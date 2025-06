El follón con el tasazo en Monóvar: el TSJ suspende la subida y el Ayuntamiento recurre al Supremo

Follón con el tasado de la basura en Monóvar. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha suspendido de forma cautelar la subida aprobada por el pleno el pasado mes de octubre... que se mantiene por ahora. Una decisión motivada por irregularidades denunciadas por el PP en la convocatoria de la sesión plenaria extraordinaria.

A pesar de ello, el Ayuntamiento no va a devolver el dinero cobrado de más, ya que además la sentencia no es firme. Ha recurrido al Tribunal Supremo la suspensión, así como la sentencia en contra de la propia convocatoria ante el TSJ. Eso sí, en caso de que se tumbe definitivamente el tasazo, el Consistorio descontará el dinero cobrado de más en el recibo de 2026, según ha informado el ejecutivo municipal. Y es un buen pellizco, ya que el recibo ha subido un 80 %.

El alcalde Loren Amat durante su intervención sobre la situación de la tasa de la basura / INFORMACIÓN

Así, la situación es enrevesada, ya que la subida aplicada por el Ayuntamiento ha sido suspendida de forma cautelar, pero no en firme, y tiene sentencia en contra en el fondo del asunto, también recurrida. Pero es un aumento a la que obliga la Ley para que se cobre el 100 % del servicio que se presta.

El PP ha hecho público el contenido de esta sentencia. Y este martes el equipo de gobierno ha aclarado la situación judicial del tasazo. Una subida que en muchos municipios ha supuesto duplicar o incluso cuadruplicar el recibo.

El TSJ ha desestimado en una sentencia fechada el 4 de junio el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Monóvar contra la suspensión cautelar de la subida del 80 % de la tasa de basura, "dando la razón por tercera vez consecutiva al Partido Popular de Monóvar. Con esta resolución, el marcador judicial se sitúa en 3-0 a favor de la oposición, faltando únicamente una cuarta sentencia para cerrar el procedimiento", han destacado desde las filas populares.

El origen

El conflicto se originó el pasado 4 de octubre cuando el gobierno socialista, tras no conseguir aprobar la subida en un primer pleno por empate (8-8), aunque el PSOE pensaba que el voto de calidad del alcalde Loren Amat deshacía la igualada. Entonces se "convocó un segundo pleno extraordinario con apenas 10 minutos de margen", según el PP, para deshacer el empate con el voto de calidad del alcalde, ya que para ello se requería una nueva votación. Según denuncia el PP, la notificación de esta segunda convocatoria llegó a los concejales de la oposición media hora después de que hubiera finalizado la sesión.

"Presentamos, justo al día siguiente, un escrito diciéndole que ese pleno era nulo, que lo que debía de hacer era convocarlo en tiempo y forma, conforme a la ley. Y el grupo de gobierno, en este caso el alcalde, se mantuvo en sus trece, no quiso convocarlo, no quiso hacer caso a lo que le decía la oposición" Guillermo Rico — Portavoz del PP de Monóvar

El portavoz del Partido Popular, Guillermo Rico, asegura que su grupo ofreció al equipo de gobierno la posibilidad de evitar todo este proceso judicial: "Nosotros, en el momento, tuvimos constancia de que ese pleno se había convocado y que se había celebrado sin nuestra presencia. Presentamos, justo al día siguiente, un escrito diciéndole que ese pleno era nulo, que lo que debía de hacer era convocarlo en tiempo y forma, conforme a la ley. Y el grupo de gobierno, en este caso el alcalde, se mantuvo en sus trece, no quiso convocarlo, no quiso hacer caso a lo que le decía la oposición".

Explicaciones del alcalde

El equipo de gobierno del PSOE ha salido al paso de esta polémica y este martes su alcalde ha explicado la actual situación judicial. Así, ha recordado que la tasa se tenía que cambiar para cumplir con la normativa estatal, “que obligaba a que en abril de 2025 tenía que estar en vigor la ordenanza fiscal en la cual el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, tenía que estar nivelada económicamente”

Ante esta necesidad, “se convocó un pleno extraordinario en octubre, al que asistieron ocho miembros del equipo de gobierno y ocho miembros de la oposición”. Después de la votación, hubo un empate. Y el problema vino cuando “se dio por válida la modificación de la ordenanza, entendiendo que el voto del alcalde había desempatado”, según ha aceptado Loren Amat.

Cuando finalizó el pleno, “supimos que, para que fuera efectivo el voto de desempate del alcalde, teníamos que haber vuelto a votar y no lo hicimos. Por esta razón, como estábamos todos los miembros de la Corporación todavía en el Ayuntamiento o cerca, decidimos convocar un pleno de urgencia en ese momento, para poder solucionar el problema rápido”, ha apuntado el alcalde. Un pleno extraordinario que, al ser urgente, no requiere ser convocado con 48 horas de antelación, pero tiene que ser comunicado debidamente a los concejales y ser votada su urgencia antes de abordarse el contenido en el pleno.

Justificación

Amat ha destacado que la urgencia de este nuevo pleno estaba justificada, porque “la tramitación de una nueva ordenanza requiere de un proceso administrativo largo y, en esos momentos, las tramitaciones en Monóvar iban más lentas de lo normal”. Por tanto, “para evitar posibles sanciones del ministerio o, incluso, de Europa, decidimos hacer este pleno lo antes posible y, así, tener la seguridad que en abril estaría lista la modificación de la ordenanza”.

"Se avisó de la convocatoria a todos los concejales escribiendo al correo electrónico que ellos habían facilitado para las comunicaciones. Además, personalmente, envié un whatsapp e hice una llamada por teléfono al portavoz de la oposición, comunicándole lo que había sucedido, mensajes que no fueron atendidos" Loren Amat — Alcalde de Monóvar

El equipo de gobierno señala que algunos miembros de la oposición insisten en que no fueron avisados o que no se enteraron de la nueva convocatoria hasta que ya se había celebrado el pleno y defienden que se podía haber celebrado otro día. De ahí proviene la denuncia y el proceso judicial, apelando a la “vulneración de los derechos fundamentales de los concejales”. “Según las normas relacionadas con la celebración de un pleno extraordinario y urgente, se especifica que este no tiene tiempo de convocatoria. De hecho, el resto de concejales de la oposición sí asistió y estuvieron presentes”.

Amat ha indicado que, en concreto, “se avisó de la convocatoria a todos los concejales escribiendo al correo electrónico que ellos habían facilitado para las comunicaciones. Además, personalmente, envié un whatsapp e hice una llamada por teléfono al portavoz de la oposición, comunicándole lo que había sucedido, mensajes que no fueron atendidos. Incluso diversos miembros del gobierno hablaron en persona con una miembro del partido que ha interpuesto la actual denuncia, para que se lo comunicara a sus compañeros de partido, los cuales todavía estaban por las inmediaciones del Consistorio”.

Exposición pública

Por otra parte, cabe destacar, que durante el tiempo de exposición pública, “no hubo ninguna alegación a la modificación de la ordenanza ni ninguna propuesta”. Después de todo el procedimiento, la ordenanza entró en vigor el 30 de diciembre de 2024. “Si hubiéramos retrasado más la celebración del pleno, no habríamos llegado a tiempo para que entrara en vigor”, ha destacado el alcalde.

Situación judicial actual

En la actualidad, “el Ayuntamiento lo ha recurrido todo y no hay ninguna sentencia en firme que lo condene. Si continuara esta situación, el Consistorio estaría obligado a compensar lo que no se ha ingresado este año, en el recibo del próximo año, para evitar una sanción derivada de no haber pagado lo que nos correspondía en 2025”, ha insistido Loren Amat.

"El Ayuntamiento lo ha recurrido todo y no hay ninguna sentencia en firme que lo condene" Loren Amat — Alcalde de Monóvar

El alcalde ha puntualizado que “llevamos unos ocho meses discutiendo este asunto para darle una solución y, mientras, estamos gastando dinero de las arcas públicas para defendernos ante otra administración, pidiendo justicia, porque tenemos muy claro que tenemos razón. Algo que se podría haber evitado”.

Por otra parte, Amat ha querido tranquilizar a la población, porque “en el caso de que, en última instancia, no nos den la razón, el dinero que estén pagando los vecinos y vecinas hasta que salga la última resolución judicial, no se devolverá, pero se compensará en los recibos del año siguiente”.

Un agujero presupuestario El PP ha sido especialmente crítico con la gestión económica del conflicto y ha responsabilizado directamente al equipo de gobierno de crear un problema financiero múltiple: "Por esta cabezonería están creando deuda al Ayuntamiento que después no se quejen, ellos son los únicos responsables de que no se haya hecho en tiempo y forma". El PP afirma que el problema no se limita a los costes judiciales. "El Ayuntamiento contempló en el presupuesto de 2025 unos ingresos muy superiores por este concepto que, tal como advirtió el PP, ahora se verán reducidos en un 80% -el mismo porcentaje de subida que impusieron a los vecinos-, creando un desfase presupuestario. Esta subida convertía a Monóvar en el municipio con la tasa de basura más cara de todas las ciudades del entorno". Para el portavoz popular, la persistencia en recurrir pese a las derrotas judiciales evidencia una falta de responsabilidad: "Recurrir con el dinero de los ciudadanos es muy barato para ellos", ha declarado Rico, quien considera que el equipo de gobierno mantiene su posición porque no asume el coste personal de sus decisiones.

Amat ha finalizado su intervención poniéndose a disposición de los monoveros y ha remarcado que “desde el grupo de gobierno defenderemos lo que es de justicia y la verdad. No entendemos el comportamiento de otros partidos, porque saben que la tasa de residuos tiene que subirse inevitablemente. Con esta actitud, solamente perjudican a los ciudadanos y ciudadanas. Por una parte, acumulando unos gastos para el futuro y, por otra, arriesgándose a que desde el ministerio o Europa sancionen al Ayuntamiento por no cumplir con los plazos”.

"Despilfarro"

Desde el PP, antes de las declaraciones del alcalde sobre este tema, han lamentado que la negativa del ejecutivo a rectificar antes para evitar que esta situación desembocara "en un costoso proceso judicial que ya acumula tres condenas en costas contra el Ayuntamiento" y que Rico califica de "despilfarro": "Están recurriendo con el dinero de los monoveros para subirle los impuestos a los monoveros".

"Están recurriendo con el dinero de los monoveros para subirle los impuestos a los monoveros" Guillermo Rico — Portavoz del PP

La última sentencia del TSJ recoge textualmente la justificación del Ayuntamiento para recurrir la medida cautelar: alegaron "razones de interés público, pues la suspensión impide recaudar los tributos". El portavoz popular no ha dudado en interpretar estas palabras: "Lo que hay aquí es una obsesión por parte del Ayuntamiento de recaudar, pues solo saben crear ingresos a base de impuestos del bolsillo de los monoveros".

El procedimiento judicial, iniciado por el PP con fondos propios de los cinco concejales, se divide en cuatro resoluciones: medidas cautelares (ganadas pro el PP), sentencia principal (ganada por el PP), recurso sobre medidas cautelares (ganado por el PP) y recurso sobre la sentencia principal (pendiente). En las tres resoluciones ya dictadas, los tribunales han condenado al Ayuntamiento al pago de las costas procesales.

Consecuencias

Mientras se resuelve el último recurso, los vecinos de Monóvar están pagando una tasa con una subida del 80 % que los tribunales han declarado nula por basarse en un pleno irregularmente convocado. Rico ha recomendado a los ciudadanos que conserven el recibo de SUMA correspondiente a mayo, ya que tendrán derecho a la devolución de lo pagado indebidamente.

Desde el PP consideran que recurrir al Supremo sería "un error y un gasto innecesario de dinero público", dado el resultado de las tres resoluciones anteriores.