Rubén Alfaro: "Elda es mi prioridad, la secretaría del PSOE es complementaria"

PREGUNTA: Cumple diez años como alcalde de Elda y además llega al ecuador de este mandato. ¿Qué balance hace de esta década al frente del Ayuntamiento y de estos dos últimos años?

RESPUESTA: El balance es muy positivo. Se demuestra que el modelo de ciudad con el que nos presentamos a las elecciones hace diez años, y que hemos seguido en estos dos últimos años, está cumpliendo las expectativas. Hemos logrado cumplir los compromisos adquiridos y avanzar en el modelo de ciudad que tenemos trazado para Elda, lo que está permitiendo su transformación y modernización, como se merece.

P: ¿Cómo cree que ha cambiado Elda desde que asumió el cargo?

R: Creo que Elda es ahora una ciudad más moderna, una ciudad que pone a las personas en el centro de sus políticas. Se ha adaptado a los nuevos tiempos y representa una sociedad abierta que mira hacia el futuro, comprometida con los retos actuales a nivel global: la igualdad, el respeto a la diferencia, la diversidad... Trabajamos para construir una ciudad en la que quepamos todos y todas.

P: En esta década, ¿qué proyectos destacaría como claves en la transformación de Elda?

R: Destacaría la gran transformación urbana que hemos llevado a cabo en diferentes zonas y barrios, incluyendo jardines y parques. Esta transformación del espacio público refleja nuestro modelo de ciudad, centrado en las personas. Las reformas en plazas, avenidas y barrios han seguido una estrategia clara: dar protagonismo al peatón, plantar árboles, reducir la velocidad del tráfico y crear una ciudad más cómoda para vivir, pasear y comprar.

Rubén Alfaro, durante la entrevista. / Pilar Cortés

P: Algunas iniciativas se han retrasado considerablemente, como la Plaza de Toros, que ha estado cerrada durante una década y ahora han empezado las obras. ¿Cómo le explica a la ciudadanía este tipo de demoras?

R: La administración está excesivamente burocratizada, y eso retrasa mucho cualquier proyecto. Además, cuando trabajas con fondos europeos, la carga administrativa es aún mayor. En el caso de la Plaza de Toros, como también ocurrió con el Jardín de la Música o en Joan Miró, la empresa adjudicataria entró en concurso de acreedores y cesó las obras. Rescindir un contrato público tiene una gran complejidad que muchas veces el ciudadano no comprende, pero implica centenares de trámites. Los alcaldes y alcaldesas estamos muchas veces atados de pies y manos por esta burocracia. Hay obras que han seguido un camino fluido porque las empresas cumplieron con los plazos y lo estipulado en los contratos. Pero cuando ocurre lo contrario, deshacer ese contrato es complicado, y más aún en un contexto de crisis de inflación, que además dejó fuera de precio las reformas previstas.

RUBÉN ALFARO, EN CORTO Su libro favorito: El Padrino.

El Padrino. Un lugar para desconectar: Mi huerto.

Mi huerto. Un hobbie oculto: La música de Moros y Cristianos.

La música de Moros y Cristianos. Su comida favorita: La pasta y el arroz.

La pasta y el arroz. Algo que nadie sabe de Rubén… y que quiera confesar aquí: Fui jugador de balonmano.

Fui jugador de balonmano. Una serie o película que no se cansa de ver: Isabel.

Isabel. ¿Qué canción no puede sacarse de la cabeza últimamente? : Tobogán, de ZOO.

: Tobogán, de ZOO. ¿Cuál fue su primer trabajo?: En una gasolinera.

P: ¿Y qué plantea para agilizar la burocracia?

R: Creo que es necesario que el Estado y el Congreso trabajen para agilizar los procesos administrativos y los procedimientos de contratación. También debería haber más control sobre las empresas adjudicatarias que incumplen, para que no puedan seguir accediendo a contratos públicos y evitar así que dejen empantanadas obras importantes para la ciudadanía.

P: ¿Considera que la oposición del PP y Vox está siendo constructiva?

R: El PP ha mantenido, en general, una oposición constructiva. Su portavoz, Paco Sánchez, ha sido crítico en los temas que considera necesarios, pero no ha ejercido una oposición destructiva. Incluso en ocasiones hemos incorporado propuestas del PP a los presupuestos municipales, porque también representan a una parte importante de la ciudadanía eldense. La situación con Vox es distinta. Su discurso no aporta nada al crecimiento de la ciudad ni a valores como la modernidad, la igualdad o el respeto. Promueven discursos racistas, xenófobos, negacionistas del cambio climático, y eso va en contra del modelo de ciudad que estamos construyendo. En resumen, el PP ha tenido una actitud razonable, mientras que Vox ha buscado generar discordia y alimentar el odio.

P: ¿Se plantea volver a presentarse como candidato en 2027?

R: Mi intención es volver a ser candidato a la alcaldía de la ciudad, y si los ciudadanos quieren, seguir gobernando Elda. Siempre lo haremos desde el diálogo, como lo hemos hecho estos últimos años.

P: ¿Cree que podría volver a obtener la mayoría absoluta o será necesario pactar nuevamente con Elda Para Todas?

R: Nuestro gobierno se ha caracterizado por un tono dialogante, por buscar el consenso en la mayoría de ocasiones, algo que considero esencial en las grandes políticas de ciudad. Nuestra idea es seguir abriendo ese diálogo a los grupos políticos que quieran aportar. Evidentemente, no lo haremos con quienes siembran el odio y responsabilizan al diferente de los problemas de los demás. Me refiero, claramente, a la ultraderecha.

P: ¿Cómo es la relación con sus socios de gobierno de Elda Para Todas?

R: La relación es extraordinaria. En el mandato anterior teníamos mayoría absoluta, pero el concejal de Izquierda Unida, Javi Rivera, ya tenía delegaciones. En este mandato, la relación sigue siendo excelente y creo que complementa mucho la acción de gobierno. Nuestro trabajo está guiado por el plan estratégico aprobado por unanimidad del pleno, el Elda 2030, que establece una hoja de ruta clara. Nuestra tarea como gobierno local es ejecutarlo progresivamente, y el diálogo con los socios es constante y muy positivo.

P: ¿Tiene en mente algún proyecto para desarrollar en estos dos años de mandato que no esté contemplado en el plan de inversiones de «Elda Parte de Ti»? ¿Quizás algo que haya visto en otras ciudades y que le gustaría traer a Elda?

R: Nosotros somos un equipo que apuesta por la planificación. Nos gusta presentarnos ante la ciudad como un gobierno que actúa con una estrategia clara. Desde el inicio, hemos trabajado con un plan estratégico participativo y transparente, en el que muchas personas de Elda colaboraron. El plan de inversiones «Elda Parte de Ti» da continuidad a esa estrategia. Introduce las reformas necesarias para los próximos años y nos permite ser honestos con la ciudadanía, mostrándoles una planificación realista basada en nuestra capacidad presupuestaria. Dentro del plan «Elda Parte de Ti» también hay una planificación pensada para futuras convocatorias de fondos europeos, con el objetivo de financiar esas inversiones. Cuando estas estén próximas a completarse, impulsaremos un nuevo plan con nuevas propuestas que atiendan a las necesidades futuras de la ciudad.

P: Hace diez años, en una entrevista con INFORMACIÓN, destacaba la importancia de la participación ciudadana. Sin embargo, actualmente ya no se convocan presupuestos participativos. ¿Qué papel tienen hoy en día los vecinos en la toma de decisiones?

R: Los instrumentos de participación ciudadana están perfectamente definidos. Contamos con el Instituto de Participación Ciudadana, los consejos de barrio y los consejos sectoriales, donde se recogen propuestas vecinales que, en su mayoría, se atienden. De hecho, en los últimos tiempos hemos puesto en marcha nuevos consejos como el de Cultura, el de Medio Ambiente y también, si no me falla la memoria, el de Bienestar Animal. Estos órganos permiten una escucha activa y real por parte del Ayuntamiento. Es cierto que los presupuestos participativos están en proceso de revisión.

P: ¿Qué quiere decir en «proceso de revisión»?

R: Tuvimos dificultades con algunos proyectos seleccionados por la ciudadanía que, por motivos técnicos o problemas en la tramitación, no se pudieron ejecutar. Por eso estamos replanteando este mecanismo, con la intención de que vuelva a ser útil y operativo. Queremos que los ciudadanos puedan decidir qué inversiones consideran prioritarias en sus barrios, pero necesitamos ajustar bien el sistema para evitar que vuelva a fallar. Por eso, de momento, está en stand-by.

P: Se han peatonalizado calles como Juan Carlos I o Antonino Vera. ¿Está previsto continuar con más zonas peatonales en la ciudad?

R: A corto plazo no tenemos previsto ampliar las políticas de peatonalización. Ahora mismo estamos centrados en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones. Se instalarán cámaras que controlarán los accesos, con el objetivo de reducir la velocidad del tráfico y desviar vehículos que no necesitan pasar por el centro histórico. Tenemos vías perfectamente definidas para la circulación que permiten evitar esas zonas sensibles. Todas estas medidas buscan proteger al peatón y mejorar su seguridad. Queremos fomentar que los niños puedan pasear con total tranquilidad, incluso con triciclos, que la ciudad sea más amable y vivible. La calidad de vida urbana que buscamos no tiene nada que ver con la ciudad diseñada para los coches, como ocurría en los años 80.

P: ¿Cuándo está previsto que se instalen esas cámaras para la Zona de Bajas Emisiones?

R: Estamos trabajando para que puedan estar instaladas a principios de 2026. Actualmente estamos ultimando las especificaciones técnicas necesarias para poder sacar el proyecto a licitación. La idea es que a principios del próximo año estén ya en funcionamiento.

P: El certamen de la Mejor Calzada de España ha estado tres años sin celebrarse. ¿A qué se ha debido esta interrupción?

R: Nos encontramos con algunas dificultades relacionadas con el cambio de visión del certamen. Los tiempos han cambiado, sobre todo en lo que respecta a la moda y a quién puede representar hoy en día este galardón. Ha evolucionado mucho el papel de influencers en redes como Instagram, TikTok o Facebook, y eso nos obligaba a repensar cómo articular el certamen para que siguiera siendo relevante. Antes, el impacto del premio se medía más en prensa escrita, radio o televisión, pero hoy, si queremos que llegue a la gente joven, hay que adaptarlo a las redes sociales. Tuvimos que darle una vuelta a ese discurso, modernizarlo y hacerlo más actual. Además, durante estos años también se atravesaron algunas dificultades en la gestión del Museo del Calzado.

P: Cada vez es mayor la presencia de patinetes eléctricos en Elda. Aunque su uso está regulado por la normativa estatal de la DGT, ¿se plantea el Ayuntamiento elaborar una ordenanza municipal específica como ya han hecho otros municipios vecinos?

R: De momento, no estamos notando una presión excesiva por el uso de patinetes eléctricos como ocurre en otras ciudades que sí han impulsado ordenanzas propias. Creemos que, por ahora, con la aplicación del código de circulación de la DGT estamos suficientemente cubiertos y no vemos necesario, en este momento, elaborar una ordenanza exclusiva sobre este tema.

P: En su visita a Elda hace un año, el presidente Carlos Mazón se comprometió a rehabilitar la Casa de la Juventud, cerrada desde hace 14 años. ¿Se ha producido algún avance?

R: No, no sabemos absolutamente nada de eso. Creo que el señor Mazón, después de su gestión de la dana, y su inacción y su omisión en las políticas relacionadas con ella, ha olvidado todo lo demás.

P: Ha asumido recientemente responsabilidades en política provincial como secretario general del PSOE en Alicante. ¿Le resta tiempo como alcalde?

R: Es un cargo complementario. Igual que durante ocho años fui presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, ahora asumo esta nueva responsabilidad. Evidentemente, requiere tiempo, pero también enriquece desde el punto de vista político y personal. Me lo tomo como una oportunidad de aprendizaje: estar en contacto con otros municipios, conocer ideas, proyectos y políticas que funcionan y, de ese feedback, poder aplicar cosas en Elda. Siempre he afrontado este tipo de cargos como una etapa de crecimiento que, además, refuerza mi compromiso con Elda, que sigue siendo mi prioridad absoluta. Todo lo demás lo veo como una forma de nutrirme políticamente y mejorar como gestor público.

P: ¿Cree que algunos vecinos pueden percibirle ahora como un alcalde más distante?

R: No lo creo. Mi presencia en la ciudad es constante y mi prioridad es Elda. Además, también hay vecinos que valoran positivamente que tenga estos cargos, porque permiten tener una mayor capacidad de interlocución con representantes de otras administraciones.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, al termino de la entrevista en las escaleras principales del ayuntamiento. / Pilar Cortés

P: ¿Entonces su carrera política se quedará en lo municipal? Si Diana Morant ganase las elecciones autonómicas y le ofreciera ser conseller, ¿lo consideraría?

R: (Se ríe). Prefiero pisar el presente. Ahora mismo, mi compromiso está con mi ciudad. Quiero seguir siendo alcalde de Elda porque todavía hay proyectos por hacer y margen de mejora. Las oportunidades políticas, si llegan, ya se valorarán en su momento. Hoy por hoy me siento feliz de ser alcalde. Es un lujo poder serlo en tu propia ciudad.

P: ¿Cómo cree que ha afectado al PSOE la trama Ábalos-Koldo-Santos Cerdán?

R: El PSOE es el partido más importante de España. Ha garantizado las grandes transformaciones del país durante décadas. Ahora atravesamos un momento complicado, es verdad. La actuación de esas tres personas nos avergüenza, nos repugna. Lo que hemos escuchado en esas grabaciones nos causa asco. Pero también hay un gran banquillo de personas honradas, honestas, que desde sus puestos como concejales, alcaldes o diputados, están ahí para servir a los demás con transparencia. Lamentablemente, en organizaciones tan grandes puede haber personas que traicionan los principios del partido. Lo que más me ha dolido es cómo han pisoteado la dignidad de nuestros mayores. Vamos camino de cumplir 150 años de historia, y muchas personas que fundaron este partido o lucharon por sus ideas no tenían ni las garantías ni las libertades de hoy. Algunos incluso fueron encarcelados o fusilados. Eso debería llenarnos de vergüenza. Nosotros contamos con muchas más herramientas, un Estado del bienestar más amplio y más oportunidades. Por eso duele tanto que personas como esas manchen todo ese legado. Este partido es un proyecto de emancipación colectiva, y no podemos permitir que nadie lo deshonre.