El Consell frustra el intento del Ayuntamiento de cerrar una casa de apuestas frente a un colegio en Villena

El Ayuntamiento de Villena (PSOE-Los Verdes) no podrá revocar la licencia de apertura de una casa de apuestas ubicada justo frente al colegio público Ruperto Chapí, en la confluencia de la calle Virgen de las Nieves con la avenida Rosalía de Castro. La Dirección General de Juego de la Generalitat Valenciana ha descartado cualquier actuación contra el establecimiento al considerar que cumple con la legalidad vigente.

Esta decisión se ampara en la Ley 1/2020, de regulación del juego en la Comunidad Valenciana, que en su origen prohibía la apertura de salones de juego a menos de 500 metros de centros educativos. Sin embargo, esa distancia fue ampliada a 850 metros en julio de 2023, con la entrada en vigor de la Ley 7/2023, modificada por el actual gobierno autonómico del PP, presidido por Carlos Mazón.

Pese a lo que pudiera parecer un endurecimiento de la norma, la nueva ley no tiene efectos retroactivos, por lo que los locales con licencia anterior al cambio no están obligados a cumplir con esa nueva distancia. Así lo ha confirmado por escrito la Dirección General de Juego, que detalla que “el incumplimiento de la distancia mínima respecto a centros educativos no les resulta de aplicación (al local)” y que la normativa solo le afectaría “si deseara abrir nuevas puertas de acceso al público”.

La casa de apuestas frente al colegio Ruperto Chapí. / INFORMACIÓN

La concejala de Aperturas, Maite Gandía, ha criticado duramente la postura del Consell, acusándolo de mostrar una “falta de sensibilidad en una cuestión que afecta directamente a los menores” y de enviar “un mensaje contradictorio a la ciudadanía”, al permitir que un negocio de apuestas esté literalmente a la puerta de un colegio.

En la misma línea, la edil de Sanidad, Alba Laserna, considera que el cambio legal promovido por el gobierno de Mazón demuestra que “se antepone el interés económico de ciertos negocios a la salud mental y el bienestar de los jóvenes”. Recuerda además que el Ayuntamiento, a través de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA), realiza una importante labor en la lucha contra la ludopatía, “esfuerzo que queda deslegitimado por decisiones autonómicas que blanquean este tipo de negocios como si fueran una actividad inocua”.

El caso de Villena se suma a otros similares en la Comunidad Valenciana y reaviva el debate sobre el impacto social de las casas de apuestas en zonas escolares, así como el papel que deben jugar las instituciones públicas en su regulación.