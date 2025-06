El alcalde de Pinoso (PSOE) deja la Alcaldía tras 14 años

En el ecuador de la legislatura y tras 14 años al frente del Ayuntamiento de Pinoso, el alcalde Lázaro Azorín (PSOE) ha anunciado este viernes su renuncia al cargo. Arropado por su equipo de gobierno, Azorín ha comunicado que dejará la Alcaldía el próximo 8 de agosto, coincidiendo con el día grande de las fiestas patronales.

La decisión, según ha explicado, obedece al aumento de sus responsabilidades como diputado nacional, lo que le impide "mantener el nivel de dedicación" que exige el cargo municipal. No obstante, tal y como ha reconocido a este diario, la paternidad también ha influido en su reflexión.

En esta línea, reconoce que se trata de una decisión "muy meditada", que comenzó a gestarse el año pasado y para la que se ha trabajado en asegurar una transición y continuidad en su papel durante los últimos tres meses.

"Ser alcalde requiere entrega total, y mi labor en esta segunda etapa en el Congreso no me permite cumplir con la exigencia que me impuse cuando juré el cargo. Esta ha sido una decisión difícil, triste y dura, pero tomada por responsabilidad, amor y lealtad a mi pueblo", ha declarado visiblemente emocionado.

Primera mujer alcaldesa de Pinoso

La actual primera teniente de alcalde, Silvia Verdú, asumirá la Alcaldía tras la renuncia de Azorín, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el Ayuntamiento de Pinoso. Integrante del equipo de gobierno desde 2011, Verdú ha gestionado algunas de las áreas más relevantes del consistorio, como Hacienda, Personal, Seguridad y Policía o Montes y Canteras. “Os dejo en las mejores manos. Silvía es una mujer valiente, honesta, preparada y será, sin duda, la mejor alcaldesa que pueda tener Pinoso”, ha afirmado Azorín.

Silvia Verdu Carrillo. / ayuntamiento de pinoso

Azorín ha agradecido el cariño recibido por parte de la ciudadanía y ha reivindicado que no se trata de una despedida definitiva: "No abandono. Seguiré trabajando codo con codo por todo aquello que Pinoso necesite. Me voy con la conciencia tranquila de haber dado lo mejor de mí con honestidad y transparencia".

Durante su comparecencia, también ha querido reconocer el trabajo de todos los concejales y concejalas que han formado parte de sus equipos de gobierno a lo largo de los años, así como del personal municipal. También ha tenido palabras de agradecimiento para su familia por el apoyo constante recibido.

Balance de gestión

Aunque está previsto un pleno extraordinario en julio para despedirse formalmente de la ciudadanía y hacer balance de su gestión, Azorín ha adelantado algunos de los logros que marcaron su etapa como alcalde.

Entre ellos ha destacado la recuperación económica del Ayuntamiento, que en 2011 heredó con una deuda de 13 millones de euros y que hoy presenta superávit cercano a los 2,5 millones de euros y deuda cero, a pesar de la caída de ingresos patrimoniales.

En cuanto a las inversiones, ha subrayado la ejecución de importantes proyectos de infraestructuras como la Ronda Suroeste, el Centre Cultural, diversas instalaciones deportivas, y la rehabilitación del patrimonio local como la Casa de Don Pedro, la Torre del Reloj, el parking municipal o el Centro de Interpretación Casa del Vino y del Mármol.

En el ámbito social y sanitario, ha resaltado hitos como la puesta en marcha de la residencia geriátrica mancomunada, la consecución tras años de demandas de una ambulancia SVB operativa 12 horas, y la disponibilidad de un helicóptero medicalizado para emergencias graves.

Cuatro mayorías absolutas

Lázaro Azorín inició su andadura política local en 2010 como concejal y un año después fue investido alcalde con solo 36 años. Desde entonces ha encadenado cuatro legislaturas al frente del Ayuntamiento, todas ellas con mayoría absoluta, revalidando el liderazgo del PSOE de Pinoso elección tras elección. En las últimas elecciones municipales de 2023, volvió a obtener mayoría absoluta, lo que consolidó su cuarto mandato consecutivo al frente del consistorio.

En febrero de 2020 accedió al Congreso de los Diputados, cargo que renovó en noviembre de 2023 con más peso político: es actualmente vicepresidente de la Comisión de Juventud e Infancia, portavoz adjunto en Igualdad y miembro de las comisiones de Discapacidad y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.