueva, fue mía. Además, pese a ser de Albaida (València), he ido muchos años a tocar como músico. Ese fue un pasodoble de concierto, para certamen, con dificultad técnica. Fue un encargo de la Junta Central de Comparsas de Elda. Soy festero en mi pueblo y también en Villena. Salgo en Moros y Cristianos allí porque mi madre es de allí. Soy moro en Villena, cristiano en Albaida y músico en todos los lados.

La entrada de bandas y el Pasodoble Idella de los Moros y Cristianos de Elda en imágenes / Áxel Álvarez

P: ¿Qué cree que representa Idella para los eldenses?

R: No he tocado nunca ese pasodoble, pero sé que es un momento grande. He visto vídeos. Cuando hice el pasodoble Calle Nueva, dejé caer que me gustaría poder dirigirlo algún día y mira por dónde han pensado en mí. Imagino también que, como para todos, el inicio de las fiestas es como una sensación inexplicable, es el inicio de cuatro días de «germanor» (como decimos en Valencia), es dar paso a tiempo con amigos, con la comparsa, compartir... Es como el chupinazo en Pamplona. Se afloran sentimientos festivos.

P: ¿Se ha imaginado ya ante tantas personas?

R: Me he imaginado el momento, con no sé cuántas personas habrá en la calle, muchísimas, 10.000 o 15.000, debe ser muy bonito. Para un músico, son momentos especiales. Espero disfrutarlo mucho.

P: ¿Se va a preparar de alguna forma especial o prefiere dejar lugar a la improvisación?

R: Quizá un poco de las dos cosas. Conocía el pasodoble, pero he echado un ojo a la partitura. Estoy intentando aprenderme la letra, pero dejo parte a la espontaneidad y a disfrutar del momento. No puedo ir con todo aprendido. Lo principal es disfrutar del momento. Con el fuerte final, igual me pongo a saltar, pero todo se verá en su momento.

P: ¿Es su primera vez dirigiendo a tantos músicos?

R: No. Ya tengo experiencia en las fiestas de mi pueblo, dirigiendo a varias bandas en el himno de mi pueblo. No fue ante tantas personas, pero al ser mi pueblo tuvo también algo especial. Sería ante unas 1.000 personas, pero tampoco quiero comparar entre unas fiestas y otras, cada una tiene su cosa especia

