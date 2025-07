Descubrimiento histórico en Elda

Una investigación particular sobre la documentación jurídica que se conserva en el Archivo Histórico Municipal de Elda ha permitido recuperar el sello del Consell de la Villa de Elda. La desconocida imagen, que se remonta al siglo XVII, ha aparecido oculta en un documento del año 1693 y constituye el escudo de armas más antiguo del que se tiene constancia en la ciudad. Hasta ahora nada se sabía de la icónica imagen. Únicamente que, fuera el que fuese el motivo central, no estaría acompañado de la flor de lis. Un dato esencial para su búsqueda porque este elemento distintivo no se incorporó al escudo de Elda hasta que en 1713 el rey Felipe V le otorgó tal honor por la fidelidad que la población eldense le mostró en la guerra de Sucesión.

La imagen se remonta al siglo XVIII. / INFORMACIÓN

El hallazgo es obra del historiador local Vicente Rico Pérez se produjo mientras examinaba un libro con procesos de diversa índole judicial, que contenía todo tipo de expedientes comprendidos entre los años 1682 y 1702. En realidad buscaba información sobre las «aguas de boca» del desaparecido convento franciscano de Nuestra Señora de los Ángeles de Elda. Pero el azar y su curiosidad por el papel impreso le permitió encontrar «como si de un sarcófago se tratara uno de los secretos más ocultos de nuestro archivo histórico».

Primero se percató de la impronta que el propio sello había dejado en el folio contiguo por la presión ejercida durante tres siglos.

Alegría

El propio Vicente Rico recuerda que en ese momento estaba solo pero le invadió una extraordinaria alegría. «Además, parecía que el sello se hubiera fabricado ayer. Sus relieves, su nitidez, no faltaba ninguna letra, era la perfección de una joya...».

Según explica en el artículo publicado en la revista local Alborada, se trata de un sello de placa pegado firmemente a una hoja de carta. «Su pulcritud es tan evidente que requiere para la realización de la matriz en metal, bronce o acero, una extraordinaria pericia, magisterio que sólo podría estar a la altura de un excelente orfebre y en Elda los hubo y muy buenos».

Documento del año 1693 en el que ha aparecido el «sello de la villa». / INFORMACIÓN

Características

Tiene forma circular y está inscrito en un cuadrilátero que no llega a tocar sus lados. Representa una cruz potenzada semejante a la que ostentaba en 1694 el sello del V conde de Elda, Francisco Coloma Pujades y Borja, y contiene el texto: «Sello de la Villa de Elda».

Destaca asimismo como elemento principal el escudo de armas, que es un castillo totalmente almenado con dos torres y un muro de enlace entre ambas con una sola puerta de medio punto en el centro. También contiene una ornamentación vegetal que guarda similitud con el sello condal.

Paralelismo con Alicante

Por último, destaca Rico Pérez los importantes paralelismos temporales que existen con el sello y el escudo de la ciudad de Alicante. Alude en concreto a los tres aportes gráficos que guardan una estrecha relación, haciendo ambas ciudades uso del sello de sus respectivos consell y, en ellos, plasmadas igualmente sus correspondientes armas.