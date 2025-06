La conocida presentadora que ha sido elegida como la Mejor Calzada de España 2025

Elda recupera este 2025 el certamen Mejor Calzada de España, una distinción que nació en el año 2000 con el objetivo de promocionar el calzado femenino de alta calidad fabricado en la ciudad. El anuncio lo ha hecho público el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, en una comparecencia en la que ha confirmado que el galardón volverá a celebrarse tras tres años de ausencia. Sin embargo, el equipo de gobierno no ha ofrecido explicaciones sobre los motivos por los que el certamen dejó de convocarse desde 2022.

Este prestigioso reconocimiento distingue a mujeres de reconocido prestigio profesional y social, que durante un año asumen el papel de embajadoras del calzado eldense, contribuyendo a la promoción de la calidad, el diseño y la tradición de la industria zapatera local. A lo largo de sus más de dos décadas de historia, han recibido este galardón figuras relevantes del mundo de la cultura, el arte y los medios de comunicación, como Marta Sánchez, Paz Vega, Carmen Cervera, Anne Igartiburu o Nieves Álvarez.

La edición de este año culminará con una gala que se celebrará el próximo 2 de octubre, a las 20:00 horas, en el emblemático Teatro Castelar de Elda. El evento reunirá a representantes institucionales, profesionales del sector, medios de comunicación y ciudadanía, en una cita que busca dar visibilidad al valor de una industria clave para la ciudad.

Durante la presentación, Rubén Alfaro ha destacado las cualidades de la mujer que este año recibirá el galardón, señalando "su elegancia, su proyección mediática y su compromiso con la cultura" como los motivos que la convierten en merecedora del título. También ha subrayado su estilo personal y su vínculo con la moda como elementos que refuerzan su papel como portavoz del calzado femenino de autor que se fabrica en Elda.

Finalmente, el alcalde ha revelado el nombre de la galardonada: Paula Vázquez, conocida presentadora de televisión y figura habitual del panorama mediático español. Vázquez se convierte así en la vigésimo primera mujer en recibir el título de Mejor Calzada de España, y su nombre se sumará al del resto de homenajeadas en el Paseo de la Mejor Calzada, ubicado en la recientemente renovada calle Dahellos.

Durante el acto se proyectó un vídeo en el que la propia Paula Vázquez agradeció la distinción con emoción. "Recibo este reconocimiento con mucha ilusión y con un profundo sentido de la responsabilidad. Desde que me lo comunicaron, no he vuelto a mirar mis zapatos del mismo modo", dijo entre risas. "Ahora, cuando salgo de casa, pienso: Paula, cuidado con lo que te pones, que tienes un título".

En su mensaje, definió a Elda como "el alma del calzado español, la ciudad donde el calzado se crea con manos expertas y corazones entregados". Expresó su admiración por los artesanos locales y destacó el legado de una industria que, según sus palabras, "ha dejado huella dentro y fuera de nuestras fronteras". Concluyó agradeciendo a la Fundación Museo del Calzado y al Ayuntamiento de Elda por permitirle formar parte de “esta historia tan hermosa”, asegurando sentirse “orgullosa de representar a toda una industria” y entusiasmada por celebrarlo con la ciudad.

¿Quién es Paula Vázquez?

Paula Vázquez Picallo es una de las presentadoras más reconocidas y versátiles del panorama televisivo español. Nacida en Ferrol en 1974, se trasladó en su adolescencia a Hospitalet de Llobregat, donde comenzó su carrera como modelo, un primer paso que la llevó pronto al mundo de la televisión. Su debut en la pequeña pantalla llegó con tan solo 17 años en el programa Jeans, News and Rock & Roll, emitido en Antena 3, y no tardó en convertirse en un rostro habitual de los hogares españoles.

Su popularidad creció rápidamente tras participar como azafata en el mítico Un, dos, tres… responda otra vez, dirigido por Chicho Ibáñez Serrador. A partir de entonces, su trayectoria fue imparable. Se consolidó como presentadora en programas de éxito como No te olvides el cepillo de dientes, El juego del euromillón o Inocente, inocente. Su talento para conectar con el público y su naturalidad le permitieron moverse con soltura entre géneros tan distintos como el entretenimiento, los concursos o los realities.

A lo largo de las décadas, ha trabajado en las principales cadenas nacionales liderando formatos como Gran Hermano, La isla de los famosos, Fama, ¡a bailar! o Pekín Express. También ha conducido eventos especiales como las Campanadas de Fin de Año, galas solidarias, y programas de selección musical como Misión Eurovisión. En paralelo, ha tenido incursiones en la interpretación, como en la serie Canguros, y ha sido galardonada con numerosos reconocimientos, entre ellos la Antena de Oro, el Micrófono de Oro o el Premio a la Mejor Comunicadora de Elle.

En los últimos años, ha continuado explorando nuevos formatos, presentando programas innovadores como El Puente o la versión española de Ultimate Beastmaster en Netflix, convirtiéndose así en la primera presentadora española en colaborar con la plataforma. En 2023 volvió a TVE para ponerse al frente de El puente de las mentiras, Bake Off: Famosos al horno y, más recientemente, el Benidorm Fest 2025.