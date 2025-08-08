Aspe revive la historia con su Entrada Mora
La comparsa de Moros Aljau se lució durante el desfile con un espectacular despliegue del sultanato
S.R.
Aspe se ha convertido en un auténtico estallido de color, música y tradición con la celebración de la esperada Entrada Mora, uno de los actos más emblemáticos de sus fiestas de Moros y Cristianos. Este desfile, que cada año reúne a miles de vecinos y visitantes, ha vuelto a inundar las calles de la localidad con un ambiente festivo único, evocando el esplendor de la época medieval.
A las 20:30 horas, la fuente de la calle Castelar se convirtió en el punto de encuentro para todas las comparsas, que quince minutos después iniciaron su recorrido por las principales calles del municipio. El sonido de las marchas moras y cristianas, junto a los vistosos trajes y coreografías, envolvió cada rincón de Aspe.
La Bandera de la Unión de Moros y Cristianos encabezó el desfile, dando paso primero a las comparsas del bando moro: Moros Aljau (sultanato), Moros Alcaná, Moros Sulayman y Moros Fauquíes. Tras ellos, el bando cristiano desplegó su fuerza y elegancia con los Cristianos Lanceros de Uchel (reinado), Cristianos Duque de Maqueda, Cristianos Estudiantes y Contrabandistas de la Sierra Negra.
La Entrada Mora no solo ofreció un espectáculo visual y sonoro, sino que también reforzó el sentimiento de comunidad y la riqueza cultural que definen las fiestas de Moros y Cristianos en Aspe, declaradas Bien de Interés Turístico Provincial.
