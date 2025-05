Claudia, la joven que rompe barreras en los Moros y Cristianos de Elda

A sus 17 años, Claudia Azorín se ha convertido en un símbolo de coraje, superación y amor por la fiesta en Elda. Vecina del municipio y festera desde pequeña, esta joven con una enfermedad rara llamada amiotrofia muscular espinal (Ame) no ha dejado que las dificultades físicas le impidan ocupar su lugar en las Fiestas de Moros y Cristianos. Es cabo de su escuadra, "La Mala Muerte", dentro de la comparsa de Piratas, y lo vive con una intensidad y una alegría que contagian a todo aquel que la ve desfilar.

Claudia no puede levantar mucho los brazos y necesita mantener la cabeza muy tensa para sostenerla. Su enfermedad afecta al sistema motor por un fallo en los neurotransmisores, pero eso no ha frenado nunca su espíritu guerrero, heredado de su escuadra, como ella misma reconoce: "De pequeña he vivido esta fiesta desde dentro, mis padres me llevaban cogida de bandas con tres añitos a cantar Idella de mis amores. Hemos heredado de la escuadra ‘La Mala Muerte’ ese espíritu guerrero", cuenta.

Su madre, Reme Díaz, ha estado siempre a su lado, impulsándola, gestionando cada detalle y enfrentándose a los obstáculos que muchas veces no se ven. "La vida con ella es una vida de aprendizaje constante, siempre vamos por delante de las situaciones, viendo todo lo que hay que cambiar o mejorar", explica. Claudia comenzó a salir en la fiesta en 2013, cuando apenas esperaban que llegara su silla adaptada. Desde entonces, su participación ha sido constante, aunque no exenta de retos.

Claudia el año pasado al frente de su escuadra "Mala Muerte". / INFORMACIÓN

Fiesta inclusiva

"Muchas veces la fiesta no está pensada para personas con diversidad funcional. En la entrada de bandas, por ejemplo, nos dimos cuenta de que no había un sitio seguro para ella, y su silla puede convertirse también en un obstáculo para los demás", comenta Reme. La familia ha propuesto en más de una ocasión a la Junta Central de Comparsas una medida concreta: "Es necesario que haya una persona encargada de coordinar todo lo relativo a la inclusión de personas con diversidad funcional en la fiesta. No puede ser que seamos los propios afectados los que tengamos que detectar las barreras", aclara.

Claudia recibió este año un reconocimiento especial de la comparsa de Piratas. / INFORMACIÓN

Pese a los esfuerzos logísticos y al desgaste físico que supone para Claudia participar en cada acto, pues tal y como explica Reme "nos tenemos que levantar antes, llegar antes a los desfiles para evitar aglomeraciones, prepararnos con más tiempo", la recompensa siempre vale la pena.

Áxel Álvarez

"Detrás de esa sonrisa que todos ven, hay una Claudia que ha tenido que mantener la cabeza erguida durante todo el desfile y termina con tendinitis", confiesa Reme, admirando el sacrificio silencioso de su hija.

Pasión festera

Pero Claudia no se queja. Al contrario. Cada desfile lo vive con pasión y emoción. "Ser cabo no ha sido fácil para mí, todavía sigo aprendiendo y espero hacerlo cada vez mejor. Me sigo emocionando cuando se inician los redobles en cada desfile. A pesar del cansancio, vivo la fiesta y disfruto cada momento. Agradezco cada aplauso y gesto de cariño del público, e intento visibilizar que la fiesta es de todos y todas", afirma.

La joven festera, que este julio cumplirá 18 años, también tiene muy claro su futuro: está estudiando para la PAU con la intención de convertirse en psicóloga. Mientras tanto, seguirá saliendo con su escuadra "La Mala Muerte", repartiendo sonrisas y derribando barreras, aunque sea desde una silla, con el cuello cansado y el cuerpo exhausto.

Porque como dice su madre, "a Claudia la adora todo el pueblo cuando sale. Y aunque sea vergonzosa, para la fiesta se le quita la vergüenza… y cada vez lo hace mejor".