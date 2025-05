Moros y Cristianos de Elda: cinco días de historia, pólvora y pasión festera

A partir de mañana Elda vuelve a sumergirse en sus Fiestas de Moros y Cristianos. Durante cinco días, la ciudad se convierte en un escenario repleto de historia, desfiles, música, pólvora y emoción. Declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2020, estas celebraciones llenan las calles de color, además de reafirmar una identidad que se forja desde hace más de un siglo.

Aunque el formato actual de la fiesta data de 1945, con la formación de las primeras comparsas tal como las conocemos hoy, ya existen referencias documentadas desde finales del siglo XIX. Desde entonces, el espíritu festero ha evolucionado sin perder su esencia: la escenificación de la lucha entre moros y cristianos, la devoción a San Antón y la convivencia en los cuartelillos.

La fiesta arranca este jueves por la tarde, con la tradicional Entrada de Bandas, un desfile que recorre las principales calles del centro hasta llegar a la Plaza de la Constitución. Allí, todas las agrupaciones interpretan al unísono el pasodoble «Idella», en un momento cargado de simbolismo que marca el inicio oficial de los días festivos. Seguidamente, las comparsas desfilan en la Retreta, luciendo sus trajes oficiales.

Las embajadas son uno de los actos más destacados de las fiestas. / INFORMACIÓN

El viernes comienza con pólvora y solemnidad. Las comparsas acompañan el estandarte de San Antón en un recorrido hasta la ermita, seguido por el traslado de la imagen del Santo hasta la Iglesia de Santa Ana. Entre disparos de arcabucería, el pasodoble A San Antón interpretado por la AMCE Santa Cecilia y las calles repletas, se refuerza el vínculo entre lo religioso y lo festivo.

Por la tarde, los más pequeños toman el protagonismo en el Desfile Infantil, una muestra del relevo generacional festero que recorre la ciudad con alegría.

Pólvora, embajadas y conquista del castillo

El sábado por la mañana, el sonido seco de los arcabuces despierta al municipio con el Alardo de Arcabucería, una simulación de batalla en la que el bando cristiano abre fuego, seguido por el moro. Todo culmina en la Plaza de la Constitución con la Embajada Mora, en la que el embajador del bando de la media luna toma el castillo tras una intensa lucha dialéctica y simbólica. Es una de las escenas más esperadas y aplaudidas por el público.

Ese mismo día, por la tarde, tiene lugar la Entrada Cristiana, uno de los desfiles más espectaculares, en el que las comparsas del bando cristiano deslumbran por sus vestimentas, carrozas, boatos y escuadras especiales.

El domingo el día comienza temprano con la Diana Festera, un recorrido matinal en el que las comparsas marchan en bloque al ritmo de sus bandas. Más tarde, tiene lugar la Ofrenda de Flores a San Antón, uno de los actos más emotivos, donde las festeras entregan sus ramos al patrón en la iglesia de Santa Ana, culminando en una solemne misa.

Más allá de las recreaciones históricas y religiosas, las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda son también convivencia y música. / Matías Segarra

La tarde reserva otra cita clave: la Entrada Mora. Un desfile majestuoso, con coreografías, trajes impresionantes y una puesta en escena que no deja a nadie indiferente.

El lunes, las tornas cambian. El Alardo de Arcabucería se repite, pero esta vez con el bando moro disparando primero. Tras la batalla, se representa la Embajada Cristiana, donde el embajador cristiano recupera el castillo. El desfile triunfal cristiano recorre las calles celebrando la victoria, simbolizando la reconquista y poniendo fin a la confrontación teatralizada.

La jornada culmina con la Procesión de San Antonio Abad y el traslado final del Santo a su ermita. Al llegar, una alborada pirotécnica despide las fiestas con estruendo y emoción.

Mucho más que desfiles

Más allá de las recreaciones históricas y religiosas, las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda son también convivencia y música. Durante estos días, las calles se llenan de vida con verbenas, actividades al aire libre y, sobre todo, los cuartelillos, las sedes de cada comparsa decoradas para recrear la época. Allí se vive la fiesta en su estado más puro, todo ello en un ambiente abierto.

«Los Moros y Cristianos de Elda son un fiel reflejo del carácter de sus vecinos»

Rúben Alfaro, alcalde de Elda

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, destaca que las expectativas son seguir con este crecimiento continuado de las fiestas. / INFORMACIÓN

Tras unos años de participación récord y una recuperación imparable después de la pandemia, la ciudad se prepara para una nueva edición de sus fiestas deMoros y Cristianos, marcada por la alta afluencia, la seguridad, la convivencia y el firme propósito de lograr el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional. El alcalde Rúben Alfaro, también festero, nos habla sobre los retos, el ambiente único de estas celebraciones y cómo se compagina el fervor popular con una organización a la altura de un gran evento.

Las fiestas de 2025 llegan tras años de crecimiento sostenido en participación y afluencia. ¿Qué expectativas manejan este año y cómo se están preparando para gestionar esa afluencia?

Las fiestas volvieron con mucha fuerza después de la pandemia y los últimos años han sido espectaculares, tanto por la participación de festeros como por la afluencia de visitantes. Las expectativas son seguir con este crecimiento continuado porque los Moros y Cristianos son una de nuestras señas de identidad y, además, tienen un impacto económico, social y cultural significativo para la ciudad.

Hace unos años se hizo un estudio que fijaba el impacto económico en varios millones de euros, tanto directo como indirecto, debido a la afluencia de público y a la actividad económica generada por las fiestas. El objetivo es que las fiestas sigan siendo un reclamo muy importante y, por ello, el objetivo es conseguir en breve la declaración de Fiestas de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que sin duda se merecen.

El aumento de cuartelillos ha sido notable en los últimos diez años. ¿Cómo afecta esto a la organización y qué medidas se han implementado para garantizar la convivencia y la seguridad?

Este año serán las primeras fiestas en las que estará en vigor la nueva Ordenanza de Convivencia y Civismo que reúne todas las normas que regulan el comportamiento ciudadano, no sólo durante las fiestas sino también en el día a día. El objetivo de esta Ordenanza es posibilitar que desde el Ayuntamiento se pueda actuar con unos parámetros determinados ante la falta de civismo que se pueda dar en la ciudad durante todo el año.

En relación a las fiestas, es indudable la importancia que tienen en la vida de nuestra ciudad, pero todos y todas debemos ser conscientes de la necesidad de garantizar que se desarrollen con responsabilidad y en armonía con el resto de la ciudadanía que no es partícipe de las celebraciones. Dentro de la ordenanza, se han establecido medidas específicas para regular el funcionamiento de los cuartelillos festeros, asegurando que cumplan con los estándares de seguridad, convivencia y la prevención de comportamientos disruptivos.

«Este año serán las primeras fiestas en las que estará en vigor la nueva Ordenanza de Convivencia y Civismo»

Elda presume de unas fiestas abiertas, participativas y hospitalarias. ¿Qué cree que distingue a los Moros y Cristianos de Elda frente a otras celebraciones similares?

Sin duda, el ambiente participativo que se crea. Los Moros y Cristianos de Elda son un fiel reflejo del carácter de sus vecinos y vecinas: son unas fiestas acogedoras, abiertas e integradoras, una celebración en la que nadie se siente de fuera y en el que todo el mundo, de una manera u otra, participa. Nos sentimos muy orgullosos de que nuestras fiestas sean así. También se caracterizan por la espectacularidad de los multitudinarios desfiles. Son unas fiestas únicas y por eso nos gusta decir que son «las mejores fiestas del mundo».

Las fuerzas de seguridad, Protección Civil, Cruz Roja, comparsas y ciudadanía trabajan en conjunto durante las fiestas. ¿Qué destacaría de esa coordinación?

Los efectivos que componen el dispositivo de seguridad y los responsables de las instituciones y organismos que nos encargamos de organizarlo tenemos muy interiorizadas cuáles son las medidas y los pasos que hay que dar para garantizar la seguridad durante las fiestas. Hace unas semanas tuvimos la reunión de la Junta de Seguridad Local en la que participan representantes de la Subdelegación del Gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local para concretar todos los detalles, haciendo especial hincapié en la necesidad de garantizar la seguridad de las mujeres y evitar posibles agresiones machistas.

Desde el Ayuntamiento de Elda ponemos a disposición todos los recursos de los que disponemos, en coordinación con el resto de cuerpos de seguridad, y en esta ocasión el despliegue contará con más de 400 servicios de la Policía Local y de Protección Civil repartidos entre el miércoles 28 de mayo y el lunes 2 de junio, a los que hay que sumar los 417 servicios de la Policía Nacional. La Policía Local de Elda desplegará un total de 35 agentes y el dispositivo contará, además, con el refuerzo de un subgrupo de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional.

Este año vuelven a instalarse los Puntos Violeta y Arcoíris. ¿Cómo valora el compromiso de los cuartelillos y la ciudadanía con estas medidas de prevención y concienciación?

El compromiso es total, tanto por parte de los cuartelillos y de los ciudadanos y ciudadanas como también de los locales de ocio y otro tipo de establecimientos que durante las fiestas permanecen abiertos. Pero este compromiso no se circunscribe sólo a las fiestas, sino que se mantiene a lo largo de todo el año. De hecho, desde la Concejalía de Igualdad pusimos en marcha un Protocolo de Actuación frente a agresiones sexistas y machistas que incluye la creación de una Red Violeta a la que se han sumado decenas de comercios colaboradores que facilitan ayuda o información a quien lo solicite ante este tipo de agresiones.

Las Entradas destacan por su espectacularidad. / Matías Segarra

Como alcalde y festero, vive la fiesta desde dos frentes distintos. ¿Cómo consigue compaginar ambas responsabilidades durante unos días tan intensos?

Esta es una pregunta que me plantean en muchas ocasiones y la verdad es que no es sencillo. Hay que compatibilizar los compromisos oficiales como alcalde y al mismo tiempo disfrutar la fiesta con mi comparsa y con mi cuartelillo. No es fácil, pero siempre sacamos fuerzas y tiempo para compaginar todos los actos oficiales. Y, como he dicho en otras ocasiones, las personas que forman parte del equipo de gobierno están muy implicados con la Fiesta y con la ciudad, lo que permite que podamos hacer frente a todos los compromisos.

Este año una farmacia local ha lanzado el llamado «kit festero». ¿Qué le parece esta iniciativa privada y cómo encaja con el espíritu de las fiestas?

Pues me parece una idea genial que, además, también refleja el espíritu emprendedor y la iniciativa que caracteriza al tejido comercial y empresarial de nuestra ciudad. He leído el contenido del «pack» y la verdad es que es un acierto porque permite paliar los efectos secundarios de la Fiesta: las rozaduras en los pies, la afonía, las irritaciones en los ojos... Y, por supuesto, incluye tapones para los oídos que son imprescindibles para los actos con pólvora, especialmente para aquellos festeros que disparan. Sin duda, una idea muy original y acertada.

«Los Moros y Cristianos de Elda son buena parte de mi vida y, sobre todo, amistad»

Pedro Serrano, presidente de la Junta Central de Moros y Cristianos de Elda

Pedro Serrano, presidente de la Junta Central de Moros y Cristianos de Elda. / INFORMACIÓN

Desde sus primeros pasos en la comparsa Moros Marroquíes allá por 1992 hasta su actual responsabilidad como presidente de la Junta Central, Pedro Serrano ha vivido la fiesta desde dentro con emoción y pasión. Su trayectoria refleja el peso de la tradición, pero también el impulso constante por mejorar una celebración que no se detiene. El presidente de la Junta Central nos cuenta recuerdos imborrables así como los principales retos que tienen por delante para esta fiesta emblemática de Elda.

Lleva desde 1992 en la comparsa Moros Marroquíes y forma parte de la escuadra Abderraman. ¿Qué recuerdos guarda de sus primeros años como festero?

Recuerdo los primeros desfiles con mis amigos, recuerdo esa primera vez que disparé en una guerrilla, en la cual se disparaba justo desde abajo del castillo, sin apenas distancia entre los tiradores. Recuerdo, cuando, tan solo un año después de comenzar a disparar, el entonces presidente de la Comparsa me envió a Junta Central como delegado de Alardos y Embajadas de la comparsa.

¿Qué aspectos del trabajo interno suelen pasar desapercibidos pero son clave para que todo funcione?

Son muchos los aspectos que se podrían enumerar, coordinación con las comparsas para que los actos se realicen con la brillantez que merecen, coordinación con los cuerpos de seguridad y emergencias, gestión de la pólvora, montaje de estructuras en la calle, castillo de embajadas, panel de flores, tribunas, ornamentación de las calles y un largo etcétera.

¿Qué medidas se están impulsando para modernizar o reforzar la organización?

Realmente, las medidas para reforzar la organización van ligadas al personal humano. La implicación tanto de las directivas de comparsas como de la propia Junta Central hacen que todo funcione como se planea. Todas estas personas aportan en su trabajo su granito de arena también para intentar mejorar la gestión y modernizar la misma.

¿Cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado desde la presidencia?

Ese desafío está por llegar, y es la solicitud de la declaración de Fiestas de Interés Turístico Internacional. Fue un objetivo de esta Junta Central, continuando la labor de la anterior Junta, que supuso la declaración de Interés Turístico Nacional. Desde el comienzo de esta junta se ha venido trabajando en este aspecto y presentaremos la solicitud cuando los plazos nos lo permitan, previsiblemente a finales de este año 2025.

¿Hay alguna parte del programa festero que cree que podría tener más protagonismo o visibilidad?

Yo creo que todos los actos tiene su visibilidad adecuada. Hay actos más informales para el disfrute de los festeros como pueden ser las entradicas que pudimos disfrutar hace tan solo unos días, hasta los más solemnes como es la procesión.

¿Cómo se gestiona el equilibrio entre tradición y adaptación a los nuevos tiempos?

La tradición viene gestionada sobre todo por la Mayordomía de San Antón. Es la que realmente ensalza la historia y la tradición de nuestra fiesta. Este año además se conmemora el 75 aniversario de la construcción de la actual Ermita de San Antón.

Si tuviera que resumir en una sola frase qué significan para usted los Moros y Cristianos, ¿cuál sería?

La fiesta de Moros y Cristianos de Elda significa buena parte de mi vida, y es, sobre todo amistad.

Durante estos días las calles se llenan de vida. / Matías Segarra

Programa de actos

Jueves 29 de mayo

19.30h. Entrada de Bandas de música. Interpretación del pasodoble Idella, dirigido por Vicent Coleto, que da inicio a las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda de 2025.

23.30h. Retreta. Desfile de las comparsas con su traje oficial.

Viernes 30 de mayo

10.00h. Acompañamiento estandarte del santo. Desde la Casa de la viuda de Rosas hasta la Ermita de San Antón, con acompañamiento de disparos de arcabucería.

11.00h. Traslado de la imagen del santo. Desde la ermita hasta la Iglesia de Santa Ana, donde la AMCE Santa Cecilia interpreta el pasodoble A San Antón.

19.00h. Desfile infantil. Los comparsistas más pequeños desfilan acompañados por bandas y agrupaciones musicales de Elda.

Sábado 31 de mayo

10.00h. Alardo de arcabucería

A continuación, Estafeta y Embajada Mora. En la Plaza de la Constitución, batalla de arcabucería, lucha de los embajadores, toma del castillo por el Embajador Moro y Desfile Triunfal del bando moro.

18.00h. Triunfal Entrada Cristiana

Domingo 1 de junio

08.00h. Diana Festera

11.00h. Desfile-Ofrenda de Flores. Desde la Plaza Castelar hasta la Iglesia de Santa Ana, donde las festeras ofrecen sus ramos de flores al Santo.

12.30h. Solemne Misa en Honor al Santo. En el templo de Santa Ana, celebración de la Santa Misa.

18:00h. Majestuosa Entrada Mora

Lunes 2 de junio

10.00h. Alardo de arcabucería. A continuación, Estafeta y Embajada Cristiana. En la Plaza de la Constitución, batalla de arcabucería, lucha de los embajadores, toma del castillo por el Embajador Cristiano y Desfile Triunfal del bando cristiano.

18:30h. Procesión de San Antonio Abad. La imagen de San Antón sale a la puerta del templo de Santa Ana, dando comienzo a la Procesión.

Al acabar, traslado de la imagen del Santo a su ermita. A la entrada de San Antón en la ermita se disparará una alborada pirotécnica, que pondrá fin a las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda 2025.