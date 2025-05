"El número de festeros ha crecido un 60 % desde 2019"

Rubio se despide con la satisfacción del trabajo cumplido y con la sensación de haber contribuido al crecimiento y revitalización de las Fiestas de Moros y Cristianos en Petrer. Además, en las próximas horas termina la presentación de candidaturas para dirigir la institución festera.

PREGUNTA: ¿Qué balance hace de estas Fiestas de Moros y Cristianos?

RESPUESTA: Han sido maravillosas, estupendas y muy multitudinarias. Ha habido muy buena participación, el tiempo ha acompañado y todos los actos han salido muy bien. Unas fiestas al 99 %. Estoy muy contento con los festeros y con los jefes de comparsa. Han sido las mejores desde la pandemia. Siempre hay pequeños fallos, por eso ese 1 % restante. La perfección no existe. Estamos aquí trabajando altruistamente.

P: ¿Cuántos festeros hay actualmente en Petrer?

R: Actualmente somos 4.600 festeros. Hemos subido bastante, cuando entré en 2019 éramos 2.900. Se nota que el ciudadano lo que quiere es fiesta y divertirse. Durante estos días grandes nos olvidamos de los problemas.

P: ¿A qué se debe ese crecimiento?

R: Han entrado muchas filas de jóvenes que se han ido incorporando a las comparsas. Eso se nota. De hecho, el 80 % de los festeros son jóvenes.

P: ¿Por qué no vuelve a presentar su candidatura para presidir la Unión de Festejos?

R: Cuando entré en 2019 fue con un mandato de cuatro años. Tras las fiestas de ese año, se suspendieron las de 2020 y 2021. En 2022, cuando volvieron, pedí a mi asamblea de compromisarios una ampliación como compensación, para poder cumplir realmente los cuatro años de mandato. He hecho lo que pensaba que tenía que hacer por las fiestas de Petrer, y ahora toca que sigan con ese entusiasmo.

P: ¿Qué tal son las relaciones con las fiestas homónimas en Elda?

R: Muy buenas. Unos 500 festeros de Elda participan en Petrer, y lo mismo ocurre a la inversa: 500 festeros de Petrer participarán ahora la semana que viene en Elda.

La Entrada cristiana de los Moros y Crisitianos de Petrer, en imágenes / Jesús Cruces

P: ¿Qué se lleva de estos años al frente de la Unión de Festejos?

R: Como presidente me llevo un gran recuerdo. El pasodoble antes se hacía en la plaza de Baix, donde cabían solo 1.500 personas y los moros casi se quedaban fuera. Mi primer año, en 2022, fue cuando trasladamos esa fiesta a la explanada, donde caben unas 10.000 personas. También llevamos allí el castillo de embajadas, que antes estaba muy apartado del núcleo de la fiesta.

P: ¿Qué le hubiese gustado hacer y no ha podido?

R: De lo que me propuse, lo tengo todo hecho. Me quedé con las ganas de subir la Entrada Cristiana al sábado por la tarde. Pero cuando terminé lo que tenía previsto, ya no me dio tiempo. En Petrer, el sábado por la mañana es la Entrada Cristiana, y hasta las ocho y media de la tarde no es la procesión. Por la tarde, mientras tanto, hay un tardeo brutal, y los festeros más antiguos han perdido lo que era la fiesta por la noche. Antes no daba tiempo al tardeo. Si se cambiara, habría más participación y vendría más gente de otras poblaciones, porque esa franja horaria es muy buena: la gente está comprando, trabajando…

P: ¿Qué aspectos cree que deben mejorar en las fiestas de Petrer?

R: La Retreta. Es un acto informal que se celebra el jueves por la noche hasta la ermita, pero se genera mucho tapón. Es la juventud la que más lo disfruta, y nos gustaría que se pudiera regularizar para que se hiciera mejor. Hay que compaginar la vitalidad de los jóvenes con la tradición y el respeto hacia las personas mayores.

P: ¿Qué camino se abre ahora? ¿Seguirá vinculado de alguna forma?

R: Fui presidente de los Moros Berberiscos entre 2010 y 2015. Ahora no me voy a desvincular y estaré a disposición. Pero cuando ya has estado en lo más alto, toca dar un paso atrás para no estorbar. Si me piden ayuda, estaré el primero, pero desde una segunda fila.

P: Por el momento, solo se ha presentado un candidato: Francisco Cerdá.

R: El plazo acaba el viernes 23 de mayo a las 00:00 horas. Y aunque se presente una sola persona, habrá elecciones, con papeleta de "sí", "no" o "abstención". El 21 de junio se abre la Casa del Fester y votan los festeros. Ya que se ha presentado, hay que apoyarlo. Va a estar mucho tiempo en la fiesta. Es un buen candidato, ya estuvo como vicepresidente, sabe lo que lleva entre manos y la continuidad está asegurada.

P: ¿Y en el caso de que no saliera?

R: Si no saliera, habría un año de gestora, como ocurrió hace unos quince años. No puedes cargar la responsabilidad sobre los diez presidentes, así que en ese caso seguiría un año más la actual directiva. Pero si alguien da el paso y se presenta, hay que dejarle trabajar.