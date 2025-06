¿Sabes qué es el hilo de silicona? La táctica de robo que preocupa en Sax

La Policía Local de Sax ha recibido en los últimos días varios avisos por parte de vecinos tras detectarse la presencia de hilos de silicona en las puertas de algunas viviendas del municipio.

Esta técnica, según explican desde la Policía, es utilizada por ladrones para seleccionar domicilios deshabitados, ya que consiste en aplicar un ligero hilo entre la puerta y el marco, muy difícil de ver a simple vista.

Los ladrones lo colocan y esperan unos días. Si al volver el hilo sigue intacto, deducen que nadie ha entrado en la vivienda desde su colocación, y podrían intentar acceder al interior. Si el hilo está roto, descartan el intento al saber que los inquilinos están presentes.

Recomendaciones

Ante esta situación, la Policía Local de Sax recomienda a los vecinos extremar las precauciones. En caso de encontrar un hilo sospechoso en la puerta, se insta a no abrir a desconocidos, no accionar el portero automático si no se reconoce a la persona que llama, y cerrar siempre la puerta con llave, incluso en ausencias breves.

INFORMACIÓN

Desde la Policía Local de Sax recuerdan la importancia de notificar cualquier hallazgo o actividad sospechosa de inmediato tanto a la propeidad autoridad local como a la Guardia Civil.

Detención de una banda en Alicante

Esta técnica no es nueva. Sin ir más lejos, en 2020 se detectó en Alicante una banda que marcó con silicona más de 50 viviendas en el barrio de San Blas.

Asimismo, a finales de ese mismo año, la Policía Nacional detuvo a ocho personas relacionadas con esta práctica, quienes habían efectuado hasta 15 robos en domicilios de Alicante y Elche.