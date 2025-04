«Ya era hora»: el regreso de la Plaza de Toros de Elda tras una década cerrada

Hace poco más de una semana que se adjudicaron oficialmente las obras de remodelación de la Plaza de Toros de Elda, cerrada desde 2015 tras detectarse problemas estructurales. Tras una década de inactividad y abandono, el coso comienza a despertar.

Los primeros operarios municipales ya trabajan sobre el terreno, centrados por ahora en tareas de desbroce para eliminar las malas hierbas que han invadido tanto el graderío como la arena. Estos trabajos previos tienen como objetivo preparar la zona para el inicio de las obras de mayor envergadura, cuya puesta en marcha está prevista dentro de dos meses, según fuentes municipales. La actuación será llevada a cabo por la UTE formada por las empresas Audeca y González Soto, por un importe de 2.266.000 euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución estimado de 15 meses.

Entre los vecinos, la noticia ha sido recibida con una mezcla de alegría y cautela. «Me alegro mucho de que por fin vayan a empezar, ya era hora después de tantos años», expresó Lola Navarro, vecina de la zona, resumiendo el sentir general. Otros, como Carmelo Pérez, aprovecharon para recordar que la mejora no debe centrarse solo en el interior del recinto: «Está un poco sucia la zona de alrededor, sobre todo por las cacas de perro que la gente no recoge. Espero que cuando esté terminada la gente la mantenga más limpia».

Retrasos

La preocupación por posibles retrasos también está presente. María José Gómez mostraba su deseo de que «las obras sigan su curso y no se estanquen como en años anteriores, que ya se han parado más de una vez». Y es que no se trata de una inquietud infundada: las obras estaban inicialmente previstas para marzo de 2023, pero la empresa adjudicataria entonces cayó en concurso de acreedores, lo que obligó al Ayuntamiento a rescindir el contrato y volver a licitar el proyecto.

La nueva reforma no solo busca devolver la seguridad estructural al recinto, sino también convertirlo en un espacio polivalente. Entre las mejoras más destacadas está una importante actuación en materia de accesibilidad, con la eliminación de barreras arquitectónicas tanto en la propia plaza como en su entorno. Esta transformación ha despertado el interés de vecinos como Ana Micó, quien señaló: «Lo que me interesa es que se puedan hacer conciertos para los jóvenes y otras actividades». En la misma línea, el proyecto contempla la creación de nuevos espacios municipales, zonas de restauración y áreas de ocio.

Sin embargo, no todos los intereses apuntan al mismo lugar. Luis Hernández, aficionado a la tauromaquia, espera que con la renovación también regresen los espectáculos taurinos: «En los últimos años he tenido que desplazarme a otras ciudades para disfrutar de este arte que me gusta», comentó.

La rehabilitación busca devolver a la Plaza de Toros de Elda su máximo esplendor y situarla nuevamente en el mapa de espacios culturales de la provincia.

