Se cae de la bici en un camino de Monforte, se destroza el codo y tiene que pagar 800 euros

Rubén Martínez, un ciclista ilicitano, ha sido condenado a abonar 800 euros en concepto de costas judiciales tras perder un recurso contencioso-administrativo relacionado con una caída sufrida en octubre de 2019 mientras circulaba por un camino rural entre Monforte del Cid y Agost. El accidente se produjo dentro del término municipal de Monforte.

Según relata el propio afectado, el siniestro se debió a un socavón en el asfalto. Martínez iba acompañado por otros tres ciclistas, aunque fue el único que cayó, sufriendo una fractura en el codo. Como consecuencia, ha tenido que someterse a tres intervenciones quirúrgicas y, asegura, sigue sin haber recuperado completamente la movilidad del brazo: "Me partí el codo y se me descolgó el tríceps. Todavía no puedo estirar bien el brazo".

Tras la caída, intervinieron en el lugar agentes de la Policía Local de Monforte, que levantaron un atestado, así como los servicios sanitarios, que trasladaron al lesionado a un centro médico, según relata este.

"No veo razonable lo que me piden" Rubén Martínez — Ciclista accidentado

Pedía una indemnización

El ciclista presentó una reclamación ante el Ayuntamiento de Monforte solicitando una indemnización por los daños sufridos, pero esta fue rechazada mediante un decreto de Alcaldía. Ante la negativa, Martínez decidió acudir a los tribunales y presentó una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante, que también desestimó su petición.

El ciclista Rubén Martínez, tras la caída, en una imagen cedida por él mismo. / INFORMACIÓN

No conforme con el fallo, recurrió la sentencia ante una instancia superior. El caso fue abordado por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que celebró un segundo juicio en Valencia a finales de este pasado mes de mayo. El tribunal volvió a fallar en contra del ciclista, desestimó el recurso y le impuso el pago de 800 euros en costas judiciales. "No lo veo razonable", ha manifestado Martínez tras conocer el resultado.

"Asunción del riesgo"

La sentencia argumenta que los ciclistas circulaban en pelotón por un camino rural que no era el previsto inicialmente, escogido voluntariamente para acortar la ruta. También señala que todos llevaban bicicletas de carretera, no aptas para ese tipo de vía, donde son frecuentes las irregularidades en el firme.

Estado de la calzada. / INFORMACIÓN

El tribunal considera que esta elección suponía "una asunción del riesgo". Además, destaca que el socavón estaba "perfectamente visible", ya que el resto de compañeros logró esquivarlo. Según la sentencia, solo Martínez cayó, al ir demasiado cerca de la rueda delantera y distraído por un vehículo que apareció en sentido contrario. "Si hubiera guardado la distancia de seguridad o circulado en fila de uno, el accidente no se habría producido". También se señala que el socavón se encontraba en el centro de la calzada, que era lo "suficientemente ancha" como para haberlo evitado circulando por el margen derecho.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha aclarado a este diario de que el tramo de camino donde ocurrió el accidente ya ha sido reparado.