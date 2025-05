Los planes de la Generalitat para remodelar la planta de residuos de Villena

“La renovación de la planta de residuos de Villena es inaplazable”. Así de claro se ha manifestado este lunes el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, sobre una obra presupuestada en 14 millones de euros y que se espera que arranque en septiembre.

Por ello, técnicos de la Generalitat y el Ayuntamiento de Villena se reúnen esta semana para cerrar detalles de la ejecución de este proyecto.

Visita a la planta de residuos de Villena / INFORMACIÓN

Martínez Mus ha pedido "consenso y corresponsabilidad" tras asegurar que la planta “lleva 20 años esperando a que se lleve a cabo una intervención, que no puede tener ningún obstáculo”. Todo después de la polémica de hace unos días, cuando el alcalde Fulgencio Celdrán manifestó su rechazo a la posibilidad de que Villena acoja la incineradora de residuos que plantea levantar el Consell en la provincia de Alicante, a lo que respondió el conseller asegurando que hay localidades interesadas y la población que no quiera no tendrá esta infraestructura.

La Generalitat, a través de la empresa pública Vaersa, prevé invertir 14 millones de euros destinados a la remodelación de la planta de tratamiento de residuos urbanos de Villena, “una iniciativa que marcará un antes y un después en la gestión de residuos en la comarca”, ha puntualizado el conseller.

"La planta de Villena lleva 20 años esperando a que se lleve a cabo una intervención, que no puede tener ningún obstáculo” Vicente Martínez Mus — Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio

Esta importante actuación, que cuenta con financiación procedente de fondos europeos que tienen que ser ejecutados en los próximos meses, tiene como objetivo modernizar y optimizar una infraestructura clave gestionada por Vaersa, que da servicio a 14 municipios y procesa aproximadamente 60.000 toneladas de residuos urbanos cada año.

“Ni el alcalde ni ninguna administración debería jugar a poner problemas a una inversión importantísima en ese consorcio”, ha destacado el conseller, que ha puesto en valor la voluntad de diálogo que se evidenciará en una reunión esta semana entre personal técnico de Vaersa y el Ayuntamiento de Villena.

La remodelación, que cuenta con todos los permisos de las diferentes administraciones, responde a la necesidad de renovar equipos que han quedado obsoletos después de años de funcionamiento, incorporando tecnología de última generación para mejorar la eficacia en la recuperación de materiales reciclables. La automatización de procesos permitirá optimizar los rendimientos de la planta y ofrecer mejores condiciones ergonómicas para los trabajadores.

Plazos

Respecto a los plazos, está previsto que las obras comiencen en septiembre de 2025 y finalicen en marzo de 2026. Una vez concluidas, ha asegurado Martínez Mus, “la planta ofrecerá un servicio público más eficiente y adaptado a la normativa vigente, además de incrementar la eficiencia de las instalaciones y reducir su impacto ambiental”.

Residuos de la dana

El conseller ha aprovechado la ocasión para agradecer la solidaridad de la comarca del Alto Vinalopó, ya que la instalación de Villena acogió parte de los residuos generados tras las inundaciones del 29 de octubre. Martínez Mus ha remarcado la “actitud ejemplar” que han mostrado otras comarcas de la Comunidad Valenciana y lo ha hecho extensivo a la Región de Murcia, que también ha sido receptora de residuos durante estos meses tras la riada. “Por encima de todo está la solidaridad”, ha puntualizado.

Hay que recordar que también el alcalde de Villena alertó este mes de la llegada "descontrolada" de residuos al vertedero, denuncia la falta de transparencia sobre esta actividad.

La Generalitat, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, puso en marcha un plan de choque y un dispositivo sin precedentes tras las inundaciones del pasado 29 de octubre para gestionar el millón de toneladas de residuos que se generó con la dana.

Dada la magnitud de los residuos que había que gestionar, desde la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental que encabeza el dispositivo se hizo un análisis de los vertederos que podían acoger parte de estos residuos generados y uno de los destinos seleccionados fue el vertedero de Villena. Una instalación que lleva Paprec, una de las empresas especializadas que participan en el proceso.