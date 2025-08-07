Aspe estalla de alegría con la Entrada de Bandas

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Aspe han arrancado oficialmente con la celebración de la tradicional Entrada de Bandas, un acto emblemático que marca el inicio de una semana repleta de tradición, música y color.

El pasacalle de apertura ha contado con la participación de los reyes y sultanes festeros, autoridades locales y embajadores, quienes han desfilado por las calles del municipio acompañados por la banda de música Ateneo Musical Maestro Gilabert. Esta ha interpretado piezas tradicionales cargadas de simbolismo, emoción y arraigo popular.

La interpretación del himno de las fiestas pone el colofón al acto

Uno de los momentos más emotivos del recorrido ha tenido lugar en la rotonda de los Moros y Cristianos, donde se ha rendido homenaje a los festeros ausentes. Allí se han depositado dos coronas de laurel y varios ramos de flores en un gesto solemne de recuerdo y gratitud colectiva. El acto ha concluido en el castillo de la Embajada, donde se ha entonado el himno de las fiestas, símbolo de la unión y el orgullo del pueblo aspense.

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Aspe arrancan con la tradicional Entrada de Bandas / INFORMACIÓN / INFORMACIÓN

Consolidada como una de las celebraciones más esperadas del verano para los aspenses y vecinas localidades, aunque aseguran desde el Ayuntamiento que la fiesta atrae cada año a numerosos visitantes de toda la Comunidad Valenciana. Durante los próximos días, Aspe vivirá con intensidad una programación variada que incluye desfiles, actos religiosos, embajadas y actividades culturales que rinden tributo a la historia y las raíces del municipio.