Vestido de operario de la limpieza y con una pistola: así atraca un 24 horas en Elda

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 43 años como presunto autor de un robo perpetrado en la madrugada del lunes 12 de mayo, en un establecimiento 24 horas ubicado en la calle Ortega y Gasset de Elda, según han confirmado fuentes policiales a este diario.

Los hechos se produjeron alrededor de las 4:50 horas, cuando un individuo accedió al establecimiento con el rostro cubierto por una braga negra y vistiendo el uniforme de la empresa del servicio de limpieza de la ciudad. Según las mismas fuentes, el presunto autor dejó la puerta del local semiabierta, conocedor de que, por motivos de seguridad, si esta se cierra completamente el dependiente debe pulsar un botón desde el interior para poder salir.

Recaudación de la caja

Una vez dentro, el individuo intimidó al empleado con un arma de fuego corta, cuya autenticidad no ha podido determinarse hasta el momento, y se llevó un total de 250 euros de la caja registradora. Tras el atraco, el trabajador consiguió activar el botón del pánico, aunque el presunto ladrón ya había abandonado el lugar a la llegada de los agentes.

Reconocido mientras paseaba

La identificación del sospechoso se produjo horas después, cuando el dependiente reconoció al presunto atracador mientras circulaba en su vehículo por otra calle de Elda, alrededor de las 13:30 horas. Según fuentes policiales, el empleado lo reconoció por el calzado que llevaba y por su manera de moverse, similar a la del presunto ladrón.

Comisaría de Policía Elda-Petrer. / INFORMACIÓN

Con ayuda de varios vecinos, lograron retener al sospechoso, aunque se produjo un pequeño forcejeo durante el intento de huida, en el que el presunto autor provocó un arañazo leve a la víctima. La Policía Nacional procedió a su detención poco después. El arrestado no cuenta con antecedentes policiales, según han confirmado las mismas fuentes.

En declaraciones a este diario, el dependiente del establecimiento 24 horas ha señalado: "No me pareció raro que viniese vestido así, porque entran muchos trabajadores. Al final, por lo menos me pasó a mí y no a otros compañeros o compañeras", ha comentado.