Así se prepara Aspe para un verano seguro: refuerzos policiales, fiestas vigiladas y atención al campo

Aspe ha acogido este martes la reunión de la Junta Local de Seguridad, un encuentro en el que se han abordado cuestiones clave relacionadas con la coordinación entre los cuerpos policiales y la protección ciudadana. La cita ha contado con la participación del subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, así como del alcalde del municipio, Antonio Puerto, y representantes de la Guardia Civil y la Policía Local.

Durante el encuentro, el alcalde de Aspe, Antonio Puerto, ha destacado la colaboración entre el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno, que permitirá incrementar de forma estable la presencia de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local. “Este refuerzo no será puntual, lo que evidencia el compromiso del Gobierno con una seguridad cercana y eficaz en los municipios”, ha afirmado Puerto. No obstante, a preguntas de este diario no se ha precisado la cifra exacta de agentes que se incorporarán.

Una patrilla de Guardia Civil circulando por Aspe. / Áxel Álvarez

Fiestas de agosto

Uno de los temas destacados de la reunión ha sido la preparación del dispositivo de seguridad con motivo de las fiestas patronales de agosto. Pese a celebrarse en año impar, el Ayuntamiento ha asegurado que no se relajarán las medidas de prevención. El operativo prestará especial atención a espacios con gran afluencia, como la barraca popular, las comparsas y los eventos deportivos.

También se ha tratado la inminente campaña de recolección de la uva de mesa, un cultivo de gran peso en la economía local. Para su vigilancia, se ha diseñado un mapa de maduración que permitirá ajustar los patrullajes y dispositivos de seguridad a la evolución de las plantaciones. El alcalde ha hecho un llamamiento a agricultores y vecinos para que comuniquen cualquier incidencia en el entorno agrario.

Violencia machista

En materia de violencia de género, el alcalde ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento en la protección de las víctimas y la persecución de los agresores, con una labor coordinada entre administraciones.

El subdelegado del Gobierno ha valorado positivamente el funcionamiento de la Junta Local de Seguridad y ha subrayado la importancia de este órgano para mejorar la coordinación entre cuerpos de seguridad y avanzar en la protección de la ciudadanía.