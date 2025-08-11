El galardón que ha obtenido un estudio sobre Villena durante el reinado de Felipe II

La Fundación José María Soler ha anunciado el fallo del jurado del Premio Extraordinario de Investigación Histórica, convocado con motivo de la conmemoración del V Centenario de la concesión del título de ciudad a Villena. El galardón ha recaído en Francisco José Carpena Chinchilla por su obra ‘Villena en el reinado de Felipe II (1556-1598). Una panorámica de la vida cotidiana en la ciudad de la periferia de Castilla’, según ha informado el Ayuntamiento de Villena.

Este premio está dotado con 1.525 euros y la edición de 500 ejemplares. Y el fallo es el resultado de la deliberación del jurado compuesto por destacados académicos de la Universidad de Alicante como José Vicente Cabezuelo Pliego, catedrático de Historia Medieval; Juan Leonardo Soler Milla, secretario del Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas; y Antonio Martínez Puche, catedrático acreditado de Geografía Humana.

Este estudio ha sido valorado por su rigor académico, su aportación al conocimiento histórico local y su capacidad para ofrecer una visión detallada y enriquecedora de la vida cotidiana en Villena durante el reinado de Felipe II.

Carpena es un estudioso de la historia con una prolífica producción con más de una decena de libros de investigación publicados. Este yeclano, que ha participado en varias ocasiones en las ediciones del premio de Investigación de la Fundación José María Soler, presentó el pasado año su último libro “Alardes y devoción. Aproximación a los orígenes de las fiestas de moros y cristianos de Villena. Siglos XVI-XIX”.

Congreso

Además, dentro de los actos con motivo de este V Centenario, Villena acogerá entre el 23 y el 25 de octubre el Congreso Científico, que se convertirá en el principal acto conmemorativo de los 500 años de la concesión del título de ciudad. El lema será “Villena: historia y realidad de un territorio fronterizo. 1525-2025, medio milenio como ciudad”, y el acontecimiento tratará el pasado, el presente y el futuro del municipio a través de un enfoque científico, divulgativo e interdisciplinar.