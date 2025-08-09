Aspe se rinde al bando de la cruz en el tercer día de Moros y Cristianos

Esta historia ya está escrita, pero ningún año deja de emocionar. La embajada, acto principal de la tercera jornada de las fiestas de Moros y Cristianos de Aspe, ha conducido a la toma del castillo por parte del bando de la cruz, que este domingo se enseñoreará de las calles de la localidad en la entrada cristiana. El evento de este sábado congregó a cientos de vecinos y visitantes que disfrutaron de una puesta en escena repleta de emoción, tradición y colorido, y que rememora el trasfondo histórico de las fiesta.

La representación escénica, celebrada en el parque Doctor Calatayud, en el corazón del municipio, mostró el enfrentamiento dialéctico entre los bandos moro y cristiano, en una teatralización cargada de simbolismo.

Interpretación

Destacó la interpretación del parlamento, obra de David Garrido Valls, por parte de los embajadores José Manuel Mateo Soler (del bando cristiano) y Miguel Ángel Barberá Hernández (por el bando moro). También participaron Rocío Albeza Asencio como juglar, y Mario Marcos Bonmatí como vigía moro, todo bajo la dirección teatral de Francisco Bonmatí Erades.

Otro momento del parlamento entre los embajadores de ambos bandos. / INFORMACIÓN

El momento culminante llegó con la toma del castillo por las tropas cristianas, que, en una espectacular demostración de estrategia y valentía, lograron reconquistar la fortaleza. La victoria desató el júbilo entre el público, que celebró con entusiasmo este hito tradicional de las fiestas.

La última jornada, este domingo, tendrá su punto álgido a las 20:45 horas, con la entrada cristiana y la clausura de las fiestas de este año.