Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer: tradición, historia y pasión en estado puro

Petrer se engalana. Las Fiestas de Moros y Cristianos, declaradas de Interés Turístico, vuelven con toda su fuerza para rendir homenaje a San Bonifacio, Mártir. Durante cinco días, el pueblo se convierte en una explosión de color, pólvora y sentimiento, donde tradición y modernidad conviven para ofrecer una experiencia inolvidable tanto a vecinos como a visitantes.

Hoy comienza la programación con la Entrada Saludo de Bandas de Música, que recorrerá las calles con ritmo. A medianoche, la emoción se intensifica con uno de los momentos más esperados: la tradicional Retreta, una explosión de alegría. Y, el saludo Ofrenda al patrón pone el broche a la jornada inaugural.

El viernes, el programa continúa con fuerza, destaca la Bajada del santo en procesión, uno de los actos más emotivos, o la Embajada Mora, una representación teatral que dramatiza la conquista del castillo por las tropas moras. Historia, pólvora y emoción se mezclan en una puesta en escena espectacular que no deja a nadie indiferente.

El sábado es uno de los días grandes. Por la mañana, la espectacular Entrada Cristiana toma las calles con majestuosos trajes. Por la tarde, tiene lugar la Procesión en honor a San Bonifacio.

El domingo, el protagonismo es para el bando moro, que despliega toda su fuerza en la Entrada Mora. Las comparsas moras se lucen con boato, danzas, filás y un derroche de color que convierte el centro de Petrer en un espectáculo único.

La pólvora es una de las protagonistas en las Fiestas de Moros y Cristianos. | Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Petrer / Gabinete de Comunicación Ayuntamiento de Petrer

Y cuando parece que no puede haber más, llega el lunes, 19 de mayo. Una jornada intensa que arranca con la Guerrilla, una recreación festiva con arcabuces que simula la batalla entre moros y cristianos. Le sigue la Embajada Cristiana, que representa la reconquista del castillo, y culmina con la Subida del Santo.

Cuartelillo Festero

Entre las novedades, este año la fiesta se supera a sí misma con la iniciativa del Cuartelillo Festero con servicio de restauración para 500 personas. Situado en el aparcamiento trasero de los Jardines Alcalde Vicente Maestre, este nuevo espacio estará abierto los días 16, 17 y 18 de mayo, y pretende dar respuesta a una necesidad histórica: contar con un punto neurálgico para comidas y cenas que atienda tanto a músicos como a visitantes y festeros.

Y, para quienes quieran vivir la fiesta de forma aún más completa, se ha ampliado el tradicional Pack Festero: incluye comida en el cuartelillo y una silla para disfrutar cómodamente de uno de los desfiles. Todo por 25 euros (sábado y domingo) o 20 euros el viernes, día en que además se ofrece una visita guiada para conocer el patrimonio de Petrer en profundidad. Esta iniciativa además de mejorar la experiencia del público fortalece la economía local y pone en valor la riqueza cultural del municipio.

Procesión en honor a San Bonifacio. / Gabinete de Comunicación Ayuntamiento de Petrer

Y es que si algo distingue a estas fiestas es la implicación de su gente. Los vecinos viven cada momento con intensidad, abren sus puertas y comparten con orgullo una tradición que es patrimonio vivo. Las diez comparsas, cinco del bando moro y cinco del cristiano, lo dan todo en cada desfile, cada acto y cada encuentro. Entre ellas destacan los Flamencos, Marinos, Vizcaínos, Estudiantes y Labradores en el bando cristiano; y los Moros Viejos, Moros Nuevos, Beduinos, Fronterizos y Berberiscos en el moro.

50 aniversario Berberiscos

Y precisamente estos últimos, los Berberiscos, tienen este año un motivo extra para celebrar: su 50 aniversario. Medio siglo de historia festera, de compromiso, de alegría y de amor por Petrer. Su participación en esta edición promete ser especialmente emotiva, y su comparsa, más que nunca, será el alma de la fiesta.

Pero las Fiestas de Moros y Cristianos no son solo desfiles. Son también las embajadas, esos diálogos teatrales que narran la lucha entre moros y cristianos por la conquista del castillo. Son la procesión en honor a San Bonifacio, donde la devoción toma el relevo a la fiesta. Son la música de las bandas, el olor a pólvora, los reencuentros entre amigos...

La música es el alma que da ritmo y emoción a las fiestas de Moros y Cristianos. / Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Petrer

Este fin de semana, Petrer no duerme. Se vive en la calle, se canta, se ríe, se recuerda, se celebra. Así que, si aún no conoces las Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer, esta es tu oportunidad. Si ya las has vivido, sabes que no hay nada igual.

Programa de actos

Jueves 15 de mayo

20:00 h. Entrada saludo a las bandas de música

00:00 h. Tradicional Retreta y saludo Ofrenda al patrón

Viernes 16 de mayo

10:00 h. Alardo con ostentación de las rodelas

12:30 h. Bajada del santo en procesión

18:30 h. Tradicional Guerrilla

18:45 h. Estafeta del embajador moro

20:15 h. Embajada Mora

00:30 h. Ambaixada en Valencià

Sábado 17 de mayo

11:00 h. Entrada Cristiana con el siguiente orden: Marinos, Tercio de Flandes, Estudiantes, Labradores, Vizcainos, Moros Beduinos, Moros Viejos, Berberiscos Moros Fronterizos y Moros Nuevos

20:30 h. Solemne Procesión con todas las comparsas

Domingo 18 de mayo

10:30 h. Desfile de honor y Santa Misa en honor a San Bonifacio, Mártir

17:15 h. Entrada Mora con el siguiente orden: Moros Beduinos, Moros Viejos, Berberiscos, Moros Fronterizos. Moros Nuevos Marinos, Tercio de Handes, Estudiantes, Labradores y Vizcainos

Lunes 19 de mayo

10:30 h. Tradiconal Guerrilla

11:30 h. Estafeta del embajador cristiano

12:00 h. Embajada cristiana

16:30 h. Subida al santo y misa en acción de gracias

Al finalizar, y tras la proclamación de capitanes, abanderadas y rodelas para el año 2026, bajarán las comparsas disparando al alardo

A continuación, despedida de las bandas de música que han tomado parte de los festejos dando con ello por finalizada la fiesta