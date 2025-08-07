Evacuado en helicóptero un herido grave tras un accidente en la A-31 en Monforte

Dos personas han resultado heridas, una de ellas grave, este jueves a mediodía en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-31, a la altura del kilómetro 225 en sentido Alicante, en el término municipal de Monforte del Cid.

El siniestro se produjo sobre las 12:45 horas, cuando el vehículo en el que viajaban las víctimas perdió el control y salió de la vía, quedando volcado lateralmente, según el Consorcio Provincial de Bomberos.

El equipo médico socorre a uno de los heridos. / CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

El conductor quedó atrapado en el interior del turismo y fue necesaria su excarcelación por parte de los bomberos. Al lugar acudieron una Unidad de Mando de Jefatura (UMJ) y una Bomba Urbana Pesada (BUP) del parque de Elda, con un sargento, un cabo y cuatro bomberos.

Uno de los heridos presentaba politraumatismos de carácter reservado y fue evacuado en helicóptero medicalizado Alpha 9 al Hospital General de Alicante, donde ha ingresado con pronóstico reservado, según ha podido saber este diario. El segundo ocupante, con lesiones en un hombro, fue atendido por los servicios de emergencias y trasladado por una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital de Sant Joan.

La intervención de los bomberos concluyó a las 14.22 horas, una vez completado el rescate y asegurada la zona.