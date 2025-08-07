Villena aprueba la licencia para remodelar su planta de residuos

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Villena ha aprobado la concesión de la licencia urbanística para la ejecución de las obras de remodelación y modernización de la planta de tratamiento de residuos urbanos. Así lo ha confirmado el alcalde, Fulgencio Cerdán, quien ha destacado la importancia de este proyecto para avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible de los residuos en la comarca.

La aprobación corresponde únicamente a la primera fase del proyecto, centrada en la renovación de la línea de tratamiento mecánico de residuos urbanos. Esta fase cuenta con un presupuesto de 9.888.145,83 euros y un plazo de ejecución de 24 meses, prorrogable por seis meses más. Aunque el presupuesto global del proyecto asciende a 14 millones de euros, el importe restante corresponde a la adquisición de maquinaria y otros materiales, que se tramitarán a través de un contrato independiente.

La planta de Villena, con más de 20 años de antigüedad, da servicio a los municipios integrados en el Consorcio Crea, que agrupa localidades de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, la Foia de Castalla y l’Alcoià. Las obras, impulsadas por la Conselleria de Medio Ambiente, se desarrollarán en tres fases y deberán estar concluidas en el primer trimestre de 2026, según exige la memoria del proyecto para mantener la financiación europea.

El objetivo principal de esta renovación integral es incrementar la eficiencia operativa, mejorar la recuperación de materiales reciclables y reducir el volumen de residuos destinados a vertedero, en línea con las normativas ambientales y los criterios de sostenibilidad vigentes. Se espera alcanzar una tasa de recuperación de al menos el 50% de los residuos tratados, lo que podría suponer una reducción en la cuota de tratamiento para los municipios consorciados.

El alcalde ha subrayado que esta actuación ha sido posible gracias a la financiación europea gestionada a través del Ministerio de Fondos Europeos, lo que ha evitado que los ayuntamientos —incluido el de Villena— tengan que asumir costes elevados. En el caso de Villena, la inversión municipal habría rondado los dos millones de euros.

Cerdán también ha recordado la oposición firme del equipo de gobierno al anterior convenio propuesto por el Consorcio Crea y Medio Ambiente, que contemplaba la creación de un nuevo vertedero en Villena y la cesión de la gestión de la planta y el vertedero a empresas externas. “Nos opusimos de forma clara, ya que ese planteamiento limitaba el papel fiscalizador del Ayuntamiento”, ha afirmado el alcalde.

Además, ha expresado su malestar por la falta de información sobre los vertidos procedentes de la dana que llegaron al vertedero sin el conocimiento previo del consistorio. Tras un requerimiento formal del Ayuntamiento, el Consorcio aceptó modificar el acuerdo, limitándolo exclusivamente a esta primera fase de renovación de la línea mecánica.

Durante el periodo de obras, la planta funcionará como centro de transferencia, derivando parte de los residuos a otras instalaciones, mientras se acometen las mejoras necesarias.

Finalmente, Cerdán ha recalcado que esta inversión refuerza el compromiso del Ayuntamiento con una gestión pública, transparente y eficaz del tratamiento de residuos, apoyándose en entidades como VAERSA, y se suma a las inversiones realizadas durante la pasada legislatura para modernizar el sistema de reciclaje en Villena.