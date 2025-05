Así es el kit festero para disfrutar de los Moros y Cristianos de Elda 2025

Ya no queda nada para disfrutar de los Moros y Cristianos de Elda, las marchas de los bandos de la cruz y la media luna ya vibran por sus calles, pero, ¿lo tienes todo listo para no fallar ningún día? No te preocupes, aquí te hacemos un recopilatorio de lo imprescindible para seguir el ritmo de estas fiestas que comenzarán oficialmente el 29 de mayo.

El kit festero para los Moros y Cristianos de Elda

Carolina es farmacéutica en el municipio eldense y ha hecho un pack para que no te falte de nada desde el inicio de los actos hasta la última alborada en honor a San Antón. Desde su perfil de TikTok, @carolinaboticaria, indica los productos que no puedes olvidar para disfrutar de las fiestas eldenses por excelencia.

Desde pastillas para la afonía hasta un 'stick' antirozaduras

Aunque el descanso en los días grandes puede ser tarea imposible, en este kit festero todo tu cuerpo podrá tener un momento de cuidados, por ello, ten en cuenta estos elementos, según Carolina, para evitar problemas o recuperarse de ellos durante las fiestas.

Así es el Kit Festero tanto para los comparsistas de la cruz como de la media luna. ¡Toma nota!

Pastillas para la afonía , por si te quedas sin voz después del Idella.

, por si te quedas sin voz después del Idella. Tapones para los oídos , aptos para los Alardos de Arcabucería y altavoces potentes.

, aptos para los Alardos de Arcabucería y altavoces potentes. Un spray para piernas cansadas , todo un clásico post las grandes Entradas para seguir de fiesta toda la noche.

, todo un clásico post las grandes Entradas para seguir de fiesta toda la noche. Resalim para las resacas , por si disfrutas de madrugada y necesitas una ayuda para aguantar las madrugadoras dianas festeras.

, por si disfrutas de madrugada y necesitas una ayuda para aguantar las madrugadoras dianas festeras. Colirios para evitar la irritación de los ojos.

para evitar la irritación de los ojos. Vitaminas para que no te quedes sin energía.

para que no te quedes sin energía. Un 'stick' antirozaduras muy imprescindible para evitar heridas que te amarguen las fiestas.

muy imprescindible para evitar heridas que te amarguen las fiestas. Probióticos para que el estómago no se resienta con tantos cambios de comida y bebida.

Programa de actos de los Moros y Cristianos de Elda 2025

Estos son los eventos que no te puedes perder del 29 de mayo al 2 de junio:

Jueves 29 de mayo

19:30 horas - Entrada de Bandas de Música. Interpretación del pasodoble Idella, dirigido por Vicent Coleto, que da inicio a las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda de 2025. Recorrido: Plaza del Zapatero, Dahellos, Ortega y Gasset, Nueva, Colón y Plaza de la Constitución.

23:30 horas - Retreta. Desfile de las comparsas con su traje oficial. Recorrido: Juan Carlos I, Antonino Vera, Elia Barceló, Dahellos, Ortega y Gasset, Nueva, Colón y Plaza de la Constitución.

Viernes 30 de mayo

10:00 horas - Acompañamiento Estandarte del Santo. Desde la Casa de la viuda de Rosas hasta la Ermita de San Antón, con acompañamiento de disparos de arcabucería. Recorrido: Nueva, Ortega y Gasset, San Francisco, Plaza de Arriba, Magdalena Maestre, Independencia y Ermita.

11:00 horas - Traslado de la imagen del Santo. Desde la ermita hasta la Iglesia de Santa Ana, donde la AMCE Santa Cecilia interpreta el pasodoble A San Antón. Recorrido: Ermita, Independencia, Magdalena Maestre, Espoz y Mina, Plaza de la Constitución, Colón, Nueva, Ortega y Gasset, Los Giles e Iglesia Santa Ana.

19:00 horas - Desfile Infantil. Los comparsistas más pequeños desfilan acompañados por bandas y agrupaciones musicales de Elda. Recorrido: Juan Carlos I, Plaza Sagasta, Jardines, Dahellos, Elia Barceló, Antonino Vera y Padre Manjón.

Sábado 31 de mayo

10:00 horas - Alardo de Arcabucería. Iniciado por el bando cristiano seguido del bando moro. Recorrido: Antonino Vera, Padre Manjón, Avenida de Chapí, Antonio Maura, Nueva, Colón y Plaza de la Constitución. A continuación, Estafeta y Embajada Mora en la Plaza de la Constitución, batalla de arcabucería, lucha de los embajadores, toma del castillo por el Embajador Moro y Desfile Triunfal del bando moro.

18:00 horas - Triunfal Entrada Cristiana. Participan todas las comparsas precedidas por el Embajador Cristiano. Recorrido: Juan Carlos I, Plaza Sagasta, Jardines, Dahellos, Elia Barceló, Antonino Vera y Padre Manjón.

Domingo 1 de junio

08:00 horas - Diana Festera. Las comparsas desfilan en bloque. Recorrido: Plaza de la Constitución, Colón, Nueva, Antonio Maura, Avenida de Chapí, Padre Manjón, Antonino Vera, Elia Barceló, Dahellos, Jardines, Plaza Sagasta y Juan Carlos I.

11:00 horas - Desfile-Ofrenda de Flores. Desde la Plaza Castelar hasta la Iglesia de Santa Ana, donde las festeras ofrecen sus ramos de flores al Santo. Recorrido: Juan Carlos I, Plaza Sagasta, Jardines, Ortega y Gasset, San Francisco e Iglesia de Santa Ana.

12:30 horas - Solemne Misa en honor al Santo. En el templo de Santa Ana, celebración de la Santa Misa.

18:00 horas - Majestuosa Entrada Mora. Participan todas las comparsas precedidas por el Embajador Moro. Recorrido: Juan Carlos I, Plaza Sagasta, Jardines, Dahellos, Elia Barceló, Antonino Vera y Padre Manjón.

Lunes 2 de junio

10:00 horas - Alardo de Arcabucería. Iniciado por el bando moro seguido del bando cristiano. Recorrido: Antonino Vera, Padre Manjón, Avenida de Chapí, Antonio Maura, Nueva, Colón y Plaza de la Constitución. A continuación, Estafeta y Embajada Mora en la Plaza de la Constitución, batalla de arcabucería, lucha de los embajadores, toma del castillo por el Embajador Cristiano y Desfile Triunfal del bando cristiano.

18:30 horas - Procesión de San Antonio Abad. La imagen de San Antón sale a la puerta del templo de Santa Ana, dando comienzo a la Procesión. Al acabar, traslado de la imagen del Santo a su ermita. A la entrada de San Antón en la ermita se disparará una alborada pirotécnica, que pondrá fin a las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda 2025. Recorrido: San Francisco, Pedrito Rico, Antonino Vera, Elia Barceló, Dahellos, Ortega y Gasset, Nueva, Colón y Plaza Constitución.

Ese lunes 2 de junio, con la alborada, terminarán las fiestas para el bando de la cruz compuesto por Zíngaros, Estudiantes, Piratas, Contrabandistas y Cristianos; y para el bando de la media luna con las comparsas Realistas, Huestes del Cadí, Musulmanes y Marroquíes.