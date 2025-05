Villena estudia colocar sombras artificiales en zonas donde el arbolado no llega

La Concejalía de Parques y Jardines de Villena está valorando la instalación de sombras artificiales, mediante toldos vela, en aquellas zonas donde el arbolado no ofrece suficiente cobertura. Así lo confirmó el responsable del área, Francisco Iniesta (Los Verdes), durante el pleno ordinario del mes de mayo celebrado este jueves.

Todo ello, a colación de una moción presentada por el PP para la creación de un "Plan sombra" específico para Villena, propuesta que fue rechazada por el equipo de gobierno (PSOE-Los Verdes). Se trata de una iniciativa que ya ha sido implementada en otras ciudades de la provincia, como Elche (gobernada también por el PP), donde estos elementos se han colocado en el centro histórico y se prevé también su instalación en centros educativos.

Durante su intervención, Francisco Iniesta explicó que "en aquellas zonas donde no es posible generar sombra mediante arbolado, se está valorando la colocación de toldos o velas. Se está llevando a cabo un estudio en distintas áreas que actualmente carecen de sombra suficiente". No obstante, a preguntas de este diario no adelantó ubicaciones concretas donde podrían instalarse estos elementos.

En verano advertimos que las horas centrales del día, sobre todo en las zonas infantiles, son las más desfavorables para permanecer al aire libre Francisco Iniesta — Concejal de Parques y Jardines

Festival Vem

Desde el PP, la edil María José Hernández reprochó la falta de avances concretos por parte del equipo de gobierno: "Siempre que les proponemos algo, lo están estudiando. Espero que, después de 14 años en el gobierno, cuando se presenten al examen, lo aprueben, porque llevan demasiado tiempo estudiando", ironizó.

En su intervención, Hernández recordó que en los próximos días se celebrará el festival "Villena es Música" (Vem), y criticó que "en la Plaza Mayor, a partir de las 11 de la mañana, ya no se puede estar, ni los niños ni las personas mayores, por la falta de sombra".

Juegos infantiles que incorporan pérgolas de sombra. / INFORMACIÓN

Asimismo, defendió la necesidad de que Villena avance en la instalación de sombras, especialmente en espacios como parques, zonas infantiles y plazas, para hacer frente al aumento de temperaturas estivales. "El verano es cada vez más largo y caluroso, y cada vez más ciudades se están preparando para ello. Villena alcanzó el verano pasado en varias ocasiones las temperaturas más altas de toda la Comunidad Valenciana", recordó.

Fuentes

Por otra parte, desde el PP también se instó al equipo de gobierno a poner a punto todas las fuentes públicas, tanto las de beber como las ornamentales. "Funcionan un día y tres no", lamentó Hernández, en referencia a los problemas de mantenimiento que se repiten cada verano.

En respuesta, el concejal de Medio Ambiente, Paco Iniesta, aseguró que "hay una persona encargada del mantenimiento de las fuentes, y se está realizando un trabajo continuo de desinfección, reposición y reparación".