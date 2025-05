Villena se suma a la conmemoración de una “dolencia invisible”

La concejalía de Sanidad y Bienestar Social de Villena se ha sumado este lunes a la conmemoración del Día Internacional de la Fibromialgia, que se manifiesta por los dolores crónicos musculoesqueléticos generalizados, agotamiento severo, pérdida de memoria y afección en el estado de ánimo de los pacientes, que sufre el 2 % de la población, principalmente mujeres.

La edil de Sanidad y Bienestar Social, Alba Laserna, ha aprovechado esta conmemoración para reivindicar el papel de las entidades y asociaciones, como la Asociación de Fibromialgia de Villena y Comarca (AFIVIC), por su papel reivindicativo y de concienciación social durante todo el año, y ha enviado un mensaje de apoyo a las personas que lo sufren.

En coincidencia con el manifiesto leído este lunes en la Plaza de Santiago, Laserna considera esencial que la administración pública ofrezca “atención médica adecuada y recursos para mejorar los servicios y oportunidades para mejorar la calidad de vida” de las personas afectadas. Todo ello, con la aplicación necesaria de “un modelo único y universal de atención con la unidad de tratamiento multidisciplinar” que atienda en su conjunto las necesidades de cada persona.

Para Laserna, una de las cuestiones prioritarias es el reconocimiento y aceptación de esta dolencia en la sociedad, puesto que muchas veces se manifiesta de manera “invisible”. En este sentido, la concejala reclamó más medios para la investigación, puesto que en la actualidad no hay un tratamiento concreto para atender estos casos. “Pero, sobre todo, que se reconozca como enfermedad real en todos los ámbitos, social, administrativo y sanitario. Este es el primer paso que tiene que hacer la sociedad para garantizar los derechos laborales, sociales y sanitarios de las personas que lo sufren”, ha añadido.

El diagnóstico

En el Día Internacional de la Fibromialgia se ha señalado que uno de los principales problemas es el diagnóstico, puesto que esta dolencia no viene acompañada de efectos físicos visibles, por ejemplo, no hay inflamación, a pesar de tratarse de una dolencia que afecta a músculos, articulaciones y huesos. Esto hace que, en muchos casos, se trate como un estado mental, y no como una enfermedad física, a pesar de los dolores crónicos que genera.