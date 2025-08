Pinoso enciende sus Fiestas con el pregón

Pinoso ya está en Fiestas y en Feria. Concretamente desde este viernes 1 de agosto, en la noche, con un emocionante pregón a cargo de Juan López Ruiz, conocido popularmente como "Juanito".

Este año, el cargo de inaugurar las fiestas ha recaído en una persona sumamente vinculada a ellas, que siempre ha estado en la organización como miembro de la Comisión de Fiestas durante aproximadamente 50 años. Resulta particularmente significativo que, tras décadas de dedicación en la comisión y de haber preparado pregones para numerosos predecesores, sea ahora él quien ha tenido el honor de inaugurar los festejos. Este hecho, sin duda, representa un profundo reconocimiento por parte del Ayuntamiento y de toda la ciudadanía pinosera a su dilatada trayectoria y compromiso.

Pregonero de corazón y trayectoria

La velada se ha iniciado con la recepción de Juanito López Ruiz en la Casa de D. Pedro, siendo recibido por la concejala de Fiestas, Elisa Santiago, y el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, junto a miembros de la Corporación Municipal y la Comisión de Fiestas. En un momento cargado de simbolismo, Juanito ha firmado en el Libro de Oro de la Villa de Pinoso, acompañado de sus familiares, visiblemente emocionados.

Con el escenario del parking municipal listo, las Cortes de Honor Infantil y Mayor hacían su entrada, seguidas por el pregonero, Juanito López Ruiz, quien accedió al estrado acompañado por Elisa Santiago y Lázaro Azorín. Antes de escuchar al pregonero el alclade y la edil de Fiestas han entregado a las Reinas Infantil y Mayor de este año, Cristina Benavente Vigueras y Andrea Belda Martínez, junto a sus cortes de honor sus retratos oficiales, sellando así el inicio de su reinado.

La concejala de Fiestas, Elisa Santiago, ha tomado la palabra para invitar a la ciudadanía a sumergirse en la alegría y convivencia de las fiestas y agradecer a Juanito su disposición: "Estoy segura que será un discurso lleno de recuerdos compartidos, de vivencias que sentiremos como nuestras, porque te conocemos desde siempre y eres una persona muy conocida por todo el pueblo."

A continuación, el alcalde Lázaro Azorín ha presentado a Juanito, destacando su profunda conexión con Pinoso y su incansable labor en la Comisión de Fiestas. Azorín ha recordado con cariño la trayectoria de Juanito, su implicación en el deporte local y en la Semana Santa, resaltando su figura como "una persona incansable, comprometida, muy trabajadora, y sobre todo es amigo de la gente que lo conoce”. Para el alcalde, estas serán sus últimas fiestas al frente del ayuntamiento, por lo que espera vivirlas intensamente y ha invitado a toda la población a vivir también intensamente cada momento, de día y de noche, animando a pinoseros y pinoseras, y visitantes a salir a la calle y disfrutar de la convivencia.

"Es vida, es recuerdo, es identidad"

Visiblemente emocionado, Juanito López Ruiz ha tomado el micrófono. Su pregón ha sido un recorrido por su vida en Pinoso, sus vivencias en la Comisión de Fiestas desde los 16 años, sus recuerdos como conserje de las instalaciones deportivas municipales y su pasión por la Semana Santa. Con palabras sentidas, Juanito ha tejido un discurso cercano y entrañable, invitando a todos a disfrutar de la esencia de las fiestas, a compartir con amigos y familiares, y a vivir cada momento con intensidad. Su conexión con el público ha sido palpable, demostrando por qué es una figura tan querida en la localidad.

A lo largo de su emotiva intervención, Juanito ha dejado claro su arraigo y amor por su tierra, declarando con orgullo: “Muchos ya lo sabéis, me considero muy pinosero. Y lo digo con el corazón lleno de orgullo: he vivido toda mi vida en este pueblo. Y siempre he luchado para que Pinoso se conozca, para que se valore lo que somos… Porque no hay nada como ser de aquí. Pinoso no solo se vive… Pinoso se siente.” Para el pregonero, las fiestas son mucho más que una celebración. Ha afirmado que para él "esto no es solo una fiesta. Es vida, es recuerdo, es identidad." Con esta premisa, ha paseado a los asistentes por sus recuerdos, sus anécdotas y las etapas de su vida, asegurando que "soy quien soy gracias a cada momento vivido con vosotros". Juanito también ha dedicado un momento especial a la profunda devoción del pueblo, describiendo la Ofrenda como "la emoción en estado puro", y la Procesión del día 8 como un momento en el que el corazón se llena de "aplausos, vivas y lágrimas".

La noche culminó con le encendidod del alumbrado. / INFORMACIÓN

Tras el pregón, la comitiva acompañada por la Unión Lírica Pinosense se ha dirigido al templo parroquial para la emotiva Salve a la Patrona, la Virgen del Remedio. Allí, la directiva de la Cofradía ha impuesto las insignias al pregonero y a las Reinas y Damas, en un momento de profunda devoción tras ser bendecidas por el párroco Juan Bautista Llinares. El alcalde y la concejala de Fiestas también les han impuesto el escudo de Pinoso.

Recinto ferial

La noche ha culminado en la Plaça del Molí con el esperado encendido del alumbrado especial de fiestas. El tradicional corte de cinta daba paso a un espectáculo de luz que ha iluminado el gran arco con las palabras "Fira 2025". Inmediatamente después, se ha iniciado un paseo por el recinto ferial, que ha cobrado vida con las luces y el bullicio de la gente.

El punto final de los actos inaugurales ha sido el disparo del primer castillo de fuegos artificiales de estas fiestas, a cargo de Pirotecnia Murciana en la calle Cura García, cerca de las atracciones, dejando una estela de color y sonido en el cielo de Pinoso para anunciar que la fiesta ya está aquí.