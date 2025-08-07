Elda remodelará la plaza en la parte baja de la calle Nueva con una inversión de 300.000 euros

Elda ha iniciado el proceso de licitación para la remodelación de la plaza situada en la parte baja de la calle Nueva, en el cruce con la calle San José de Calasanz y frente al parque Joan Miró.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de 287.612,39 euros. La actuación busca recuperar y poner en valor este enclave como acceso al casco histórico de Elda, tras años en los que ha funcionado únicamente como espacio de servicios. La reforma seguirá la línea estética de otras intervenciones recientes en el centro urbano, como las ejecutadas en las calles Independencia o Ramón y Cajal.

Entre las mejoras previstas se incluye la plantación de arbolado para proporcionar sombra, la creación de zonas de descanso con bancos y una mejora significativa de la accesibilidad. La plaza se integrará en una plataforma única conectada con la recientemente remodelada plaza Joan Miró, donde se creó un jardín de más de 2.500 metros cuadrados.

Un lugar de encuentro

El nuevo diseño contempla un gran árbol central que aportará sombra al entorno y una zona ajardinada con bancos, ocho árboles de distintas especies y un manto vegetal. Este conjunto actuará como barrera acústica y contribuirá a reducir la temperatura ambiente.

Plano de remodelación de la plaza. / INFORMACIÓN

La intervención tiene una doble finalidad: dotar al espacio de una función social como lugar de estancia y encuentro, y reforzar su valor patrimonial como acceso al casco antiguo. Con esta actuación, el equipo de gobierno busca revitalizar un espacio que había caído en el olvido y reforzar la red de espacios públicos de calidad en la ciudad.

La intervención forma parte del plan estratégico municipal "Eda parte de ti", dotado con más de 40 millones de euros para el periodo 2025-2028. El objetivo del plan es mejorar el espacio público y el patrimonio urbano, apostando por una ciudad más moderna, accesible, sostenible y eficiente.