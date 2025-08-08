Multado con 750 euros por orinar en la vía pública en Elda

La Policía Local de Elda ha impuesto una sanción de 750 euros a un hombre sorprendido orinando en la vía pública durante la madrugada, según han confirmado fuentes municipales a INFORMACIÓN.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:30 horas en la intersección de las calles Antonino Vera y Pedrito Rico. Una patrulla observó al individuo en actitud incívica y procedió a su identificación, así como a la tramitación de la correspondiente denuncia, en aplicación de lo dispuesto en la ordenanza municipal reguladora de civismo y convivencia.

La ordenanza de convivencia fue aprobada hace unos meses en un pleno municipal

La conducta infringe el artículo 42 de dicha ordenanza, que prohíbe expresamente "realizar necesidades fisiológicas, como defecar, orinar o escupir, en los espacios públicos definidos en el artículo 3, tales como calles, aceras, plazas, parques, jardines y demás zonas verdes o forestales, salvo en instalaciones habilitadas específicamente para ello".

Ordenanza

La normativa también contempla sanciones más severas si estos actos se producen en lugares de gran afluencia de personas, zonas frecuentadas por menores, mercados de alimentos o en las proximidades de monumentos y edificios protegidos, donde se calificarían como infracción grave, con multas que oscilan entre los 750 y los 1.500 euros.

Desde el Ayuntamiento de Elda y la Policía Local se recuerda a la ciudadanía la importancia de respetar las normas básicas de civismo para mantener los espacios públicos en condiciones adecuadas de limpieza, seguridad y respeto mutuo.

La ordenanza municipal reguladora de civismo y convivencia fue aprobada hace unos meses en pleno municipal, tras haberse presentado el año pasado. Esta normativa establece sanciones económicas que oscilan entre los 100 y los 3.000 euros, con el objetivo de regular el uso de los espacios públicos y combatir conductas incívicas como el vandalismo.