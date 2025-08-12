Una avería obliga a adelantar a esta semana el cierre temporal de la planta de residuos de Villena

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha adelantado a esta semana el cierre temporal de la planta de tratamiento de residuos de Villena de cara a su inminente remodelación tras producirse una avería eléctrica "derivada de la falta de inversiones en los últimos años", según han informado este martes desde la Generalitat.

El objetivo de la actuación es modernizar y optimizar una infraestructura clave gestionada por la empresa pública Vaersa, que da servicio a 14 municipios y procesa aproximadamente 60.000 toneladas de residuos urbanos cada año, por lo que necesitaba una actuación urgente que se había pospuesto en diferentes ocasiones.

Las basuras se van a trasladar a otras plantas mientras duren los trabajos

Tras la licitación, la inversión final será de 12,3 millones de euros, de los cuales 6,5 provendrán de fondos europeos, 3,5 de Vaersa y 2,3 de la Conselleria de Medio Ambiente.

La remodelación responde a la necesidad de renovar equipos que han quedado obsoletos después de 20 años de funcionamiento, incorporando tecnología de última generación para mejorar la eficacia en la recuperación de materiales reciclables. La automatización de procesos permitirá optimizar los rendimientos de la planta y ofrecer mejores condiciones ergonómicas para los trabajadores.

Traslado a otras plantas

Una situación que se ha evidenciado en los últimos años en los que se han aplazado algunas actuaciones y en especial recientemente, donde se han producido diferentes averías en la maquinaria e instalaciones, con un episodio destacado esta semana.

Por ello, al haberse obtenido la pasada semana la licencia urbanística municipal se ha adelantado unas semanas todo el proceso, que implicará que temporalmente los residuos sean trasladados a otras plantas. La dirección de Vaersa se encuentra en conversaciones con la representación legal de los trabajadores para dar la mejor solución a la plantilla.

Mejoras

Las obras implicarán la reforma de los sistemas de tratamiento mecánico de residuos urbanos mediante la instalación de nuevos equipos como alimentadores, separadores balísticos, inductivos, magnéticos y ópticos, además de realizar obra civil, acometidas eléctricas y medidas de protección contra incendios.

Las inminentes actuaciones se extenderán hasta marzo de 2026. Una vez concluidas, la planta ofrecerá un servicio público más eficiente y adaptado a la normativa vigente, además de incrementar la eficiencia de las instalaciones y reducir su impacto ambiental. Está previsto seguir avanzando en fases adicionales para completar una remodelación integral en el futuro.

Licencia

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Villena aprobó la pasada semana la concesión de la licencia urbanística para la ejecución de las obras de remodelación y modernización de la planta.

La aprobación corresponde únicamente a la primera fase del proyecto, centrada en la renovación de la línea de tratamiento mecánico de residuos urbanos.

La planta de Villena, con más de 20 años de antigüedad, da servicio a los municipios integrados en el Consorcio Crea, que agrupa localidades de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, la Foia de Castalla y l’Alcoià. Las obras, impulsadas por la Conselleria de Medio Ambiente, se desarrollarán en tres fases y deberán estar concluidas en el primer trimestre de 2026, según exige la memoria del proyecto para mantener la financiación europea.