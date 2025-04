"Misión imposible" en el aeropuerto de Catar para un alicantino

Los "zahorís" de nueva generación: de Aspe a Catar, Baréin o México. Los avances tecnológicos para optimizar los recursos hídricos están llevando a la configuración de una nueva generación de expertos, en busca de fugas del agua de la mano de la ciencia... y la experiencia.

La provincia sabe bien que se trata de un elemento cada vez más preciado, y un pinosero afincado en Aspe, Antonio Yáñez, viaja por el mundo buscando escapes en las redes de agua potable, de la mano de su empresa Global Omnium. Y fue capaz de averiguar lo que otras mercantiles no pudieron: por dónde se perdía el agua del aeropuerto de Doha, cuya fuga mantenía sin suministro su sistema antiincendios.

El experto pinosero durante su investigación en el aeropuerto de Doha / INFORMACIÓN

Yáñez ha logrado reducir de forma drástica en los últimos años las fugas. Él y su equipo han realizado con éxito trabajos de optimización de los recursos hídricos, exportando el modelo de éxito que ya ha implantado en Aspe a todo el mundo como Catar, Baréin y México. Para ello es clave el uso de todo tipo de aparatos: geófonos, hidrófonos, gas, correladores, multicorreladores, cámaras termográficas...

La fuga que era imposble localizar en el aeropuerto de Doha / INFORMACIÓN

Este pinosero es el responsable de la búsqueda de fugas y mejora del rendimiento hidráulico en la provincia de Alicante de Global Omnium. Y se trata de uno de los máximos expertos internacionales en la localización de fugas en las redes de abastecimiento, según han explicado desde su empresa, que da servicios a municipios como Aspe, Calp o Altea en la provincia de Alicante. Y ha exportado desde el corazón del Vinalopó y gracias a la empresa en la que trabaja su sabiduría y nuevas tecnologías. Así, ha viajado durante los últimos años por distintas ciudades del mundo para realizar trabajos de búsqueda de fugas que ha completado con enorme éxito.

Trabaja a diario en Aspe aumentando, cada año, el rendimiento hidráulico de esta ciudad, esto es, conseguir que no se desperdicie agua por posibles roturas en las tuberías. Y sobre si es un “zahorí de nueva generación”, asegura que "soy un técnico puro y duro, con mucha experiencia". La pionera labor de Yáñez de adelantarse y prevenir pérdidas gracias a la tecnología y el sistema de búsqueda de fugas que emplea Global Omnium ha exportado el modelo de Aspe a otras ciudades del mundo como Qatar, Baréin y México.

"Las tuberías te hablan"

Yáñez, de 58 años, empezó hace 30 años como fontanero, y destaca por encima de todo la experiencia para poder localizar las fugas. "Esto no es una ciencia exacta, no se estudia. Es a base de hacerlo y que te guste. Las fugas emiten un sonido y tienes que acostumbrar tu oído a ese sonido. Las tuberías te hablan, pero tienes que saber su idioma". Y no solo eso, sino saber qué aparatos emplear y cuándo, ya que depende del tipo de tubería y otros factores para poder localizar una fuga.

Yáñez durante su visita a México DF / INFORMACIÓN

Este experto ha destacado cómo ha cambiado la tecnología su trabajo, aunque sigue siendo complejo y requiere de mucha experiencia. Y es que si antes tenía que irse a "escuchar" las tuberías a las 4 de la madrugada, cuando hay más silencio y menos consumo, ahora esta tarea está automatizada y reciben los datos casi en tiempo real de consumo, presión, sonidos... Y lo que antes se tardaba una o dos semanas en encontrar una fuga, ahora se realiza de un día para otro, ya que todo está sectorizado y monitorizado, y se puede actuar con más rapidez.

Doha

Pero insiste en que la experiencia es fundamental y el oído vital. Y recuerda su experiencia en Catar, donde tras estar varias veces trabajando allí con Global Omnium localizando fugas, fue reclamado de urgencia porque el aeropuerto de Doha se había quedado sin agua en el sistema antiincendios y varias empresas habían fracasado en la búsqueda del escape.

"En el aeropuerto de Doha hay muchísimo ruido, no paran los aviones, las máquinas de aire acondicionado, hay 50 grados. Y el geófono amplifica todos los sonidos muchísimo y unas simples hormigas se oyen como bombas. Por lo que trabajar en el aeropuerto fue muy complicado, pero al final se acostumbra el oído al nuevo entorno y localizamos la fuga. Y cuando la confirmaron me dijeron 'tienes poderes mágicos', a lo que respondí que 'no, lo que tengo es experiencia', y que me gusta mucho lo que hago. Cada fuga es un mundo, no es algo matemático".

El experto en fugas en Baréin / INFORMACIÓN

Frente común

El Ayuntamiento de Aspe y Global Omnium lideran un frente común en el ahorro de agua. Durante los últimos años se han destinado recursos e inversiones para reducir al mínimo las pérdidas de agua. Y "Yáñez y su equipo han realizado con éxito trabajos de optimización de los recursos hídricos en ciudades como Doha (Qatar), Manama (Bahéin) y México DF. Esto demuestra que los métodos utilizados, por la empresa Global Omnium, durante años para la mejora del rendimiento hidráulico pueden ser exportados a cualquier capital del mundo", han destacado desde la empresa.