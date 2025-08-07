El evento deportivo y festero que recupera Villena 22 años después

Villena retoma una de sus tradiciones más queridas con la celebración del Paseo Ciclista Nazarí, que vuelve tras 23 años sin celebrarse. La actividad, organizada conjuntamente por la Comparsa de Nazaríes y el Ayuntamiento de Villena, se celebrará el próximo domingo 24 de agosto, con un recorrido no competitivo que atravesará distintas calles de la ciudad. Así lo han anunciado esta mañana Maite Gandía, concejala de Deportes; José Ferri, concejal de Fiestas; y Francisco José Sánchez, presidente de la comparsa Nazaríes de Villena.

La prueba ciclista, que tuvo su primera edición en 1977 y que marcaba el inicio de las fiestas de Moros y Cristianos de Villena, dejó de celebrarse en 2002 por "un cambio legislativo que imposibilitó la realización de esta prueba deportiva", según selañalan desde el Ayuntamiento.

Este verano la actividad regresa ahora con un "carácter lúdico y no competitivo, por lo que no requiere las medidas de una competición federada, permitiendo su realización", según ha explicado la edil de Deportes.

El recorrido arrancará a las 10:00 horas desde el recinto ferial y finalizará en torno a las 12:00 en el parque Maestro Manuel Carrascosa. Durante el trayecto, los participantes recorrerán calles como Miguel Hernández, San Sebastián y el barrio de La Morenica, entre otros puntos emblemáticos de Villena. Se espera una participación muy numerosa, consolidando este regreso como un evento multitudinario.

La prueba contará con la presencia de dos ambulancias, furgonetas y voluntariado a lo largo del recorrido, garantizando así la atención a cualquier posible incidencia durante el evento.

Obsequios

A la llegada, los y las participantes recibirán una mochila con comida, agua y otros obsequios, además de participar en el sorteo de bicicletas, camisetas y premios aportados por los patrocinadores. También se instalará una exposición con fotografías históricas de ediciones anteriores, para la que se ha habilitado el correo nazariesvillena@hotmail.com con el fin de recopilar imágenes de la ciudadanía.

El edil de Fiestas ha agradecido a la Comparsa de Nazaríes "su implicación en recuperar una actividad que tenía una enorme aceptación en Villena", y ha subrayado que "seguimos apostando por propuestas saludables, sostenibles y participativas".

Por su parte, Francisco José Sánchez ha afirmado que la comparsa apuesta por dar continuidad al paseo en futuras ediciones, e invitó a los asistentes a acudir en bicicleta y evitar el uso de patinetes eléctricos, para fomentar un paseo saludable y seguro.