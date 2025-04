En Petrer te enseñan a tirar a tu ex (pero solo si es un trasto viejo)

Que los ex son molestos se sabe de sobra. Y no solo en el plano sentimental. Cambiar de televisor, colchón o sofá puede convertirse en un problema si no se gestiona bien su retirada. Para evitar que estos "ex" terminen abandonados en la vía pública, el Ayuntamiento de Petrer y la empresa de concesionaria del servicio limpieza han lanzado una campaña con un toque de humor y concienciación bajo el lema "Aunque sea tu ex, no lo/la abandones".

El objetivo de esta iniciativa es reducir el impacto visual y ambiental que genera el abandono de muebles y otros enseres en la ciudad, fomentando el uso del servicio gratuito de recogida que la empresa de limpieza pone a disposición de la ciudadanía.

La recogida, en datos

Según los datos recopilados por el Ayuntamiento y Fobesa, más del 42 % de las recogidas realizadas desde 2022 corresponden a objetos abandonados sin previo aviso. Solo en lo que va de año, hasta el 17 de marzo, se han realizado 808 recogidas, de las cuales 322 han sido enseres dejados en la calle sin solicitud previa.

Presentación de la campaña. / INFORMACIÓN

El técnico responsable de limpieza, Leo Algarra, ha destacado el impacto negativo de esta situación en la eficiencia del servicio. "No es lo mismo recoger un enser del que conocemos su ubicación y horario de retirada, que recorrer el municipio buscando objetos abandonados. En una ocasión, incluso, tuvimos que enviar tres camiones para retirar el vaciado de una vivienda", explicó.

Servicio gratuito

Por su parte, el concejal de Servicios Generales, Fernando Díaz, ha subrayado la apuesta por una campaña creativa y cercana a la ciudadanía: "Queremos que nuestras vecinas y vecinos vean lo sencillo que es utilizar el servicio gratuito de recogida y, con ello, contribuir a mantener una ciudad más limpia y cuidada". Además, ha recordado la importancia de asumir la responsabilidad compartida de mantener el espacio público en buenas condiciones: "La calle también es nuestra casa, y así como cuidamos nuestro hogar, debemos hacer lo mismo con nuestra ciudad".

Mupis de Petrer ya lucen con la campaña. / INFORMACIÓN

El servicio de recogida gratuita de enseres es fácil de usar. Basta con llamar al teléfono 966 952 382 o escribir un mensaje de WhatsApp al 942 16 04 12 para coordinar la retirada. Desde la empresa se indica el momento adecuado para sacar los objetos a la puerta o junto al contenedor más cercano, garantizando que permanezcan el menor tiempo posible en la vía pública.

Publicidad

Para lograr una mayor difusión, la campaña incluye diversas acciones como publicidad exterior con mupis en 2D distribuidos por el municipio, spots en televisiones locales y redes sociales del Ayuntamiento, anuncios en prensa, y folletos informativos que se repartirán en edificios municipales y durante las actividades de concienciación en la calle a cargo del equipo de educadoras sociales. También se emitirán cuñas publicitarias en emisoras de radio locales.

La campaña ha sido desarrollada por una empresa local, apostando por un enfoque innovador para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener Petrer limpio y ordenado.