Un septuagenario, sancionado por colocar lazos de caza ilegales en Beneixama

La Guardia Civil ha abierto un expediente sancionador a un hombre de 70 años por la colocación de lazos de caza ilegales en el exterior de una parcela rústica vallada, situada en una zona cinegética de Beneixama.

La actuación se inició tras el aviso de un ciudadano, quien alertó de que su perro había quedado atrapado por el cuello en uno de los lazos metálicos mientras paseaban por las inmediaciones. Afortunadamente, el dueño, que mantenía al animal bajo vigilancia, pudo liberarlo de inmediato, evitando que sufriera lesiones graves.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Ibi, que comprobó la existencia de dos lazos sin freno sujetos a la valla metálica exterior de la finca. Este tipo de dispositivo de captura, prohibido por la normativa vigente, carece de tope de seguridad, lo que puede provocar la muerte por ahogamiento de animales salvajes, domésticos e incluso representar un riesgo para personas que transiten por la zona.

Los agentes identificaron al propietario de la parcela, quien reconoció haber instalado los lazos con la intención de proteger su terreno de "alimañas". En presencia del implicado, se procedió a la retirada de los elementos, que fueron incautados como prueba, y se levantó el correspondiente acta de inspección.

Aunque el terreno se encuentra dentro de un coto de caza debidamente señalizado, no pertenece a una zona de especial protección. No obstante, al tratarse de un área de paso habitual y no contar los métodos empleados con la autorización exigida, los hechos han sido calificados como una infracción muy grave a la Ley 13/2004 de Caza de la Comunidad Valenciana.

Sanciones

Las sanciones previstas para este tipo de infracción contemplan multas que oscilan entre los 6.001 y los 60.000 euros, la suspensión de la licencia de caza durante un periodo de entre tres y cinco años, el decomiso de todos los medios empleados (incluyendo armas, vehículos y otros elementos auxiliares), así como la prohibición temporal de obtener nuevas licencias de caza en la Comunidad Valenciana durante el tiempo de suspensión.

Además, si se produjeran daños a especies protegidas o en espacios especialmente protegidos, y los hechos fueran constitutivos de delito, el responsable podría enfrentarse también a consecuencias penales.

Desde el Seprona recuerdan que el uso de lazos sin freno está expresamente prohibido debido a su carácter indiscriminado. Su instalación únicamente se permite bajo condiciones muy estrictas, que incluyen formación específica y la obtención de autorización previa por parte de la administración competente.

La Guardia Civil destaca la importancia de la colaboración ciudadana en la detección de actividades ilegales de caza, y agradece especialmente la rápida actuación del vecino que, en este caso, permitió evitar consecuencias más graves.