El pregonero de las fiestas de Villena llega desde Boston y viste sotana

Villena ya tiene pregonero para sus emblemáticas fiestas de Moros y Cristianos, que se celebrarán del 4 al 9 de septiembre. El encargado de anunciar el inicio oficial de las celebraciones desde la plaza de Santiago el día 5 de septiembre al mediodía será un villenense muy especial: el sacerdote Carlos Flor, quien reside desde hace décadas en Estados Unidos, concretamente en Boston.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, quien destacó el fuerte vínculo de Flor con la ciudad y con la comparsa de Moros Nuevos, a la que pertenece "desde la cuna". "Forma parte de la comparsa desde hace 60 años y ha vivido la fiesta desde una perspectiva diferente, más espiritual, como lo hacen muchos villeneros que sienten profundamente la devoción a la Virgen de las Virtudes y el ambiente único de nuestras fiestas", explicó el primer edil.

Un honor inesperado

Conectado por videoconferencia desde la iglesia de Santo Tomás de Aquino en Boston, Flor agradeció emocionado su nombramiento al alcalde, al concejal de Fiestas, José Ferri, y al presidente de la Junta Central de Fiestas, Francisco Rosique.

"Estoy sin palabras. Fue una gran sorpresa cuando Fulgen me llamó. Pensé que quería pedirme algo relacionado con los 500 años del título de ciudad de Villena, pero nunca imaginé que me propondría ser el pregonero. Le pedí un momento para pensarlo, pero al comprender el gran honor que se me ofrecía, acepté sin dudarlo", confesó Flor.

Flor se marchó a EEUU hace 34 años para ingresar en un seminario internacional tras abandonar sus estudios de Medicina

Nacido en Villena, Carlos Flor recordó con humor que su padre lo inscribió en la comparsa el mismo día de su nacimiento, un domingo. "Soy moro nuevo antes que cristiano, incluso antes de mi bautizo", bromeó. "Gracias a mi padre y sus amigos, viví la fiesta con intensidad desde niño", añadió.

Recuerdos y raíces

Entre sus recuerdos más entrañables, mencionó la canción del "Día 4 que fuera" de los Moros Nuevos. Flor, que dejó Villena hace 34 años para ingresar en un seminario internacional tras abandonar sus estudios de Medicina, se mostró entusiasmado por regresar a su ciudad un año más. "Soy un enamorado de la Romería, especialmente la del 9 de septiembre", señaló.

Respecto al pregón que ofrecerá el próximo 5 de septiembre, adelantó que estará marcado por sus vivencias personales y su amor profundo por Villena, la Fiesta y el legado que ha heredado de su familia y de tantas personas que han construido esta tradición.

La elección ha sido celebrada por los principales responsables de las fiestas. El presidente de la Junta Central, Francisco Rosique, calificó la designación como "un absoluto acierto". "Carlos es un amigo de la infancia que siempre ha mantenido el vínculo con Villena. Su nombramiento dará una dimensión internacional a nuestra Fiesta", afirmó. Por su parte, el concejal de Fiestas, José Ferri, expresó su convencimiento de que será "un pregón muy emocionante y profundamente villenero".