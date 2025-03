Elda aprueba unos presupuestos "históricos" con críticas de la oposición por el remanente acumulado

El Ayuntamiento de Elda ha aprobado este jueves, en un pleno extraordinario, el presupuesto municipal para 2025, que asciende a 50,1 millones de euros, el más alto de su historia y un 5,34 % superior al del año pasado. El equipo de gobierno (PSOE-Elda Para Todas) ha sacado adelante las cuentas con su voto a favor, la abstención del PP y el voto en contra de Vox. La oposición ha criticado que no se haya utilizado la parte "no comprometida" del remanente acumulado del presupuesto de 2024, que asciende a 25 millones de euros, para bajar los impuestos a los eldenses o mejorar los barrios.

La Concejalía de Hacienda destinará estas cuentas a mejorar la calidad de servicios municipales como la limpieza de edificios públicos, jardines, mantenimiento, recogida de residuos urbanos, además de incrementar el personal municipal y continuar con las extraescolares gratuitas en los centros educativos o las subvenciones a entidades sociales, festeras y deportivas de la ciudad, entre otras acciones.

Plan de inversiones

El responsable municipal de Hacienda, Fernando Gómez (PSOE), señaló en la sesión plenaria que se trata de unas cuentas centradas en "el bienestar social, las ayudas al tejido económico y las inversiones responsables y eficientes en infraestructuras".

Además, Gómez recordó que con el remanente se ejecutará el ambicioso plan de inversiones "Elda Parte de Ti", que incluye proyectos como la esperada Plaza de Toros, la nueva sede de la Policía Local, la reforma del Pabellón Juan Carlos Verdú y la reurbanización del entorno de la Iglesia de Santa Ana, entre otros.

"Proyecto de chapa y pintura"

El portavoz del PP, Paco Sánchez, criticó la demora en la aprobación del presupuesto, señalando que "nos extraña la tardanza con la que se somete a votación, estamos en marzo. Teniendo mayoría, no entendemos esta dilación". Además, cuestionó la capacidad del equipo de gobierno para ejecutar las cuentas: "Aún incorporando los remanentes de tesorería, van a ser incapaces de ejecutarlo, igual que ocurrió con el anterior, que dejó partidas sin gastar". También reprochó que, pese a que los eldenses pagan "los impuestos más altos de la comarca", ese esfuerzo no se ve reflejado en inversiones reales.

Sánchez también reprochó la falta de un plan estratégico para la ciudad y la ausencia de suelo industrial para atraer empresas. "Presentan un proyecto de chapa y pintura, como si asfaltar calles fuese un plan estratégico, cuando eso es mantenimiento y una obligación", afirmó. Asimismo, ironizó sobre la reiteración de la Plaza de Toros en los presupuestos: "La van a abrir tantas veces que va a venir Joselito el Gallo a torear". Para el edil, el gobierno local prefiere "mantener el dinero en el banco" en lugar de destinarlo a "mejorar la ciudad" y "atender sus necesidades".

"Proyectos innecesarios"

Por su parte, la portavoz de Vox, Paqui Vicente, criticó que el equipo de gobierno haya acumulado un remanente de tesorería de 25 millones de euros, cuestionando por qué no se han ejecutado proyectos prometidos ni atendido necesidades reales en los barrios. "No entendemos que haya un remanente tan alto y que no se hayan llevado a cabo inversiones pendientes", indicó. Además, señaló que esta situación no es nueva y que, en lugar de permitir que se genere "tanto sobrante", el equipo de gobierno debería haber intentado bajar los impuestos, ya que "hay muchas familias en Elda que no llegan a final de mes".

Vicente también cuestionó la decisión de destinar recursos a la reurbanización del entorno de Santa Ana, asegurando que "no es un proyecto necesario" mientras que los barrios llevan décadas esperando inversiones. "Primero hay que mejorar las infraestructuras básicas", reclamó, y acusó al gobierno municipal de "falta de planificación" y "gestión".

Enmienda denegada

El pleno rechazó una enmienda presentada por Vox que proponía eliminar todas las asignaciones económicas a los grupos políticos, suprimir la partida destinada al plan estratégico de la Agenda 2030, reducir a la mitad los cargos de personal asesor, y recortar en un 75 % los gastos de publicidad de Alcaldía, Presidencia y otras áreas institucionales.

Con el dinero ahorrado, la formación de ultraderecha proponía crear un "fondo de contingencia para emergencias ciudadanas", pero la iniciativa no contó con el respaldo de ningún grupo municipal.

