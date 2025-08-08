Una comparsa de Aspe expulsa a un festero por agredir a tres músicos en la apertura de las fiestas

La comparsa de Lanceros de Uchel de Aspe ha expulsado este viernes a uno de sus integrantes argumentano que agredió a tres de los músicos que estaban interprentando el himno de las fiestas, acto celebrado en el parque Doctor Calatayud. Según ha podido confirmar INFORMACIÓN, el festero agredió a tres intérpretes de la Asociación Musical "Los Tokaitos", provocándoles lesiones de diversa consideración.

El presunto agresor utilizó un instrumento musical para golpearles. Como resultado, uno de ellos sufrió una brecha en la cabeza que requirió puntos de sutura, otro una fractura en la mano y el tercero una contusión en una de las manos, según ha podido saber este diario. Aunque aún no han trascendido de forma oficial los motivos de la agresión, todo apunta a que no existía un conflicto personal previo entre el presunto agresor y las víctimas, que ya han denunciado lo ocurrido ante la Guardia Civil.

El incidente tuvo lugar tras la Entrada de Bandas, el acto que marca el inicio oficial de las fiestas de Moros y Cristianos en Aspe. Ante la gravedad de lo ocurrido, la comparsa de Lanceros de Uchel ha querido expresar su condena pidiendo disculpas tanto a la Asociación Musical "Los Tokaitos" como a la Junta Central de Fiestas y al resto de festeros.

El presunto agresor era un miembro de reciente incorporación, ya que se había unido a los Lanceros de Uchel este mismo año. "La comparsa ha tomado la medida más dura porque lo ocurrido tuvo lugar durante un acto oficial", señalan desde la propia comparsa a este diario.

"Injustificable"

Además, desde la comparsa han expresado su respaldo a cualquier acción legal que emprendan los afectados: "La comparsa apoya cualquier denuncia individual o colectiva que los músicos decidan presentar, entendiendo que todo acto violento es injustificable dentro de nuestra Fiesta. La Comparsa Lanceros de Uchel nunca dejará de trabajar por el crecimiento de nuestras celebraciones, que deben desarrollarse siempre en un clima de respeto y educación".

Por su parte, el Ayuntamiento ha señalado sobre lo ocurrido que condena todo tipo de violencia.