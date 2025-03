Incertidumbre en la empresa Magrit ante los aranceles de Trump al calzado

Incertidumbre en el calzado por el alcance de los aranceles que anunciará el presidente de EE UU, Donald Trump, el próximo miércoles, bautizado por él mismo como el Día de la Liberación para su país. La empresa de calzado Magrit, uno de los referentes del sector en Elda, que dedica la práctica totalidad de su producción a la exportación, ha mostrado su cautela ante la situación que puede derivarse de las políticas que está llevando Trump.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha visitado este lunes las instalaciones de Magrit en Elda tras recorrer el Centro Tecnológico del Calzado (Inescop). Y tras marcharse, José Amat, copropietario de Magrit, ha señalado que desconocen el impacto que va a tener Trump en el sector. "Realmente lo ignoramos porque el calzado no sé qué tratamiento le van a dar. Sí que sé que hay sectores que están muy preocupados. Por ejemplo, al vino les han puesto un 200% de impuestos. Eso parece un disparate auténtico, porque eso sí que trastoca completamente el mercado. Me imagino que el aceite de oliva también lo ha tocado y, tradicionalmente, cuando tocan las olivas, nos tocan a los zapateros. No sé por qué, pero eso ya ha ocurrido varias veces en la historia".

Así, Amat ha señalado que "tendremos alguna repercusión si verdaderamente toca el calzado, pero nosotros en Madrid vendemos algo en Estados Unidos, pero de diversas marcas que fabricamos. Estados Unidos es un mercado muy importante. Entonces, de rebote, de lo que les toque a clientes nuestros, nos puede tocar. No sabemos qué repercusión tendrá inmediatamente. Esperemos que impere la cordura y no vayamos a meternos aquí en una pelea de Europa, Estados Unidos, ni que dure mucho. De todas maneras, el mundo está medio loco y no sabemos lo que va a ocurrir. Esa es la verdad", por lo que ha insistido en que "nosotros a lo nuestro, hacerlo lo mejor que podamos y ya está".

Magrit dedica a exportación cerca de un 95 % de su producción, aunque no ha podido concretar una cifra exacta sobre las ventas en EE UU, aunque es "importante". Así, ha manifestado que "lo que venga, pues nos tendremos que adaptar. Si hay un sector que inventó la resiliencia, sin que hubiera salido la palabra de moda, fue el calzado. Somos el sector industrial que más cosas de estas ha vivido, sin duda alguna. Aquí nos afectaba todo, una caída de dólar, nos afectaba unos aranceles, nos afecta prácticamente todo, pero a pesar de eso la industria siempre se ha mantenido; cuando pasan estas cosas la industria revive siempre con más fuerza que antes".

Impacto

El Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante (Ineca) ha realizado un microinforme sobre el impacto de las exportaciones de las empresas alicantinas a Estados Unidos y el número de empleos relacionados con ellas para conocer cómo afectaría el incremento de aranceles de EEUU. La provincia de Alicante es la decimosegunda provincia española que exporta a Estados Unidos con 406 millones de euros, muy por detrás de Barcelona, Madrid, Valencia y Castellón, aunque el volumen de exportaciones de Alicante hacia este país da trabajo a unas 1.800 personas de manera directa, en su mayoría del sector del calzado y agroalimentario, más el empleo inducido de otras empresas que dan servicio a éstas.

En este sentido, los sectores que más podrían verse afectados del centenar de empresas que exportan a Estados Unidos son el calzado, con cerca del 42 % de los 1.800 empleos en juego -en torno a los 700-, seguidos de 23 % de la alimentación, 6 % de los productos cerámicos y manufacturas de piedra, el 4 % en los exportadores de maquinaria y el 3 % de los empleos afectados se encuentran en las empresas del textil, entre otros.

Suscríbete para seguir leyendo