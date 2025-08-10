La reconquista pone el broche de oro a las fiestas de Aspe

Las fiestas de Moros y Cristianos de Aspe han puesto el broche final a su edición 2025 con el tradicional Desfile de la Reconquista, que recorrió este domingo por la noche las principales calles del municipio y culminó frente al castillo de la embajada, situado en el parque Doctor Calatayud.

La gran entrada cristiana dio comienzo en la calle Castelar poco antes de las 21:00 horas, en una jornada marcada por el ambiente festivo y las altas temperaturas de un domingo en el que la provincia ha estado en alerta amarilla. Eso no impidió que numeroso público se congregara para disfrutar de este desfile, que abrió el bando cristiano. Era el día esperado para los Cristianos Lanceros de Uchel, que ostentan el reinado y por tanto encabezaron a sus comparsas hermanas: los Cristianos Duque de Maqueda, Cristianos Estudiantes y Contrabandistas de la Sierra Negra.

Color y música en las calles

Tras las cuatro comparsas del bando de la cruz, también desfiló el bando moro, liderado por los Moros Aljau, que este año han ostentado el sultanato, seguidos por Moros Alcaná, Moros Sulayman y Moros Fauquíes. Este desfile, cargado de color y todo el boato propio de las fiestas, llenó las calles del centro del municipio de simbolismo y sentimiento aspense.

La llegada de las tropas al castillo de embajada contó con la presencia de las autoridades locales. En este escenario, la Unión de Moros y Cristianos Virgen de las Nieves entregó los Premios Miguel Iborra a los mejores cabos y filás de cada bando, tanto en categoría adulta como infantil.

Fin de las fiestas

Tras la entrega de galardones, se procedió al acto de clausura de las fiestas con la tradicional entrega de banderas, poniendo así punto final a una semana repleta de tradición, color y música que ha vuelto a reunir a vecinos y visitantes en torno a una de las celebraciones más emblemáticas de Aspe.

Aunque este domingo concluyeron los días grandes de los Moros y Cristianos, el ambiente festivo se prolongorá en la localidad con programación musical, recreativa y cultural hasta el próximo sábado 23 de agosto.