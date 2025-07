Elda ya tiene pregonera para sus Fiestas Mayores. El alcalde de Rubén Alfaro ha anunciado este jueves que la pregonera de los festejos de este año será la docente Satur Rueda. El regidor eldense ha destacado que "es una costumbre en el mes de julio anunciar el nombre de la persona que va a pregonar las Fiestas Mayores y para mí es una satisfacción que Satur haya aceptado este reto".

Alfaro, ha estado acompañado por el edil de Fiestas, David Guardiola, y el presidente de la Cofradía de los Santos Patronos, Ramón González, además de la propia Satur Rueda, ha afirmado que "Satur Rueda es una persona que puede encarnar perfectamente la labor de dirigirse a todos los eldenses para que disfrutemos de nuestras fiestas. Es una mujer cuya trayectoria profesional ha estado siempre vinculada al mundo de la educación. En la actualidad es la directora del IES Monastil, aunque siempre ha formado parte de los equipos directivos de su centro. Es una mujer que se ha involucrado con la cultura y con las fiestas de Moros y Cristianos, especialmente con su comparsa Huestes del Cadí".

Presentación de la pregonera de las Fiestas Mayores de Elda. / INFORMACIÓN

El primer edil ha explicado que "su trayectoria vital se ha desarrollado en la ciudad, con una formación iniciada en las Carmelitas y continuada en el Instituto Azorín, para estudiar después en la Universidad de Alicante. Desde los 23 años es docente y su trayectoria como profesora es envidiable, es una docente que une muchas generaciones de eldenses, entre los que me incluyo".

El acto será el próximo 6 de septiembre desde lo alto del balcón del Ayuntamiento.

Alfaro también ha puesto en valor "el papel que Satur jugó en la puesta en marcha del proyecto educativo "La Llave de Elda" que, desde hace más dediez años, ha dado a conocer nuestra historia y nuestro patrimonio cultural a cientos de alumnos y alumnas. En definitiva, es una mujer que tiene más que merecido este nombramiento y me siento muy feliz porque pueda anunciarnos la llegada de las Fiestas, pero también explicarnos por qué debemos disfrutarlas como pueblo y dedicar unos días a reencontrarnos con nuestras tradiciones y costumbres".

"Voy a anunciar las fiestas a las personas que las conocen"

Por su parte, Satur Rueda ha agradecido el nombramiento "es un honor y un orgullo. Para mí ha sido algo inesperado porque nadie espera que le llame el alcalde para decirle que quiere que pregones las fiestas. Inicialmente pensaba que no era la persona más indicada, pero luego reaccioné y pense que que es una cosa a la que no puede decir no y que hay que disfrutar".

Sobre el pregón, Satur Rueda ha aclarado que "aún no sé nada, pero tengo claro que voy a anunciar las fiestas a personas que las conocen, que saben lo que van a hacer esos días y muchas de ellas me conocen a mí. Lo principal es hablar de lo colectivo desde un sello personal, la gente no espera llegar a casa con una lección magistral, esperan estar incluidos en el mensaje y formar parte del mismo".

Por último, Ramón González ha felicitado a la pregonera y ha destacado que "vas a encender la traca y te esperan un montón de momentos especiales que debes disfrutar y que nunca olvidarás. Satur es una mujer preparada y muy formada y con alma para estar en cosas importantes. Es una gran comunicadora y eso es fundamental para ofrecer el Pregón".