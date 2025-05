El misterio de los socavones de la avenida de Alicante en Villena

Obras en Villena para averiguar la causa de los misteriosos socavones de la avenida de Alicante. El Ayuntamiento ha iniciado los trabajos para mejorar este vial, que se van a desarrollar en dos fases: primero localizar el origen del hundimiento y después repararlo.

Así, esta vía de acceso al centro urbano se mantiene cerrada desde este lunes, según ha informado el Consistorio. Y la duración de la reforma dependerá de la causa de esta deformación del firme.

Las labores las está llevando a cabo la concejalía de Mantenimiento y Servicios, para reparar los socavones de la calzada que hay en varios puntos de esta arteria.

El inicio de la actuación coincide con el corte de esta vía hacia el centro de la ciudad, y la generación de un recorrido alternativo que pasa por la calle Comadrona Luz Esteva, conectando con la avenida Paco Arévalo hasta enlazar con la avenida La Losilla.

El desvío se mantendrá hasta que se localice el origen de los socavones y se repare la calzada / INFORMACIÓN

La concejala de Mantenimiento y Servicios, Maite Gandía, ha explicado que esta actuación tiene dos fases. Una primera es comprobar el origen de los baches y el ligero hundimiento que presenta algunos puntos de la avenida de Alicante, desde la gasolinera hasta la rotonda. Y una segunda fase que consistirá en la reparación de la vía.

“Detectamos los daños en la superficie hace un tiempo, y hemos intentado encontrar el origen que, presuponemos que está en el subsuelo, seguramente en alguna de las instalaciones subterráneas. Pero, como no se ha detectado la causa con los métodos de cámaras utilizados en el chequeo de las conducciones de agua, nos hemos visto obligados a abrir en superficie y comprobar su estado”, ha informado Gandía.

Plazos

Una vez que se tenga clara la causa, la concejalía procederá a reparar el foco que genera la pérdida de consistencia del asfaltado, y reparará la vía en superficie lo antes posible. No obstante, como ha indicado la edil, “hasta que no se sepa el origen no podremos establecer un periodo de duración de esta actuación, que es necesaria para seguridad del tráfico rodado”.